Horóscopo da Sexta: confira as previsões para esta sexta-feira (10)

A- A+

ÁRIES 21/03 A 20/04

Suas antenas psíquicas estarão numa sintonia afinadíssima com o Universo nesta sexta, e assim captarão no ar as boas ideias e oportunidades que estarão circulando por aí. Fique disponível e ligado nas suas mensagens e telefonemas para não perder notícias importantes. Planos de mudança de residência estão favorecidos!



TOURO 21/04 A 20/05

Os esforços que você tem feito nos últimos tempos para se adaptar, ainda que de forma incômoda, às novidades do seu mercado de trabalho darão seus resultados hoje: é de surpresa que deve pintar uma oportunidade muito bem remunerada, e que pode mudar os seur rumos! Tem dedo da espiritualidade aí também: agradeça!



GÊMEOS 21/05 A 20/06

Os signos de Ar, como o seu, são muito privilegiados pelo céu de hoje: oportunidades brotam do nada, sua mente criativa abre os caminhos e você só tem o trabalho de seguir adiante. Tome de vez a iniciativa necessária para a conquista de um sonho! Um amigo que tem muita sensibilidade espiritual trará uma revelação.



CÂNCER 21/06 A 22/07

Hoje o canceriano pode ser acometido de uma certa inquietude mental, mas longe de ser incômoda, ela trará lampejos maravilhosos de criatividade, ideias e percepções enviadas pela espiritualidade de luz. Fique atento àqueles pensamentos que surgirem do nada! Flua com as forças positivas fazendo orações e rituais.



LEÃO 22/07 A 22/08

Hoje o Universo conduzirá você ao encontro de pessoas que terão uma influência muito positiva sobre a sua vida; circule fora dos grupinhos de sempre, e se disponibilize para aprender com essas outras conexões. Seu amor, ou um grande amigo, trará uma perspectiva totalmente nova que o fará refletir sobre suas metas.



VIRGEM 22/08 A 22/09

É inegável que seu cenário profissional vive mudanças, e por isso mesmo está sujeito a frequentes oscilações, mas hoje, saiba que toda essa turbulência vai operar a seu favor: alguém importante vai chegar à conclusão de que você é a pessoa ideal para assumir um projeto grande e desafiador. Diga sim: vai dar certo!



LIBRA 22/09 A 22/10

Esteja pronto para ser surpreendido por uma chance de viagem ou formação acadêmica que pode até chegar sem aviso, mas é imperdível. Se no momento está envolvido com provas ou estudos de nível superior, terá uma boa notícia!. Atenção às ideias do seu amor: contribuirão com seu autoconhecimento e elevação espiritual.



ESCORPIÃO 23/10 a 22/11

Atenção aos seus instintos: hoje, eles vão sinalizar que vale a pena correr um certo risco para alcançar um resultado que você almeja. Problemas familiares cuja gravidade o preocupava podem ser resolvidos de forma muito mais fácil do que o esperado, graças a um golpe de sorte ou uma ironia do destino. Tenha fé!



SAGITÁRIO 23/11 A 21/12

Atenção, sagi: o encontro da Lua com Urano em seu setor complementar vai proporcionar alegrias na vida afetiva, seja com uma conquista que o seu amor alcança ou com a perspectiva de uma nova e séria relação. Aguarde também a chegada de uma proposta irrecusável: não é maravilhoso quando o Universo nos surpreende?



CAPRICÓRNIO 22/12 A 20/01

Recursos tecnológicos e ideias novas serão bem aceitas e contribuirão para melhorar sua produtividade. Com essa ajuda, vai dar para acelerar os processos e largar mais cedo! O dia está ótimo para tratamentos corporais e medidas de bem-estar físico; tente uma alternativa fora do lugar-comum e veja os resultados.



AQUÁRIO 21/01 A 19/02

A Lua em comunhão de forças com Urano vai ativar um feliz acontecimento, que talvez você nem estivesse esperando, na vida amorosa: será que aquela pessoa, ou outra totalmente diferente, vai fazer uma aproximação? Já que o aquariano está a fim de mudanças, vale a pena mergulhar nessa! Filhos em bom momento também.



PEIXES 20/02 A 20/03

Você e sua família irão vibrar com as notícias excelentes que baterão à porta. Aquela transação financeira ou patrimonial está dando certo, e trará uma nova perspectiva de qualidade de vida para todos. Talvez isso faça parte de um processo profundo de cura e libertação espiritual que sua linhagem está vivenciando.

Veja também