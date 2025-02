A- A+

astrologia Horóscopo da Sexta: confira as previsões para seu signo nesta sexta-feira (28) Veja o que os astros reservam para você neste último dia do mês, abrindo os festejos de Carnaval

ÁRIES 21/03 A 20/04

O conselho dos astros para o ariano nesta sexta é claríssimo: o dia pede repouso, recolhimento e reflexão. Estamos às portas do Carnaval, mas pelo menos hoje, procure se fortalecer energeticamente e descansar seu corpo e sua cabeça. Logo, logo, suas energias estarão a todo vapor. Aguarde boas notícias para o bolso!

TOURO 21/04 A 20/05

O Universo saberá colocar você no lugar e hora certos hoje: basta pegar as dicas e confiar na sua intuição. Tudo que puder ser feito em companhia de outras pessoas, faça assim, já que a proposta de vivência desta fase é exercitar seu senso de comunidade e habilidades sociais. Poderá servir de inspiração para alguém!

GÊMEOS 21/05 A 20/06

Não tem como fugir dos holofotes hoje: há uma concentração de astros no seu setor da vida profissional, que o colocará em bastante evidência. Demonstre seriedade, jogo de cintura e abertura ao diálogo, e vai ver como os caminhos se abrirão para você. Existe uma série de fatores energéticos trabalhando a seu favor.

CÂNCER 21/06 A 22/07

Nesta sexta-feira, as instâncias da ética atuarão ao seu favor, e haverá excelentes notícias relacionadas com processos jurídicos e questões acadêmicas. Como se não bastasse, você encontrará um caminho de crescimento espiritual, que pode vir com a sua união a alguma instituição ou grupo. Viagens surgem de surpresa!

LEÃO 23/07 A 22/08

Muita coisa não estará sob o seu controle hoje, mas isso não é de fato ruim: se souber fazer a sua parte e entregar o restante ao Universo, verá que no seu caminho irão se apresentar oportunidades, viradas positivas e mãos estendidas. Uma cadeia de eventos poderá trazer uma chance única na vida profissional: agarre!

VIRGEM 22/08 A 22/09

O virginiano hoje será totalmente envolvido pela importância que a participação de outras pessoas tem na sua vida. É muito provável que alguém significativo, seja afetiva ou profissionalmente, esteja no centro das atenções ou precise bastante do seu suporte. Não se amedronte: tudo acontece de forma muito positiva.

LIBRA 22/09 A 22/10

Nesta sexta-feira, esteja pronto para ter um dia bem dinâmico: novas tarefas ou responsabilidades irão chegar, e no trabalho é possível que haja novos membros na sua equipe. Receba de bom grado essas inovações! Cuide bem da sua saúde, já que seu sistema imunológico está meio frágil hoje. Tente um tratamento inovador.

ESCORPIÃO 23/10 a 22/11

Com a conjunção de vários astros em Peixes, grande parte das suas energias de hoje estarão voltadas para assuntos bem gostosos: a diversão, as dinâmicas amorosas, o convívio com crianças e o envolvimento com atividades que lhe dão prazer. Se está comprometido em um relacionamento sério, aguarde uma boa surpresa.

SAGITÁRIO 23/11 A 21/12

Esteja flexível e disponível para atender a demandas familiares ou domésticas, que serão tanto práticas quanto emocionais. Pode chegar uma visita de surpresa, mas que mesmo assim será positiva, porque trará algum presente ou poderá ser muito útil para lhe ajudar em algo. Honre os mais velhos e aprenda com eles.

CAPRICÓRNIO 22/12 A 20/01

Nesta sexta, comunicar-se bem é o que abrirá todas as portas para o capricorniano. Saiba se posicionar, seja flexível, tenha empatia e passe credibilidade no seu discurso. Sua veia literária também se manifestará: é uma ótima ideia extravasar sua sensibilidade através da escrita criativa. Romance em alta também!

AQUÁRIO 21/01 A 19/02

O foco quase total de hoje é a sua vida material e financeira, com a reunião de astros em Peixes. Para esse assunto, escute sua intuição, ative suas habilidades de negociação e leve tudo muito a sério. Poderá ser surpreendido por uma boa notícia ou desdobramento positivo de uma negociação familiar ou imobiliária.

PEIXES 20/02 A 20/03

Segure a sua sensibilidade, já que uma reunião de vários astros no seu signo abre todos os seus canais de percepção. Proteja-se das energias dos ambientes e das pessoas para não se desestabilizar. Por outro lado, o Universo o surpreenderá positivamente com um encontro, mensagem ou novidade boa pela boca de alguém.

