Horóscopo da Sexta: confira as previsões para a sexta-feira 13 de junho

ÁRIES 21/03 A 20/04

Termine sua semana focando principalmente no trabalho, e dando o seu melhor para transmitir uma imagem séria, responsável e competente. Os olhos estão todos sobre você, e as pessoas estão esperando uma postura altamente profissional. Prove que é confiável, assumindo mais responsabilidades e liderando com segurança.



TOURO 21/04 A 20/05

Para não chegar ao fim de semana com uma bronca nas suas costas, seja cauteloso em tudo hoje. Evite deslocamentos longos, e se não tiver como escapar de uma viagem, adote cuidados adicionais em todas as etapas. Não conte com a boa vontade de um mestre ou figura de liderança: ele ou ela está meio ranzinza nesta sexta.



GÊMEOS 21/05 A 20/06

Leveza e despreocupação não vão dar conta do recado nesta sexta-feira: prepare-se para lidar com dificuldades e imprevistos de forma séria, pois eles virão. Assuntos muito delicados como negociações contratuais, litígios e investimentos financeiros compartilhados devem ser deixados para outro momento, ou azedarão.



CÂNCER 21/06 A 22/07

Termine a semana na companhia de pessoas com quem você já tem entrosamento: marque um almoço com seus sócios e principais clientes, um jantar ou programação noturna com seu amor e reforce essas ligações, que são o que vai dar sustentação à sua sexta. Se precisarem de você, esteja pronto! O seu momento está chegando.



LEÃO 23/07 A 22/08

Para esta sexta, tenha expectativas conservadoras e não saia do script. No trabalho, siga a rotina e execute todas as tarefas com o dobro de responsabilidade; em casa, assuma a liderança para que a rotina do dia flua bem. Nos próximos dias, um amigo irá se aproximar, e será um apoio que fará toda diferença para você.



VIRGEM 22/08 A 22/09

Hoje, escolha o aconchego de estar com os seus filhos ou curtindo momentos de paixão com alguém que, qualquer que seja o vínculo, faça você se sentir bem e seguro. Se nenhuma dessas opções estiver disponível, então tire da gaveta seus lápis, cadernos, tintas, pinceis ou qualquer utensílio artístico e se expresse!



LIBRA 22/09 A 22/10

Sextou, e sua vontade real será de ficar em casa e bem pertinho das suas pessoas queridas. E é bom mesmo não inventar muita moda hoje, já que o céu, meio incerto, dá apenas um direcionamento claro: seu lar será o lugar mais tranquilo e seguro do mundo neste início de fim de semana. Amanhã, diversão e festa liberadas!



ESCORPIÃO 23/10 a 22/11

O dia está meio incerto em sua maior parte, e assim, a melhor jogada é se ater à agenda que já estava prevista, sem inventar novidades ou sair do roteiro. O momento segue bom para atividades relacionadas a comunicação, estudos, apresentações e até publicidade e relações públicas, mas adote um tom mais sóbrio.



SAGITÁRIO 23/11 A 21/12

Você ainda está sendo testado na sua capacidade de controlar as contas, portanto, resista à tentação de gastar demais nesta sexta-feira. Na verdade, o que o Universo quer do sagitariano agora é que ele demonstre que tem amadurecimento suficiente para encarar os momentos de abundância de forma mais sóbria. Poupe!



CAPRICÓRNIO 22/12 A 20/01

A semana está terminando, e você deve continuar prestando atenção às suas emoções, respeitando o seu tempo e dividindo as intensidades pela metade; o que hoje pode parecer enorme, amanhã talvez não tenha a mesma importância ou grandeza. Não saia da programação do dia, já que há incertezas e interrogações no ar.



AQUÁRIO 21/01 A 19/02

Calma, aquariano: esse clima esquisito vai passar. Você pode até estar se estranhando, já que sua atitude normal costuma ser expansiva e falante, mas é que a Lua em Capricórnio está intensa, trabalhando profundamente no seu inconsciente e na esfera espiritual. Deixe as limpezas acontecerem; amanhã tudo melhora.



PEIXES 20/02 A 20/03

Nesta sexta, as demandas virão dos amigos, grupos e até mesmo de alguma instituição da qual você é membro: o pisciano será convocado a assumir alguma tarefa importante, ou então acionado para liderar uma iniciativa, visto que sua autoridade é reconhecida entre essas pessoas. Amanhã, virá o descanso que você merece.

