Horóscopo da Sexta: confira o que os astros dizem nesta sexta-feira (6)

ÁRIES 20/03 A 19/04

A sexta-feira vem animada para você: aceite convites do seu amor para sair com amigos ou participar de uma atividade coletiva. Se está solteiro, as atividades sociais podem aproximá-lo de uma pessoa diferenciada. A entrada de Mercúrio em Peixes vai aproximá-lo de sua espiritualidade e estimular o autoconhecimento.



TOURO 19/04 A 20/05

Hoje Mercúrio inicia trânsito pelo signo de Peixes, setor que, para o taurino, fala de amizades e relações sociais. Assim, nas próximas semanas, você estará mais aberto a socializar e fará novos amigos. Dedicação às tarefas profissionais com detalhismo e método atrairá atenções importantes sobre o seu desempenho.



GÊMEOS 20/05 A 21/06

O fim de semana começa para você já com um ar de exagero: a fim de diversão, o geminiano corre o risco de chutar o balde nos gastos e depois se arrepender. Vá com calma! Nas próximas semanas, Mercúrio em Peixes trará propostas de trabalho que exaltarão a sua inteligência, versatilidade e habilidades de negociação.



CÂNCER 21/06 A 22/07

As coisas têm tudo para fluir bem hoje, e se você se alinhar ao fluxo não haverá comoatrapalhar isso. Tente não ser o elemento dissonante: parece que nesta sexta-feira as decisões alheias funcionarão melhor do que as suas. A entrada de Mercúrio em Peixes abre temporada de viagens, estudos e explorações religiosas.



LEÃO 22/07 A 22/08

O ingresso de Mercúrio em Peixes incitará o leonino a refletir sobre questões profundas e incômodas, mas esse movimento interno é importante para chegar a conclusões necessárias. Pelo lado positivo, o astro movimenta sua vida financeira trazendo novas opções de investimentos e negócios com participação de terceiros.



VIRGEM 22/08 A 22/09

Mercúrio entra no seu setor das parcerias, o que repercute na sua vida social, profissional e amorosa. Nas próximas semanas, você fechará negócios, aumentará sua carteira de clientes, estreitará laços de amizade e poderá, também, assumir um compromisso afetivo. Hoje, trabalhe com vontade e veja o faturamento subir.



LIBRA 22/09 A 23/10

Siga consolidando uma relação com alguém que você não consegue tirar da cabeça; tem muita paixão a ser vivida aí! O dia também favorece o fortalecimento da conexão com os filhos: que tal providenciar momentos com eles que depois vão virar memórias afetivas? À noite, a entrada de Mercúrio em Peixes anuncia novidades.



ESCORPIÃO 23/10 a 22/11

Receba com satisfação o alegre Mercúrio em seu setor das paixões, lazer e criatividade! Para o escorpiano solteiro, o trânsito vai movimentar sua vida com a chegada de novas pessoas interessantes, e para os comprometidos, a relação ganha dinamismo e diálogo. Convívio com filhos e produção artística em alta também.



SAGITÁRIO 22/11 A 21/12

Com a entrada de Mercúrio em Peixes, você vai conviver mais com a sua família, pois a dinâmica com ela será facilitada pelo diálogo e trocas de ideias. Visitar familiares ou recebê-los em sua casa está favorecido. Hoje, o dia ganha plenitude nas trocas com os amigos: as conversas serão agradáveis e estimulantes.



CAPRICÓRNIO 21/12 A 19/01

A semana termina bem para você, que recebe o devido destaque no trabalho e vive uma fase cheia de oportunidades de crescer financeiramente. Entretanto, poderá ter que colocar limites em um cliente ou sócio que anda espaçoso demais. Hoje, o ingresso de Mercúrio em Peixes estimula estudos, conversas e passeios.



AQUÁRIO 19/01 A 18/02

As pessoas estarão abertas a ouvir o que você tem a dizer, e você, repleto de coisas boas para compartilhar. Aproveite para passar adiante suas reflexões sobre fé, justiça, sabedoria e espiritualidade. Mais tarde, a entrada de Mercúrio em Peixes vai abrir um novo leque de possibilidades para a sua vida financeira.



PEIXES 18/02 A 20/03

Hoje Mercúrio entra em seu signo, abrindo um período em que você estará curioso, amigável e com a mente bastante aberta. Use as próximas semanas para pesquisar assuntos interessantes, disseminar suas ideias e conhecer lugares novos, nem que sejam pertinho de casa. Seu lado espiritualizado segue forte nesta sexta.

