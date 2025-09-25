Horóscopo da Sexta: confira as previsões para 26 de setembro

A- A+

ÁRIES 21/03 A 20/04

A sexta-feira é potente, em termos espirituais e energéticos, para o nativo de Áries. O dia será marcado por eventos positivos que acontecem num passe de mágica, como se houvesse uma força invisível conspirando a seu favor; e há, sim! Veja os problemas se resolverem, o dinheiro entrar e agradeça ao Universo por isso.



TOURO 21/04 A 20/05

Enquanto a vida afetiva continua colorida pela ligação entre a Lua e Júpiter, encontre também um tempo para visitar um cliente, levar uma proposta de vendas ou consolidar uma parceria comercial: vínculos como esses, formalizados hoje, têm uma enorme chance de dar muito certo. Estreite amizade com alguém experiente!



GÊMEOS 21/05 A 20/06

Nesta sexta, você estará com um pique diferente para dar conta do recado no trabalho, correr atrás das metas e entregar tudo de si, principalmente visando ao crescimento na carreira e à melhoria da sua remuneração. Como tem adotado uma atitude mais madura em relação a tudo isso, o Universo está começando a compensar!



CÂNCER 21/06 A 22/07

Uma paixão doce, expansiva e alegremente intensa pode atravessar seu caminho hoje: você estará de bom humor e chamando a atenção das pessoas pela sua positividade. Tire o dia para se divertir! Para quem tem a fertilidade física presente, esta sexta está carregada de possibilidades de fecundação: leve isso em conta.



LEÃO 22/07 A 22/08

O fim de semana já está batendo à porta, e o céu de hoje informa que você deve buscar o aconchego de casa, que é o lugar onde se sentirá melhor. Converse com um parente mais velho ou alguém de confiança, que poderá ter a solução para um problema que o aflige, e se atualize nas orações e agradecimentos à Divindade.



VIRGEM 22/08 A 22/09

Hoje há uma facilidade de iniciar um diálogo importante para o amadurecimento de uma relação, seja ela afetiva, de amizade ou de negócios. Coloque-se no lugar do outro, escute em vez de apenas falar e veja como tudo se desdobrará bem. Em algum momento do dia, poderá receber um sim que estava esperando ansiosamente!



LIBRA 22/09 A 22/10

Você vai encerrar a semana satisfeito com os resultados financeiros obtidos e com a produtividade que foi capaz de entregar. Agora, é justo que se permita alguma comemoração! Que tal gastar um pouquinho mais, de forma moderada, com algo que vai lhe proporcionar satisfação? Setor profissional está em fase muito boa!



ESCORPIÃO 23/10 a 22/11

Sua sensibilidade irá perceber um toque diferente em alguém, que irá lhe atrair pelo ar sério e maturidade. É possível que essa ligação tenha um futuro promissor, mas você vai precisar ser paciente: tudo no seu tempo! Se tem filhos, um gesto nobre de um deles trará admiração e encantamento. Estudos em boa fase!



SAGITÁRIO 23/11 A 21/12

Ainda nesta sexta à noite, a Lua chegará ao seu signo, tornando mais fácil entender e processar sentimentos e situações que até então estavam meio confusas. Enquanto isso, sabe o que pode ajudar? Ouvir sua intuição e receber de bom grado os conselhos que irão chegar através de pessoas sábias, próximas ou não.



CAPRICÓRNIO 22/12 A 20/01

Quem tem parceiros de verdade nunca está sozinho! Hoje, o capricorniano terá provas de tudo o que eles podem ser capazes de fazer para não o deixar na mão. Ouça os conselhos, aceite as ajudas e trate, você também, de demonstrar que isso é recíproco! Celebre a alegria desses vínculos com as pessoas envolvidas.



AQUÁRIO 21/01 A 19/02

O seu envolvimento e comprometimento profundos com o trabalho mostrará resultados hoje: seu passe profissional se valoriza pela competência e bagagem que você apresenta, e vai ter gente querendo pagar bem por tudo isso. Sua liderança e capacidade de inspirar outras pessoas são pontos fortes especialmente ativados.



PEIXES 20/02 A 20/03

O dia favorece planos de viagens, principalmente por diversão, e se for com uma galera animada ou uma pessoa especial, aí você acertou de verdade! Se por acaso já está na estrada, esta sexta promete atrações maravilhosas e momentos inesquecíveis. Em casa? Viaje virtualmente com leituras e conteúdo online relevante.



