A- A+

ÁRIES 21/03 A 20/04

Nesta sexta, a Lua chega chegando em seu signo, ativando as forças de Saturno e Netuno. Isso significa que você vai estar se cobrando demais, mas ao mesmo tempo distraído e sensível, e essa é uma combinação que pode dar errado. Por isso, escolha prioridades e foque em uma por vez. As conexões certas farão diferença!



TOURO 21/04 A 20/05

Se possível, o taurino deve optar por ter um dia tranquilo, e mesmo que tenha coisas a fazer, conseguirá ter mais resultados se elas forem feitas em um ambiente calmo e silencioso. Seu inconsciente está trabalhando a todo vapor, consolidando conclusões e resolvendo conteúdos incômodos: deixe-o avançar nessa cura.



GÊMEOS 21/05 A 20/06

Sua criatividade e originalidade estarão à flor da pele nesta sexta-feira, e você irá se destacar nos encontros e conversas simplesmente permitindo-se ser espontâneo. Expresse uma ideia, conhecimento ou pensamento dentro de um grupo, e poderá influenciar positivamente as pessoas. A vida segue se transformando: flua!



CÂNCER 21/06 A 22/07

É até melhor ficar distante do seu universo profissional nesta sexta-feira, pois o cenário está confuso e tumultuado: deixe as coisas acontecerem, até porque não há muito controle sobre elas, e tentar só vai fazer você se estressar. Assista de longe tudo se organizar por si só, e saiba que ainda brotarão vantagens!



LEÃO 22/07 A 22/08

Hoje é dia de revisitar pendências relacionadas à sua vida acadêmica, questões judiciais ou compromissos espirituais. O que ficou por ser resolvido nesses assuntos estará sendo cobrado. Aproveite para fazer uma revisão, também, das suas crenças e convicções pessoais: algumas delas podem não ser mais válidas. Descarte!



VIRGEM 22/08 A 22/09

Mesmo que tudo pareça meio aleatório e incontrolável nesta sexta-feira, pode confiar que as coisas vão acabar se resolvendo positivamente, e aproveite a oportunidade para praticar a sua capacidade de deixar que as forças superiores conduzam os seus caminhos. Aguarde algumas surpresas impactantes, mas agradáveis.



LIBRA 22/09 A 22/10

Sua paciência e espírito conciliador poderão ser postos à prova nesta sexta: essas qualidades serão fundamentais para ajudar alguém que é importante para você ou para superar uma dificuldade com essa pessoa. Prepare-se para uma virada de cair o queixo na vida amorosa: algo que era casual pode ficar sério rapidamente!



ESCORPIÃO 23/10 a 22/11

Sua prioridade hoje é se cuidar fisicamente: descanse, fortaleça a sua imunidade e dispense uma atenção especial à sua pele e parte óssea, incluindo dentes. Pode ser que você não esteja produtivo como gostaria: não se culpe, pois logo as suas energias vão retornar. Experimente práticas alternativas de tratamento.



SAGITÁRIO 23/11 A 21/12

Não se espante se estiver confuso sobre a sua vida amorosa, pois há sentimentos contraditórios sendo ativados pelos astros. Talvez você esteja idealizando demais alguém, e cultivando uma certa negatividade: por que está achando que não merece ser feliz? Diminua as expectativas, mas expresse o que está sentindo.



CAPRICÓRNIO 22/12 A 20/01

Você se sentirá incomodado pelo clima na sua casa ou por um excesso de cobranças no âmbito familiar, que podem ser reais ou imaginárias; em vez de se estressar, faça uma pausa estratégica e avalie o cenário com objetividade. Se dinheiro é um problema, pode relaxar, pois essa realidade logo vai mudar para melhor.



AQUÁRIO 21/01 A 19/02

A necessidade de ser compreendido vai estar muito presente hoje, mas você também poderá ter dificuldade de organizar as ideias. Pode ser melhor se comunicar por escrito, e quando não for possível, ensaie antes de falar. O amor reserva boas surpresas, que devem chegar na forma de uma mensagem ou encontro por acaso.



PEIXES 20/02 A 20/03

Sua vida financeira é um assunto forte na pauta atual, e você precisará gerenciar seus impulsos e inseguranças para não tomar decisões erradas. Não precisa se sacrificar demais, mas também não dá para ser excessivamente otimista: paute-se na realidade concreta.

Veja também