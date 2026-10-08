Horóscopo da Sexta: confira o movimento dos astros nesta sexta-feira (09/10)

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ÁRIES 20/03 A 19/04

Você não conseguirá fugir de um confronto incômodo, mas necessário, e para passar bem por ele, precisará abrir mão de estar certo, porque talvez não esteja mesmo. Seja honesto e claro; assim aumentará as chances de chegar a um acordo razoável. Se está enrolado com alguém, hoje saberá se essa relação tem futuro ou não.



TOURO 19/04 A 20/05

Hoje o Universo vai ajudar você a se desincumbir de tarefas importantes ou pelas quais está sendo cobrado de forma mais fácil do que o esperado, e de modo geral os resultados profissionais e financeiros do dia serão bastante entusiasmantes. Em meio às facilidades do mundo concreto, a saúde mental merece cuidados.



GÊMEOS 20/05 A 21/06

Hoje, cultive uma ligação afetiva com alguém que entende as suas peculiaridades e o admira por elas. O que começa como algo doce e amigável tem condições de se desenvolver de forma prazerosa e com muita afinidade! Em paralelo, você será cobrado a deixar o lazer de lado e assumir uma obrigação social: leve a sério.



CÂNCER 21/06 A 22/07

Hoje, a Lua minguante vai ajudar você a descarregar conteúdos emocionais que andam pesando, relacionados a traumas do passado e questões familiares dolorosas. É tempo de deixar as angústias irem, perdoar também a si mesmo e deixar de se cobrar exageradamente. Apele para as instâncias espirituais: elas podem ajudar!



LEÃO 22/07 A 22/08

Seu guerreiro interior recebe uma boa energia hoje, que vai atuar principalmente sobre negociações e conversas importantes. As pessoas estarão dispostas a ceder para chegar a acordos; saiba aproveitar. Um novo contrato ou parceria está prestes a mudar a sua vida; costure as últimas tratativas para que dê tudo certo!



VIRGEM 22/08 A 22/09

A Lua chega ao seu setor financeiro em fase minguante, indicando que agora é o momento de restringir gastos, consumir menos e adotar medidas que o ajudem a equilibrar as economias. Logo um novo ciclo de prosperidade irá começar! No trabalho, modernize-se com novas técnicas e adote soluções criativas para as tarefas.



LIBRA 22/09 A 23/10

Este é um dia de preparação: a Lua já está em seu signo, reunindo energias de renovação para amanhã. Hoje, seu desafio é superar dificuldades com seu par afetivo ou uma pessoa próxima do trabalho, e para isso, deve exigir transparência e objetividade. Criatividade e coragem para mudar são os pontos fortes do dia.



ESCORPIÃO 23/10 a 22/11

Hoje a sua intuição irá lhe apontar os pontos da sua vida que estão precisando de melhorias, e como elas poderão ser feitas, principalmente para cuidar melhor de si mesmo e incrementar seu desempenho no trabalho. Seja racional para lidar com as cobranças: se não há como escapar delas, mude a forma de reagir.



SAGITÁRIO 22/11 A 21/12

A Lua minguante em Libra convida o sagitariano a se resguardar nesta sexta, escolhendo uma opção de lazer mais calma, com os amigos próximos e sem exageros. Converse sobre a sua vida amorosa com quem confia: um olhar equilibrado de alguém vai ajudá-lo a perceber que talvez ela esteja precisando de uma reforma.



CAPRICÓRNIO 21/12 A 19/01

Hoje você estará preocupado com o futuro profissional, e o seu perfeccionismo poderá fazê-lo pensar que ainda não está fazendo o suficiente, mas saiba que está tudo na mais perfeita ordem; as vitórias vão chegar no momento certo. Novas circunstâncias, que vão mudar tudo, estão se configurando exatamente agora.



AQUÁRIO 19/01 A 18/02

Nesta sexta, o aquariano começa a sentir uma leveza, e perceberá o Universo se comunicando através de mensagens como coincidências e outros sinais. Aguarde encontros inesperados e revelações espirituais, pois um novo tempo está chegando! O momento é bom para desenvolver seu intelecto com estudos e leituras sérias.



PEIXES 18/02 A 20/03

Nesta sexta-feira, conclua pendências burocráticas, faça pagamentos e negocie dívidas; se souber conduzir bem as tratativas, poderá ter uma boa ajuda de pessoas que são responsáveis pelas decisões envolvidas. As energias do dia estão superfavoráveis para investir em rituais espirituais e místicos: é a sua praia!

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