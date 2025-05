Horóscopo da Sexta: confira como estará a configuração astral nesta sexta-feira (09/05)

A- A+

ÁRIES 21/03 A 20/04

Prepare o discurso, encha-se de confiança e siga com seu plano: está na hora, sim, de se declarar para aquele alguém e embarcar num compromisso firme! Para os arianos comprometidos, o dia é de renovação do romance. Se preferir usar essa energia de outro jeito, busque um sócio para empreender um projeto a quatro mãos.

TOURO 21/04 A 20/05

Cuidar do seu corpo, tanto esteticamente quanto na parte da saúde, está muito favorável hoje. Que tal tentar uma alimentação mais saudável? Irá notar, rapidamente, os efeitos positivos! Permita-se fazer algo que traga conforto e satisfação física, mas não ceda à preguiça, porque o

dia também pode ser muito produtivo!

GÊMEOS 21/05 A 20/06

São tantas chances de vivenciar coisas boas se apresentando hoje que vai ficar até difícil escolher: será a atividade artística, o programa cultural, a diversão com os filhos ou o encontro tão esperado com uma pessoa especial? Se organizar direitinho, tudo se encaixará perfeitamente, e essa é a sua especialidade!

CÂNCER 21/06 A 22/07

Hoje, dê um toque bonito na sua casa, convite amigos ou família para uma reunião descontraída e lembre com saudades felizes de um tempo que já passou ou de pessoas que já se foram. Isso vai lhe fazer muito bem! Quer motivos concretos para uma comemoração? Pois haverá: alguém próximo surgirá com uma grande conquista.

LEÃO 23/07 A 22/08

Seu espírito guerreiro toma a frente hoje, tirando qualquer obstáculo do caminho através do diálogo e da atitude confiante, que para Leão é fácil ativar. Assim, assumirá a dianteira de um grupo, para lutar por um objetivo que é comum a todos. Acione as pessoas influentes que você

conhece e as traga para o seu lado.

VIRGEM 22/08 A 22/09

É hora de dar uma geral nas economias e ver que o saldo está positivo, ou pelo menos de acatar aquela ideia para melhorar a entrada de grana que já povoa a sua mente há um tempo. Não se espante se surgir um convite para ocupar um cargo maior ou tomar conta de um projeto que aumentará sua visibilidade profissional!

LIBRA 22/09 A 22/10

Siga em frente! Hoje não vai faltar energia para você fazer tudo o que precisa, e ainda contará com ajuda ou incentivo de um grupo ou pessoa que acredita demais no seu potencial. O dia está muito bom para dar entrada em documentos ou processos, e também para providenciar algumas medidas necessárias para uma viagem.

ESCORPIÃO 23/10 a 22/11

A Lua está se aproximando do seu signo. Por isso, hoje você já pode se sentir mais sensibilizado, precisando de descanso e até de um pouco de solidão: é que o escorpiano absorve as energias astrais muito intensamente. Mesmo assim, pode ser um dia bem produtivo, e mais ainda se você trabalhar de forma isolada.

SAGITÁRIO 23/11 A 21/12

O sagitariano hoje será uma presença positiva e gentil em seus grupos e junto aos amigos. Quem estiver perto de você se energizará com o seu alto astral! É um bom dia para celebrar parcerias, unir-se a alguém para tocar um projeto coletivo e até mesmo para fazer planos a dois que consolidem o seu relacionamento.

CAPRICÓRNIO 22/12 A 20/01

Você será vitorioso hoje! Conseguirá resolver uma situação complicada no trabalho, de forma confiante e inteligente, atraindo assim admiração e aprovação das suas lideranças. É a soma das suas realizações, acertos e comprometimento das últimas semanas que se refletirá nesta sexta-feira de forma tão positiva.

AQUÁRIO 21/01 A 19/02

Peito aberto: hoje o astral está divino para você! Será presenteado com uma conquista alcançada por um filho ou uma conquista acadêmica, e vai rolar também um convite interessantíssimo, para o qual a resposta só pode ser um sim! Preste atenção, que tem gente louca para entrar na sua vida e ficar por um bom tempo.

PEIXES 20/02 A 20/03

Hoje, com gentileza de sua parte e uma ajuda bem providencial, você vencerá uma batalha ou conseguirá finalizar um conflito. A melhor via é a da diplomacia! Sabe o que também está muito favorável? Fazer um procedimento de saúde ou cortar radicalmente um hábito nocivo, bem como dar entrada em documentos imobiliários.

