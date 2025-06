Horóscopo da Sexta: confira as previsões para o seu signo no dia 16 de junho

A- A+

ÁRIES 21/03 A 20/04

Hoje você será obrigado a reconhecer algumas inseguranças, já que a Lua está lançando luz sobre elas. Não é feio ter fragilidades, mas é pouco inteligente fingir que elas não existem, afinal, podem estar atrapalhando o fluxo da sua vida. À noite, a entrada do Sol em Câncer fortalece ainda mais os assuntos familiares.



TOURO 21/04 A 20/05

O taurino hoje tenderá a pensar mais nas coisas negativas do que nas positivas, e a sentir, também, uma certa tristeza ou melancolia. Não é para achar normal: lembre-se de que o que nos incomoda está pedindo para ser curado! Procure ajuda. À noite, o Sol entra em Câncer, melhorando sua comunicação e trocas sociais.



GÊMEOS 21/05 A 20/06

Aproveite que o fim de semana está chegando e convide para um bate-papo aquele amigo que está meio para baixo ou mesmo com quem você andou se estranhando. O dia está ótimo para fazer o bem e curar relações. À noite, com a entrada do Sol em Câncer, fica ainda mais forte a vocação desta temporada: melhorar de vida!



CÂNCER 21/06 A 22/07

Parabéns ao nativo de Câncer! É na noite de hoje que o Sol começa a jornada anual pelo seu signo, jogando os holofotes sobre você. Pelas próximas semanas, sua presença ganha força e todos os pontos da sua vida podem avançar com mais fluidez. Ao longo do dia, faça as pazes com seus planos de crescimento profissional.



LEÃO 23/07 A 22/08

Hoje o céu está querendo nos conscientizar de nossas fragilidades, e assim pode ser que você se sinta meio descrente por uma frustração ou oração não atendida. Sabe o que ajudará? Trocar ideias com aquele amigo diferenciado, que o inspira. À noite, começa seu período de faxina interior com a entrada do Sol em Câncer.



VIRGEM 22/08 A 22/09

Prepare a sua armadura para aguentar uma decepção, que pode ser um projeto que não dá certo, uma ajuda que não chega ou um problema que poderia ter sido evitado. Vale a pena se perguntar: será que não é sua atitude que está negativa? Na noite de hoje, o Sol entra em Câncer, trazendo com ele amigos e oportunidades.



LIBRA 22/09 A 22/10

O seu casamento ou relação séria pode sofrer com uma fragilidade que tem sido crônica, mas que hoje irá se evidenciar ou ter um pico de incômodo. Será preciso ativar o companheirismo para que juntos, você e o seu par superem isso. Mais tarde, à noite, a entrada do Sol em Câncer vai fazer vibrar sua vida profissional!



ESCORPIÃO 23/10 a 22/11

Um sintoma de saúde ou mal-estar físico pode incomodar, talvez porque você já devesse ter cuidado disso, mas segue negligenciando. A boa notícia é que o dia está ótimo para buscar diagnósticos e tratamentos. Hoje à noite, o Sol chegará em Câncer: é tempo de se espiritualizar e de melhorar sua formação acadêmica.



SAGITÁRIO 23/11 A 21/12

Trabalhe a sua autoestima: só assim vivenciará envolvimentos afetivos mais alegres e saudáveis, e isso ficará bastante evidente nesta sexta. Se tem filhos, é bacana dar uma atenção a mais hoje: podem estar tristinhos e precisando de colo. À noite, começa um novo ciclo que evidenciará desapegos e reinvenções.



CAPRICÓRNIO 22/12 A 20/01

Sua sensibilidade está forte, e assim você perceberá as fragilidades, dores e dificuldades que estão atravessando o seu sistema familiar e até o seu lar como estrutura física. É tempo de atuar sobre esses problemas, pois eles pedem soluções. À noite, o Sol em Câncer declara aberta a temporada de parcerias!



AQUÁRIO 21/01 A 19/02

Até o aquariano tem seus momentos de incerteza, e hoje você pode ter dificuldade em desenrolar algo que lhe é tão natural como ar que respira: a comunicação e o diálogo. Aproveite e reflita sobre de onde vem essa insegurança. Mais tarde, o Sol em Câncer traz uma temporada de cuidados consigo mesmo e com sua rotina.



PEIXES 20/02 A 20/03

Nesta sexta, feche a torneira dos gastos e perceba que os rombos nas suas contas vão se evidenciar: tem alguma falha de gestão sua que está provocando isso. Aproveite para se corrigir! Quando a noite chegar, o Sol entra em Câncer: pelas próximas semanas, a vida vai ser mais divertida, criativa e apaixonante. Oba!

