Horóscopo da Sexta: confira as previsões para seu signo nesta sexta (20)

ÁRIES 21/03 A 20/04

O aventureiro ariano hoje perceberá que não precisa ir longe para ter experiências entusiasmantes e adquirir conhecimento: essas oportunidades podem estar bem perto, em um passeio na sua cidade, na conversa com um vizinho ou mesmo através do bom uso das ferramentas digitais. Namoro à distância dá certo nesta sexta!



TOURO 21/04 A 20/05

Atenção, taurino: é hora de pagar contas e negociar dívidas e compromissos financeiros, mesmo que seu desejo por prazeres materiais o impulsione a gastar dinheiro hoje. Saiba estabelecer prioridades, afinal, equilíbrio nas economias é fundamental para você se sentir bem. Diga não àquele convite tentador dos amigos!



GÊMEOS 21/05 A 20/06

É ótimo se colocar em primeiro lugar, mas hoje será preciso tratar com consideração as pessoas que estão sempre do seu lado. O dia é bom para ajustar desavenças com o par afetivo ou profissional, e até para dissolver tais ligações, se for o caso, de modo amigável. Para os solteiros, o amor pode começar numa amizade.



CÂNCER 21/06 A 22/07

Embora o seu emocional esteja lhe cobrando produtividade e entrega nos afazeres do dia, a verdade é que o momento pede descanso e diminuição das atividades. Não se acanhe em dizer não ao que passar dos seus limites. Vale a pena é fazer a social no trabalho: conversas e eventos trarão bons frutos nesta sexta-feira.



LEÃO 23/07 A 22/08

Bem que o romance está favorecido hoje, já que há um sentimento de paixão e empolgação pairando no ar, mas será preciso ter cuidado com a confusão de sentimentos, já que pode estar meio carente de atenção, conversa e favores. Responsabilidades das quais não dá para escapar poderão se atravessar no caminho da diversão.



VIRGEM 22/08 A 22/09

As boas oportunidades profissionais seguem batendo à sua porta, mas fará mais sentido recusar ou apenas adiar temporariamente, já que você está precisando recarregar as baterias em casa e recebendo carinho. Abra-se para receber uma bênção financeira: você merece! Relação firme está esquisita: que tal uma conversa?



LIBRA 22/09 A 22/10

Como você estará distraído hoje, pode ser melhor tentar ocupar este dia com atividades que sejam prazerosas para a sua mente: escrever, apreciar arte ou produtos culturais vai lhe fazer muito bem. Se não for possível, invente mecanismos para melhorar sua concentração. Casamento ou relação firme em fase bem romântica!



ESCORPIÃO 23/10 a 22/11

Você hoje deve passar um pente fino nas suas contas e fazer ajustes para que seu equilíbrio financeiro continue garantido. Mesmo que os investimentos estejam indo bem, o momento não é favorável a confiar apenas nisso, portanto, vale ser mais moderado. Cuidados com beleza, estética e forma física também em alta!



SAGITÁRIO 23/11 A 21/12

Nesta sexta, você pode se empolgar numa crise de paixonite por alguém, mas talvez seja só fogo de palha: espere mais alguns dias para ver se é de verdade, mas enquanto se sente assim, aproveite! Cuide da dificuldade de comunicação com a família, que pode tornar as coisas mais complicadas do que realmente são.



CAPRICÓRNIO 22/12 A 20/01

O fim de semana está chegando, e bem a tempo para você, que irá notar sinais de cansaço. Ainda que sua agenda de compromissos esteja puxada, o melhor a fazer será eleger o que é prioridade e focar apenas nisso. Depois, permita-se desacelerar. Desabafe suas questões mais íntimas só com alguém de confiança, ok?



AQUÁRIO 21/01 A 19/02

A sexta-feira vem com empolgação social, ainda que você vá preferir estar apenas com os amigos mais chegados do que em meio a uma multidão. Um clima diferente pode surgir com alguém numa reunião como essa, mas é importante lembrar que, se quer que esse vínculo se desenvolva, espere a Lua Nova daqui a alguns dias.



PEIXES 20/02 A 20/03

Não vai dar para disfarçar que você estará bem cansado dos compromissos profissionais, e já que sextou, um compromisso familiar será uma boa justificativa para diminuir a carga da sua agenda. Entretanto, não perca a oportunidade de fechar um negócio, que será lucrativo, e encerre seu dia com sorrisos e gentilezas.

