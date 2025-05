Horóscopo da Sexta: confira o que os astros dizem para cada signo nesta sexta (16)

A- A+

ÁRIES 21/03 A 20/04

O fim de semana já se anuncia, mas para você ainda será preciso se dedicar ao trabalho com muito comprometimento, prezando também pela imagem que quer passar aos seus superiores: assuma a persona do executivo responsável e prove que ela é verdadeira. Deslizes ou falta de atenção poderão lhe prejudicar de verdade.



TOURO 21/04 A 20/05

É possível que seu dia seja agitado, mas você terá energia e jogo de cintura para dar conta de tudo: não se preocupe. O momento é bom para adiantar os estudos daquele assunto de prova ou concurso, já que sua mente estará bem focada, e também para pesquisar mais a fundo sobre um destino turístico que está na sua mira.



GÊMEOS 21/05 A 20/06

Você vai estar numa pegada bem mística hoje, sendo alimentado de informações através de vias inusitadas, como a sua intuição, sonhos, mensagens esotéricas e percepções que lhe chegam através de coincidências. Fique alerta para perceber! Confie no Universo para lhe ajudar a lidar com as situações mais complicadas.





CÂNCER 21/06 A 22/07

Sextou em boa companhia para o nativo de Câncer: que tal juntar o seu parceiro ou parceira afetivo com aquela turma de amigos com quem você se sente muito à vontade e comemorar o fim de semana? Mas antes da largada, alinhe um planejamento com alguém do trabalho, porque parece que as coisas não estão muito claras.



LEÃO 23/07 A 22/08

O foco desta sexta-feira ainda é o trabalho, e mais do que isso, a consolidação da sua imagem em seu meio profissional. Hoje, demonstre comprometimento e maturidade e lide com as demandas de forma prática. As boas impressões sobre você se multiplicarão e chegarão aos ouvidos das pessoas certas. Impressione e cresça!



VIRGEM 22/08 A 22/09

O nativo de Virgem deverá ser capaz de dar atenção a seus filhos hoje, que podem estar passando por dificuldades de autoestima ou de relacionamento social. Fortaleça a confiança que eles depositam em você. Na sua própria vida, uma relação amorosa só vai avançar de forma satisfatória se for leve: corra de dramas.



LIBRA 22/09 A 22/10

Com o fim de semana já batendo à porta, pode ser que você consiga encerrar seu expediente mais cedo, para ser recebido na sua casa com muito acolhimento. É dia de estar em família! Uma conversa com um parente que tem a cabeça boa poderá apresentar a solução para uma questão em andamento. Com o par, resgate o romance!



ESCORPIÃO 23/10 a 22/11

A sexta será agitada por reuniões, conversas e deslocamentos. Orquestre tudo bem direitinho para que o dia seja o mais produtivo possível, sabendo que há a possibilidade de discordâncias com colegas de trabalho. Não leve para o pessoal. Marque para hoje assinaturas de contratos e uma discussão do relacionamento.



SAGITÁRIO 23/11 A 21/12

Nos últimos dias, o sagitariano tem sido movido a diversão e romance, o que é ótimo, mas nesta sexta-feira, modere os exageros para não se desequilibrar financeiramente. Adote uma atitude mais madura com a gestão do seu dinheiro, certo? Falando nisso, no trabalho pode aparecer uma oportunidade de extra: aceite.



CAPRICÓRNIO 22/12 A 20/01

Para o dia dar certo hoje, você precisará orquestrar bem suas emoções, a fim de evitar que elas se atravessem sobre a racionalidade. Com as pessoas do seu convívio mais próximo, tente alinhar os humores para que nem você nem elas sofram: cada um na sua energia e com respeito mútuo. Aprenda com os mais jovens!



AQUÁRIO 21/01 A 19/02

No silêncio, você ouvirá os sussurros dos seus ancestrais e os conselhos da espiritualidade que o acompanha: o falante aquariano ganhará muito mais ao se afastar um pouco do burburinho social nesta sexta-feira. Sua racionalidade não vai estar funcionando tão bem: o dia propõe que você dê mais ouvidos à intuição.



PEIXES 20/02 A 20/03

Hoje você fará contas, a fim de averiguar o quão perto está de conseguir realizar aquele objetivo que precisa de investimento financeiro, e talvez perceba que está sendo otimista demais. Será preciso adotar uma atitude realista, poupar mais e achar uma renda extra, certo? Faça networking em busca de oportunidades.

