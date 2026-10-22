Horóscopo da Sexta: confira como os astros atuarão nesta sexta (23)

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ÁRIES 20/03 A 19/04

O Sol chega a Escorpião, com a missão de deixar evidentes para o ariano os principais problemas a ser resolvidos e crises a ser superadas na sua vida. Com sua atitude corajosa, você irá vencer essas batalhas, mas deve estar disposto a tomar algumas medidas radicais. Hoje, o céu provê energia psíquica e emocional.



TOURO 19/04 A 20/05

Com a chegada do Sol ao seu signo complementar, começa um período em que você deve se concentrar em fortalecer parcerias importantes, na vida afetiva, social e profissional. Seu crescimento agora é junto com outras pessoas! Hoje, desincumba-se de compromissos sociais e se recolha depois para descansar corpo e mente.



GÊMEOS 20/05 A 21/06

Para você, as próximas semanas serão de mais produtividade e consciência sobre a importância que tem a sua força de trabalho. Dedique-se a ser útil e eficiente, e as recompensas virão. Saúde e cuidados físicos também ficam em evidência! Hoje, compareça a compromissos profissionais, pois eles lhe trarão visibilidade.



CÂNCER 21/06 A 22/07

Hoje o Sol começa o trânsito pelo signo de Escorpião, e este, para o canceriano, é um dos períodos mais felizes do ano. Pelas próximas semanas, amores, lazer, arte, criatividade e filhos serão os temas mais fortes. Para fechar o dia, aprimore seu conhecimento sobre um assunto: precisará usá-lo na vida profissional.



LEÃO 22/07 A 22/08

O Sol entra em Escorpião, inaugurando um período em que o leonino será lembrado da importância das bases familiares e da honra à sua história e ancestralidade. Nas próximas semanas, lar e parentes próximos devem ser prioridade! Hoje, pé no chão e racionalidade para resolver um problema: pessimismo não vai ajudar.



VIRGEM 22/08 A 22/09

Com a entrada do Sol em Escorpião, assuntos como comunicação, estudos, leituras e troca de informações ganham evidência na sua vida. Relações familiares e comunitárias também terão um maior destaque. Leia novos livros, conheça novos lugares e fale com pessoas! Hoje, firme uma parceria antes que tudo se complique.



LIBRA 22/09 A 23/10

O que você começou a construir enquanto o Sol estava no seu signo vai passar agora por uma fase de consolidação: é hora de persistir para que seus projetos peguem! A vida financeira também fica em destaque pelas próximas semanas, com um possível crescimento. Hoje, empenhe-se no trabalho e deixe de lado as distrações.



ESCORPIÃO 23/10 a 22/11

Parabéns aos escorpianos! Começa hoje o seu ciclo anual, com a entrada do Sol em seu signo. Já pensou no que quer realizar ao longo dos próximos doze meses? Se não, chegou a hora de planejar, e já se jogar para cair com tudo nesta nova fase. Hoje, divirta-se com os filhos e arrume aquele tempinho para namorar.



SAGITÁRIO 22/11 A 21/12

Chegou a temporada de Sol em Escorpião, que para o nativo de Sagitário, abre o portal de faxina interna. É tempo de olhar para dentro, pois seu mundo interior tem muito o que lhe dizer. Nas próximas semanas, escute a sua alma! Não estranhe se estiver nostálgico e emotivo hoje: são os efeitos da Lua em Peixes.



CAPRICÓRNIO 21/12 A 19/01

Começa nesta sexta-feira a temporada de Sol em Escorpião, que para você tem a ver com se engajar socialmente, fazer novos amigos, variar os núcleos de convívio e exercitar seu nível de consciência em relação aos problemas da humanidade. Esses vão ser os seus principais direcionamentos nas próximas semanas!



AQUÁRIO 19/01 A 18/02

O Sol entra no signo de Escorpião, área do céu que, para o aquariano, comanda o seu sucesso e reconhecimento profissional. Com isso, você terá um período de um mês para cair em campo em busca dos melhores caminhos de ascensão. Invista em ser o destaque da sua empresa ou segmento de atuação! Hoje, foque em faturar.



PEIXES 18/02 A 20/03

A Lua vai se despedindo do seu signo, já armando uma conjunção com Netuno, o que significa que é um momento duvidoso para assuntos financeiros. Deixe as movimentações de grana ou patrimônio para daqui a alguns dias. Hoje, o Sol entra em Escorpião, abrindo uma temporada favorável a viagens e estudos de nível superior.

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