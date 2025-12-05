A- A+

astrologia Horóscopo da Sexta: confira o que os astros dizem para esta sexta-feira (5) A astróloga Marcela Marques traz o resumo para cada signo neste começo de fim de semana

ÁRIES 21/03 A 20/04

Temas polêmicos poderão surgir nas conversas hoje, e as pessoas não estarão dispostas a abrir mão dos seus pontos de vista: assim, debates que em outro momento seriam engrandecedores perigam se transformar em meras trocas de ofensas. Não morda a isca de pessoas que vão provocá-lo para ver você explodir. Fique zen!

TOURO 21/04 A 20/05

A semana termina incômoda, pois os desafios se apresentarão: é possível que o taurino se veja dentro de uma disputa por dinheiro, bens ou direitos, e talvez tenha que se posicionar de forma mais dura para que não seja vítima de uma injustiça. Lute com unhas e dentes pelo que é seu, e que lutou tanto para conquistar.

GÊMEOS 21/05 A 20/06

Os ânimos continuam exaltados pela Lua Cheia, e hoje há uma maior probabilidade de que essa conjuntura energética libere tensões. Um assunto que estava recebendo panos quentes entre você e o seu par amoroso deverá vir à tona de vez, porque ele ou ela sentirá um incômodo difícil de segurar. Que venham as resoluções!

CÂNCER 21/06 A 22/07

Seu cuidado de hoje deve ser para consigo mesmo: tire uma folga das exigências e reserve um amplo espaço na sua agenda para atividades de saúde mental e física, já que a tensão entre a Lua e Marte solta faíscas que podem gerar ansiedade e inquietude, além de uma tendência a

febres, inflamações e picos de pressão.

LEÃO 22/07 A 22/08

A troca de energias entre a Lua e Marte estará intensa nesta sexta, e com isso o leonino ficará bem decidido para tentar uma conquista amorosa de um modo mais ousado. Essa conexão tem uma liga bem forte, principalmente na parte do desejo, mas também tem um potencial

para ser conflituosa e estressante: leve em conta!

VIRGEM 22/08 A 22/09

Enquanto o momento profissional continua excelente para você, nesta sexta suas atenções inevitavelmente se voltarão para a vida íntima, talvez porque as pessoas com quem tem convívio próximo demandarão a sua presença. Como equilibrar dois chamados radicalmente opostos sem se queimar com ninguém? Esse é o desafio.

LIBRA 22/09 A 22/10

Nesta sexta, o libriano poderá receber notícias de longe que causarão uma repercussão imediata, e talvez a necessidade de agir para defender um espaço ou garantir um direito. Mantenha a calma, e use a sua destacada veia diplomática para atingir uma resolução pacífica.

Vai dirigir? Seja cauteloso e siga sem pressa.

ESCORPIÃO 23/10 a 22/11

Tem gente interessada no que é seu, e pode ser alguém em quem você confia ou pelo menos tem algum tipo de elo de reciprocidade. É bom que essa intenção seja logo evidenciada; isso lhe possibilitará ter ações resolutivas para se proteger. Blinde suas finanças, e por hoje abra

mão de fazer movimentações vultosas.

SAGITÁRIO 23/11 A 21/12

O que pode fazer o sagitariano se prejudicar hoje são suas próprias ações: controle as atitudes impulsivas e gerencie o seu ego, ou levará qualquer gesto alheio para o lado pessoal. Às vezes, simplesmente não é sobre você. Vale a pena se fazer uma pergunta terapêutica: por que a

necessidade de magoar alguém?

CAPRICÓRNIO 21/12 A 19/01

Em meio ao turbilhão de coisas acontecendo nesta sexta, seu principal desafio será manter o foco e continuar produtivo, evitando, também, dar ouvidos aos seus pensamentos ansiosos. Que tal intercalar os momentos de ação com paradas estratégicas para organizar a mente? Faça isso de forma regular ao longo do dia.

AQUÁRIO 21/01 A 19/02

O aquariano costuma ser bem controlado em suas emoções, e é considerado até alguém frio, mas hoje é muito possível que uma pessoa diferenciada toque nos comandos certos para incendiar em você uma paixão daquelas bem explosivas! Perca o controle, mas não perca a razão. Há um risco, também, para atritos com amigos.

PEIXES 20/02 A 20/03

As relações familiares ainda são o tema desta sexta-feira, sendo que com a influência de Marte, o planeta dos conflitos, sobre elas, é muito possível que os ânimos se exaltem, já que todo mundo está emotivo demais. Para tentar contornar essa tendência, evite dar margem a

temas capazes de incendiar as discórdias.

