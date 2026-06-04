Horóscopo da Sexta: confira as previsões para esta sexta-feira (6)

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ÁRIES 20/03 A 19/04

Nesta sexta, o ariano trava uma batalha interior: de um lado, o seu instinto primal de agir sem pensar, e do outro, a experiência lembrando que isso já deu errado antes. Não há dúvida: a atitude que vai dar mais certo hoje é a prudência. Nas interações, trate as pessoas com simpatia e veja como os caminhos se abrirão.



TOURO 19/04 A 20/05

Você anda muito motivado para se destacar e sair na frente, e essa atitude, de forma geral, é positiva, mas hoje, será preciso respeitar certas etiquetas e se posicionar de uma forma mais amigável, principalmente no trabalho. Suas atitudes estão sendo avaliadas de forma discreta por um superior: tenha isso em mente.



GÊMEOS 20/05 A 21/06

Abra sua mente para ser inspirado pelos ensinamentos de uma pessoa a quem admira: pode ser um amigo, um líder ou até uma figura pública. Esse conteúdo fará toda a diferença na sua vida hoje, e pode abrir caminhos para mudanças bem bacanas. Invista também na prática de técnicas que auxiliem no controle da ansiedade.



CÂNCER 21/06 A 22/07

Finalize a semana amarrando as pontas soltas de um problema, revisando seus investimentos financeiros e propondo um projeto criativo e ousado no seu trabalho: há uma boa receptividade hoje. Mas o dia não será livre de aflições: um desconforto entre você e alguém com quem convive socialmente poderá se escancarar.



LEÃO 22/07 A 22/08

Hoje, supere um rompimento, deixe para trás uma crise em um relacionamento importante ou fortaleça uma ligação que continua sendo benéfica para você. Seu clima profissional anda competitivo mesmo, então é bom estar preparado para lutar com as armas que possui. Fique ciente de que pode ter alguém querendo seu lugar.



VIRGEM 22/08 A 22/09

Hoje, saiba lidar com opiniões inflamadas sem morder a isca das provocações, mas saiba, também, defender suas convicções com as armas da inteligência e da boa argumentação. O trabalho vai se agitar com novidades e união da equipe para dar conta de uma situação; peça conselhos e suporte ativo dos mais experientes.



LIBRA 22/09 A 23/10

Nesta sexta, fortaleça seu relacionamento com demonstrações de carinho e parceria, e mime o parceiro com uma boa programação de lazer, incluindo os amigos. Os librianos solteiros estão no ponto certo para assumir um compromisso amoroso, mas o cuidado do dia vai para os excessos de controle e possessividade. Atenção!



ESCORPIÃO 23/10 a 22/11

Hoje, envolva-se com a organização do seu lar e as tarefas domésticas, faça algo de bom pela sua saúde e, se tiver animais de estimação, fique bem pertinho deles, pois estarão emanando cura e bem-estar para você. Alinhe com o seu cônjuge as decisões sobre assuntos familiares: isso não precisa ser motivo de briga!



SAGITÁRIO 22/11 A 21/12

Esta sexta tem ótimas perspectivas para você, tanto nos negócios quanto na vida amorosa. Se tem contratos a assinar ou vendas a fechar, esforce-se para que isso aconteça hoje, e se anda pensando em se comprometer afetivamente, o momento é ótimo para formalizar. O cuidado do dia é com deslocamentos: sem afobação!



CAPRICÓRNIO 21/12 A 19/01

Anime-se para os momentos de lazer que o dia promete para você, mas programe-se direitinho e destine um orçamento fechado para isso, caso contrário, poderá gastar impulsivamente e depois se arrepender. Tenha paciência com os filhos ou crianças sob os seus cuidados: estarão agitados hoje. Melhor curtir junto!



AQUÁRIO 19/01 A 18/02

Hoje você sente que a vida corre mais solta, depois de ter lidado com algum desapego ou situação difícil: é hora de sorrir e cuidar das emoções. No seu caminho ainda podem surgir tensões, mas é possível evitar: fique afastado das fontes. Amadureça um projeto no qual vem trabalhando e marque um encontro amoroso!



PEIXES 18/02 A 20/03

O céu desta sexta-feira mexe com algumas inseguranças e angústias do pisciano. Sob essa influência, você corre o risco de intepretar errado certas situações, e a partir daí criar conflitos desnecessários. Guarde para você os pensamentos de hoje, em vez de expressá-los; amanhã poderá perceber que eles não tinha base.

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