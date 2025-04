Horóscopo da Sexta: confira as previsões para a primeira sexta-feira de abril (4)

A- A+

ÁRIES 21/03 A 20/04

Xô, preguiça! Hoje pode até bater uma vontade irresistível de ficar em casa, deitar no sofá e passar o dia de bobeira. Mas acontece que esse desejo é um teste do Universo, para que você demonstre que nesse momento é capaz de superá-lo e persistir. Falta muito pouco para que os objetivos do momento sejam atingidos!



TOURO 21/04 A 20/05

Receba oportunidades que serão encaminhadas na sua direção hoje, por um céu que irá recompensá-lo se souber detectá-las e as aproveitar. Para isso, mantenha abertos seus canais de comunicação, seja rápido nas respostas e faça questão de se mostrar responsável e confiável. Compartilhe palavras carinhosas com quem ama!



GÊMEOS 21/05 A 20/06

Você poderá até se espantar com a facilidade com que surgirá dinheiro ou oportunidades de renda. É possível até que haja a oferta de uma melhoria profissional! Em vez de duvidar, aproveite: se estão surgindo, é porque há merecimento. Entretanto, não esqueça da sua função social e não se ache melhor que ninguém.



CÂNCER 21/06 A 22/07

Não dá para evitar a sensibilidade que o afeta sempre que a Lua, sua regente, navega pelo seu signo, o que é o caso hoje. Mas dá para negociar consigo mesmo de forma que ela não o prejudique na luta para se sobressair no seu espaço profissional, já que isso é prioridade agora. Avance, com ajuda inesperada de amigos!



LEÃO 23/07 A 22/08

Sua luta hoje será contra a descrença e a confusão mental. Não se deixe abater por influências negativas, feche os ouvidos a pessoas pessimistas e dramáticas, e não traia por nada as suas convicções. Descarregue preocupações compartilhando seus pensamentos mais aflitivos com pessoas inteligentes e em quem você confie.



VIRGEM 22/08 A 22/09

Pelo desejo de ser aceito socialmente, você corre o risco de se prejudicar ou se decepcionar: sentir-se acolhido é bom, mas hoje não é um dia para confiar cegamente em todos nem fazer sacrifícios por terceiros. Foque em resolver seus próprios problemas com iniciativa e confiança. Os que são de verdade se mostrarão!



LIBRA 22/09 A 22/10

Hoje você receberá uma vitória que o colocará em destaque e fará bem à sua autoconfiança. Entretanto, não esqueça de dividir os créditos com outras pessoas que contribuíram para que esse sucesso fosse possível. Parceria é tudo, e o libriano sabe muito bem disso. Esteja preparado para assumir a frente em um projeto!



ESCORPIÃO 23/10 a 22/11

Há um equilíbrio delicado que você precisará encontrar: enquanto sonha alto e se conecta profundamente com seu lado espiritual, será preciso também estar atento ao lado prático da vida, às tarefas a ser realizadas e até aos cuidados necessários com o seu próprio corpo. Firme um compromisso a dois com uma viagem!



SAGITÁRIO 23/11 A 21/12

Sentimentos intensificados são a oferta do céu de hoje, e se ela vai funcionar como um presente ou um fardo pesado, depende de você. O dia pode ser estonteante para a vida afetiva, mas é na paixão descontrolada que tudo pode virar do avesso e causar sofrimento. Para manter a saúde, use um método experimental.



CAPRICÓRNIO 22/12 A 20/01

O céu de hoje coloca foco no seu casamento ou outros tipos de parcerias importantes. Bom convívio e suporte mútuo nessas relações serão imprescindíveis para que o dia corra sem transtornos. Esquente a vida a dois com uma proposta criativa de diversão ou romance. Solteiros: a sexta tem tudo para ser empolgante!



AQUÁRIO 21/01 A 19/02

Há desafios a serem contornados para que o dia corra bem hoje. O primeiro é o seu próprio corpo, que pode falhar, seja como uma forma de fazê-lo desacelerar, seja num ato inconsciente de sabotagem. Respeite seus limites, mas não dê desculpas. O segundo é a eficiência da sua comunicação para não errar. Observe-se!



PEIXES 20/02 A 20/03

Hoje você irá amadurecer uma ideia criativa e ser capaz de a colocar em prática; pode ser um projeto, uma produção de texto, uma forma inusitada de conduzir uma reunião ou até mesmo de se declarar a alguém. Aliás, o romance está batendo à porta e pedindo para entrar. Surpreenda a sua pessoa especial com um convite!

