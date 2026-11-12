Horóscopo da Sexta: confira as previsões para a sexta-feira 13 de novembro

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ÁRIES 21/03 A 20/04

A partir de hoje e nos próximos dias, o ariano decidirá se vale a pena dar continuidade a um arelação ou se ela de fato deu o que tinha que dar; se for o caso, siga adiante e não olhe para trás. Como tem havido muita pressão sobre você, nesta sexta há o risco de lhe vir uma revolta difícil de conter: direcione-a bem.



TOURO 21/04 A 20/05

Chega ao fim a retrogradação de Mercúrio, e com isso você conseguirá colocar um ponto final em situações que vinha remoendo e tentando, talvez sem sucesso, resolver: vale principalmente para desafetos e desentendimentos com o par amoroso, um parceiro de trabalho ou um amigo. Religiosidade em fase de questionamentos.



GÊMEOS 21/05 A 20/06

Com o fim de Vênus retrógrada, sua vida afetiva vai se renovar; chega de figurinhas repetidas, e se uma delas for de fato permanecer ao seu lado, nas próximas semanas isso ficará claro. Mercúrio também termina sua retrogradação, trazendo um novo ritmo para o seu trabalho e vida prática. Hoje, não dependa de ninguém.



CÂNCER 21/06 A 22/07

Você estava passando por retrospectivas na vida amorosa; alguns reencontros precisavam acontecer, seja para curar dores antigas ou para começar uma nova era. Hoje, esse período chega ao fim, e o futuro entra em cena: como ele será, só vivendo para saber. Uma relação séria poderá se construir sobre bases mais livres.



LEÃO 22/07 A 22/08

O leonino celebra uma nova fase, porque a vida íntima e a relação com os familiares vão ganhar novos contornos. Com o fim da retrogradação de Mercúrio e Vênus, assuntos pendentes serão resolvidos e o diálogo e convívio vão melhorar. Hoje, resista à tentação de sabotar sua saúde e transite com prudência no trabalho.



VIRGEM 22/08 A 22/09

A partir de hoje, conversas, negociações e tratativas financeiras ganham fluidez, devido ao fim da retrogradação de Mercúrio e Vênus. Você já teve as chances de corrigir erros e desfazer mal-entendidos, e se não, agora não importa: as coisas vão andar assim mesmo. Paixões em fase extravagante: não se descontrole.



LIBRA 22/09 A 22/10

Dois astros que estavam retrógrados voltam ao movimento direto, e com isso alguns assuntos ganham um ritmo novo na sua vida, entre eles, o campo amoroso, as novas iniciativas e as finanças. Acelere! Alguém próximo pode querer tolher a sua liberdade; mesmo que você respeite essa pessoa, não permita nem baixe a cabeça.



ESCORPIÃO 23/10 a 22/11

Quem vive de passado é museu, e embora forçosamente você tenha feito muitas viagens no tempo ultimamente, com o fim da retrogradação de Mercúrio e Vênus chegou a hora de a vida andar para frente. É tempo de olhar para o futuro! Hoje, converse ou estude sobre um tema difícil e obedeça a uma ordem sem questionar.



SAGITÁRIO 23/11 A 21/12

A fase de revisões está acabando, e nos próximos dias, você vai dar por resolvidas algumas questões que vinha ruminando. Assim, fica mais fácil tomar decisões e as colocar em prática. Hoje, será necessária uma dose extra de austeridade nos gastos, e aproveite para se analisar: o que o faz sabotar sua prosperidade?



CAPRICÓRNIO 22/12 A 20/01

Raramente, o responsável capricorniano se permite momentos de liberdade, sem se preocupar com as impressões ou julgamentos dos outros, e hoje é um desses dias, graças à reunião entre a Lua e Lilith no seu signo. Faça algo que considera ousado e sinta como é libertador não ter que corresponder a expectativas.



AQUÁRIO 21/01 A 19/02

Hoje, o aquariano precisará conter sua rebeldia, pois chutar o pau da barraca agora pode trazer mais prejuízos do que vantagem. Há certas regras que precisam ser seguidas, pelo menos agora, e se você souber fluir de acordo com a corrente, vai sair ganhando. No trabalho e na vida acadêmica, as coisas vão se soltar.



PEIXES 20/02 A 20/03

A semana terminará bem: Mercúrio e Vênus não estão mais retrógrados, e com isso se encerra uma fase de revisões difíceis, mas necessárias. Hoje, cuide de burocracias e questões legais, e retome os planos de uma viagem que lhe trará muito prazer. Para fechar o dia,

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