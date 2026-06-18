Horóscopo da Sexta: confira as previsões para esta sexta-feira (19)

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ÁRIES 20/03 A 19/04

Começa agora uma fase mais longa na qual, em paralelo às outras questões da vida, você será chamado a sanar dificuldades e inseguranças financeiras, buscando aumentar sua estabilidade. Encare desafios nesse setor como oportunidades de superação! Hoje, comunicar-se bem será fundamental para que as coisas deem certo.



TOURO 19/04 A 20/05

A entrada de Quíron em seu signo sinaliza o início de um período em que você precisará olhar para a sua autoestima e fortalecer sua coragem para mudanças e novos começos. Siga firme e confiante! Hoje, despesas imprevistas ou erros no planejamento financeiro podem atrapalhar as programações de lazer: planeje-se bem!



GÊMEOS 20/05 A 21/06

Fragilidades emocionais, energéticas e espirituais começarão a ser evidenciadas a partir desta sexta: é um movimento do Universo para chamar sua atenção a fim de cuidar melhor dessa parte invisível, mas importante. Hoje, você vai precisar se dispor a entender que críticas não necessariamente significam rejeição.



CÂNCER 21/06 A 22/07

Inicia-se agora uma fase em que vão se desencadear situações para que você perceba problemas de relacionamento social e de confiança entre amigos e grupos. Poderá se afastar de certas pessoas, mas saiba que é necessário trabalhar em si algumas dificuldades de interação. Hoje, comece refletindo mais antes de falar.



LEÃO 22/07 A 22/08

Comece a repensar sua vida profissional, fortalecer seu senso de propósito e se reconectar com seus dons e habilidades, pois por uma longa fase adiante, os desconfortos nesse setor se tornarão mais evidentes: é hora de mudar ou se reconciliar com sua trajetória. Hoje, ache meios de aumentar a estabilidade financeira.



VIRGEM 22/08 A 22/09

As crenças, ideologias e códigos de conduta do nativo de Virgem passarão por um longo processo de revisão, que começa nesta sexta-feira. Será uma fase para você rever tudo isso, nem que seja às custas de perceber que por muito tempo andou acreditando em coisas que hoje já não fazem mais sentido. Só não perca a fé!



LIBRA 22/09 A 23/10

Com a entrada de Quíron no signo de Touro, o libriano verá temas sensíveis ganharem força e exposição: tudo aquilo que estiver frágil ou lhe causar temor será justamente o que vai ganhar espaço, a fim de que você tenha a chance de superar limitações e ganhar coragem. Comece essa limpeza com um autoexame profundo.

ESCORPIÃO 23/10 a 22/11

Quíron passa a transitar pelo seu setor dos relacionamentos fixos e sociedades comerciais; a missão desse astro é incentivar você a examinar as dificuldades crônicas que esses vínculos vêm apresentando, e para isso, elas poderão se intensificar. É hora de um exame honesto: vale a pena investir em reconstruções?



SAGITÁRIO 22/11 A 21/12

É chegada a hora de o sagitariano adotar uma nova postura quanto à saúde e aos cuidados com o seu corpo. Priorize a partir de agora uma rotina mais saudável, o que passa, inclusive, por uma melhor organização do seu tempo e atividades. Hoje, conte com um imprevisto que o colocará na linha de frente no trabalho.



CAPRICÓRNIO 21/12 A 19/01

Começa agora um novo período de curas para o capricorniano, que vai envolver sua relação com o lazer, a criatividade e os envolvimentos amorosos: algo na forma como vive esses setores precisa ser aperfeiçoado, para o seu próprio bem! Hoje, um plano de viagem ou de dedicação aos estudos pode sofrer uma mudança.



AQUÁRIO 19/01 A 18/02

Memórias dolorosas de infância e dificuldades de relacionamento com seus familiares são temas que começam a ser ativados de uma forma mais profunda a partir de hoje. É bom que essas questões venham à tona, porque forçará você a buscar cura para elas. Livre das dores do passado, o futuro se mostra mais radiante!



PEIXES 18/02 A 20/03

Dificuldades de comunicação, interpretação e expressão ganharão destaque a partir de agora: o pisciano deve buscar curar essas inseguranças exercitando o pensamento, a fala e a argumentação. Leia mais, informe-se melhor e invista em cursos! Hoje, planos com seu amor podem furar por um imprevisto doméstico: remarque.

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