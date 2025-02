Horóscopo da Sexta: confira o que os astros dizem para hoje (8)

A- A+

ÁRIES 21/03 A 20/04

Nesta sexta, adote uma atitude gentil e diplomática; quando menos esperar, poderá ser presenteado com algo valoroso a partir desse comportamento. Aceite um convite para se juntar a um grupo, pois essa associação abrirá portas para novas conquistas. Siga a sua intuição: ela está lhe pedindo para contactar alguém?



TOURO 21/04 A 20/05

A semana de trabalho se encerra com resultados melhores do que você imaginava: hoje, a Lua crescente ativa sua prosperidade, ligada ao Sol e Mercúrio no seu setor do sucesso. Com isso, é bem provável que uma meta profissional seja atingida, que vai gerar algum tipo de recompensa material e pode mudar sua carreira!



GÊMEOS 21/05 A 20/06

Aguarde notícias de longe, que trarão alegria. Procure participar de um evento político ou acadêmico, onde acessará informações que vão expandir seu entendimento do mundo. Una-se a amigos a fim de viabilizar uma viagem para aquele roteiro com o qual vocês vêm sonhando, agora o Universo está conspirando a seu favor!



CÂNCER 21/06 A 22/07

Viva, canceriano! Hoje o céu está trazendo sorte para você, que poderá receber um benefício de forma inesperada ou ser o receptor de uma premiação, vitória jurídica ou algo semelhante. Atenção também no trabalho: uma situação que parecia difícil vai se reverter totalmente a seu favor. Tem ajuda lá de cima rolando!



LEÃO 23/07 A 22/08

Sextou com festa! Para começar, é muito possível que você faça um acordo ou feche um negócio que será uma virada de chave na sua vida; brinde a isso. Também são muito boas as perspectivas para uma relação amorosa que vier a se formalizar agora. Se é comprometido, o casal será contemplado com uma realização dos dois.



VIRGEM 22/08 A 22/09

Os céus hoje irão presentear o virginiano com uma melhora de saúde, bons resultados de um tratamento médico ou a solução de um outro problema que estava lhe angustiando. Haverá nisso a participação significativa de uma pessoa; não esqueça de agradecer. No trabalho, compartilhe sua ideia criativa: vai fazer sucesso.



LIBRA 22/09 A 22/10

Se liga, libriano: hoje, Vênus e Plutão em parceria vão mexer com sua cabeça e coração. Vocêpoderá ser surpreendido com um pedido de namoro, noivado ou casamento, ou pelo menos se aproximar de alguém que vai mudar sua vida e ficar por muito tempo nela. Se já tem essa pessoa, prepare-se que hoje o fogo vai subir!



ESCORPIÃO 23/10 a 22/11

A chegada de alguém, uma notícia surpreendente ou uma virada financeira pode chegar hoje, e melhorará significativamente a vida da sua família; prepare-se para fazer novos planos em vista dessas circunstâncias. Não tire conclusões precipitadas nem julgue nenhuma situação antes de saber todos os detalhes sobre ela!



SAGITÁRIO 23/11 A 21/12

Invista em divulgar um projeto seu, que vai atrair a atenção de alguém que queira financiá-lo ou participar dele; poderá ser algo que irá mudar sua vida. Os assuntos do coração também recebem bons fluidos: um encontro ou contato via mensagem ou através das redes pode estar aproximando você do seu próximo amor!



CAPRICÓRNIO 22/12 A 20/01

Pode festejar: hoje, aquele dinheiro ou bem que você estava esperando há um tempo vaichegar, ou pelo menos ficar mais perto de ser recebido. O dia é muito bom para tomar decisões sobre imóveis ou fazer uma oferta na casa ou apartamento com que vem sonhando. Invista em algo que melhore a sua produtividade.



AQUÁRIO 21/01 A 19/02

Prepare o coração: nesta sexta-feira, você receberá uma notícia ou um contato maravilhoso, que provocará um impacto bem profundo. Isso também pode acontecer através de uma conversa ou encontro não-programado; então, olho na rua e no celular! Encha-se de coragem,também, para tomar a iniciativa no campo do amor.



PEIXES 20/02 A 20/03

Nesta sexta, há fatores que estão operando poderosamente sobre a sua vida, mas fora do seu campo de visão; o importante é que essa cadeia de acontecimentos terá como resultado achegada de uma bênção financeira, que vai aumentar o seu patrimônio. Envie uma oração aos seus antepassados, que estão protegendo seu lar.

