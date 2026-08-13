Horóscopo da Sexta: confira as previsões para o dia 14 de agosto

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ÁRIES 20/03 A 19/04

Seu bem-estar físico está oscilante, e o seu organismo, vulnerável. Alimente-se bem, cheque a procedência do que for consumir e não se exponha a situações de risco ou contaminação. Aproveite a facilidade presente agora para se conectar com uma pessoa especial: é hora de falar abertamente do que você está sentindo.



TOURO 19/04 A 20/05

Dê atenção aos seus filhos ou crianças próximas, que estarão mais sensíveis ou podem ter pequenos problemas de saúde. A vida afetiva pode sofrer uma oscilação, ou algum plano feito a dois não dar certo hoje. Está tudo bem; mais adiante, será possível retomar. Em breve, boas notícias familiares: prepare a comemoração!



GÊMEOS 20/05 A 21/06

Em casa, as pessoas estarão bem emotivas hoje, inclusive você: o momento pode ser perfeito para mergulhar em boas recordações, mas é preciso, também, modular os excessos para que tudo não se transforme em um drama. Mercúrio, seu astro regente, anda de bom humor estesdias, movimentando muitas coisas na sua vida.



CÂNCER 21/06 A 22/07

Faça bom uso do seu poder de argumentação e da sua capacidade intelectual nesta sexta-feira: o dia é bom para estudos, leituras e produção de conteúdo, mas precisa haver um filtro eficiente para que você não incorra em erros nem se torne prolixo. Dê um passeio e escolha algo bem bonito para enfeitar a sua casa!



LEÃO 22/07 A 22/08

De forma geral, o momento é bom para concretizar ideias e colocar em ação as iniciativas planejadas para melhorar seu fluxo financeiro, mas especialmente hoje toda prudência é bem-vinda: foque em equilibrar as contas antes de investir em algo. Seu poder de persuasão está forte: use-o para chamar a atenção de alguém.



VIRGEM 22/08 A 22/09

Percorra seus caminhos sem temor, mas com cuidado nesta sexta-feira. As energias estão a seu favor, mas você será ainda mais beneficiado se for prudente, sistemático e sensível às necessidades alheias. Seu regente, Mercúrio, anda trabalhando bastante nos bastidores em seu favor; logo, ele liberará muitas novidades.



LIBRA 22/09 A 23/10

Mesmo que você esteja se sentindo introspectivo, há um ganho em socializar: encontre pessoas, nem que sejam só as mais íntimas, e fortaleça amizades através de boas conversas e atitudes gentis. Na vida afetiva, vai ficar mais claro que algumas ilusões precisam ser desfeitas: aquela pessoa não é um ideal de perfeição.



ESCORPIÃO 23/10 a 22/11

Hoje, esteja disponível para oferecer suporte emocional a um amigo ou para acolher alguém que esteja precisando de carinho. É uma boa ideia, também, se envolver com um projeto social ou puxar uma ação de melhoria na sua comunidade. Nos próximos dias, movimentações positivas no seu campo de atuação profissional.



SAGITÁRIO 22/11 A 21/12

Finalize a sua semana observando com cautela e sensibilidade os movimentos ao seu redor, principalmente no trabalho: as atitudes do momento exigem um pouco mais de prudência, embora as possibilidades de crescimento continuem presentes. Nos próximos dias, espere por novidades relacionadas a viagens e aprovações.



CAPRICÓRNIO 21/12 A 19/01

O astral desta sexta-feira convoca o capricorniano a renovar sua relação com as suas crenças espirituais e ideológicas, podendo, inclusive, explorar possibilidades diferentes daquelas com as quais se familiarizou. Se possível, organize uma viagem ou passeio que o coloque em contato mais próximo com a natureza.



AQUÁRIO 19/01 A 18/02

Hoje, aceite que por mais que você faça o que estiver ao seu alcance, muitas variáveis não são controladas, e talvez alguns planos sejam frustrados ou não se desenrolem exatamente como era o seu desejo. Saia dos seus círculos de convívio usuais e vá conhecer pessoas em outros ambientes. Viagens em ótimo momento!



PEIXES 18/02 A 20/03

Espere atitudes inusitadas ou imprevisíveis de pessoas próximas, e respeite essas oscilações; lembre-se de que para além do vínculo entre vocês, elas são indivíduos e têm as suas próprias questões. Se tem uma negociação mais complicada ou assuntos contratuais a resolver, o clima está incerto: deixe para outro dia.

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