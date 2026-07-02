Horóscopo da Sexta: confira o que os astros dizem para esta sexta-feira (03/07)

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ÁRIES 20/03 A 19/04

O céu de hoje tem uma energia ambígua, que confunde as suas emoções. O ariano se vê deslumbrado pelo charme e autoconfiança de uma pessoa amiga, mas a questão é que pode haver um tanto de ilusão ou carência nesse sentimento. Vale a pena pesar o que é mais importante: a amizade ou um desejo que pode ser momentâneo?



TOURO 19/04 A 20/05

A semana está terminando, e chega cada vez mais perto o momento de finalmente relaxar, mas antes disso, você precisará dar conta de compromissos formais ou profissionais, demonstrando o melhor das suas habilidades de traquejo social. Finalize o dia recebendo amigos com uma animada reunião no aconchego da sua casa!



GÊMEOS 20/05 A 21/06

Hoje você pode receber um contato ou ter acesso a informações sobre uma pessoa que tem um lugar especial no seu coração, o que vem com uma onda de saudades ou vontade de estar mais perto. Essa é uma boa chance de o geminiano se aprofundar um pouco mais no seu mundo emocional, diante das inquietudes que tem vivido.



CÂNCER 21/06 A 22/07

Chegou aquele momento em que você vai precisar ser mais realista para gerenciar suas contas e investimentos. Não adianta inventar moda nem ceder a promessas mirabolantes de enriquecimento: o mais seguro agora é manter o dinheiro investido em opções seguras, ainda que menos rentáveis. Resista a tentações consumistas!



LEÃO 22/07 A 22/08

O leonino anda mais atraente e magnético por estes dias, vendo a vida com um romantismo renovado, e hoje, essa disposição pode dar margem a um encantamento forte por alguém, embora não necessariamente duradouro. Espere um pouco mais para entender se esse sentimento tem base ou se é apenas uma empolgação passageira.



VIRGEM 22/08 A 22/09

Você costuma ser prático e realista, mas todo mundo tem as suas fraquezas, e hoje há o risco de se iludir com alguém apenas porque essa pessoa é simpática e agradável. Diminua expectativas; afinal, o momento pede uma desacelerada nos romances. Se tem os seus segredos, proteja-os para que não caiam na boca do povo!



LIBRA 22/09 A 23/10

A Lua em Aquário deixa o libriano cheio de animação para viver e curtir o que há de melhor por aí. Sua alegria e magnetismo não vão passar despercebidos, e é alta a chance de atrair olhares muito interessados, o que pode acontecer em meio a uma reunião de amigos ou outra ocasião social. Que seja leve e divertido!



ESCORPIÃO 23/10 a 22/11

O ótimo momento profissional que você está vivendo ainda dura alguns dias; hoje, priorize a atenção à família e às questões da vida íntima. O céu desta sexta convida o nativo de Escorpião a descobrir novas formas de vivenciar os elos familiares, pois é possível que as maneiras tradicionais não estejam funcionando.



SAGITÁRIO 22/11 A 21/12

O astral desta sexta-feira vem com um toque de ternura e nostalgia no coração do nativo de Sagitário, que pode sentir um impulso de falar sobre os seus sentimentos com alguém especial. Se está pessoa está distante, vale a pena fazer um movimento de aproximação! Nos próximos dias, algo sai da ordem: prepare-se.



CAPRICÓRNIO 21/12 A 19/01

Suas finanças pedem uma abordagem ousada e visionária; há possibilidades de crescimento através da captação de investimentos ou recursos de terceiros, sejam instituições ou pessoas físicas. Planeje bem para que isso seja feito de modo inteligente. Nos próximos dias, mudanças de planos por fatores imprevistos.



AQUÁRIO 19/01 A 18/02

Relações sociais e afetivas oscilam hoje, com momentos de ternura se alternando a outros de desconfiança ou mesmo de distanciamento. Para equilibrar essa balança, saiba respeitar suas emoções e entenda que depois das dúvidas, virão as certezas. A vida amorosa é um assunto que não vai dar sossego nos próximos dias.



PEIXES 18/02 A 20/03

O pisciano chega a esta sexta-feira com a cabeça nas nuvens, mas não pode esquecer de manter também os pés no chão. Sua mente, sempre tão imaginativa, hoje não lhe dá sossego: sonha com fantasias e romances, até mesmo os platônicos, mas as coisas práticas precisam ser realizadas. Conte com os colegas de trabalho!

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