Horóscopo da Sexta: confira o que os astros reservam para você nesta sexta-feira (28/08)

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ÁRIES 20/03 A 19/04

O clima hoje ainda é de ressaca energética após o eclipse; por isso, não se force demais e procure priorizar o descanso mental, mesmo que os compromissos do dia não deem trégua. Escolha as tarefas inadiáveis e aquelas que não vão exigir muito raciocínio. Busque ambientes silenciosos e decida não entrar em discussões.



TOURO 19/04 A 20/05

Razão e emoção ainda não estão se entendendo, e assim, você pode ficar confuso sobre os seus sentimentos por alguém, mas os próprios acontecimentos do dia irão lhe ajudar a discernir entre o que é real e o que é apenas uma projeção ou fantasia sua. Um imprevisto financeiro pode atrapalhar uma programação: é um sinal.



GÊMEOS 20/05 A 21/06

Previna-se hoje contra ruídos de comunicação ou mesmo desavenças entre você e sua família, e leve em conta que essa sensação de não se encaixar tanto no panorama familiar está lhe comunicando algo. Está tudo bem ser diferente; não se culpe! Em vez disso, busque encontrar seus próprios caminhos: você vale muito.



CÂNCER 21/06 A 22/07

O eclipse já aconteceu, mas seus efeitos ainda perduram nesta sexta-feira; por isso não estranhe se sua cabeça estiver meio confusa. Se for possível, evite esforço mental, e nas suas atividades do dia, mantenha a objetividade. Cuidado para não se perder no raciocínio nem ser prolixo demais; pode gerar intrigas.



LEÃO 22/07 A 22/08

O conselho do céu de hoje é muito claro para você: é hora de deixar para trás sua atitude sonhadora e excessivamente otimista para os assuntos financeiros, e adotar uma postura mais previdente. Acolha as ideias novas que surgirem para melhorar os ganhos, mas através do seu talento e trabalho, e não de especulações.



VIRGEM 22/08 A 22/09

Começa hoje uma fase de mudanças, e como você não pode mudar as circunstâncias, invista em se tornar alguém mais adaptável aos imprevistos. Preste atenção ao que vem lhe incomodando na sua jornada profissional: será que não é tempo de admitir que ela precisa de um redirecionamento? Comunique-se melhor com seu par.



LIBRA 22/09 A 23/10

Neste pós-eclipse, você terá sacadas interessantes sobre o que precisa ser mudado em seu cotidiano, a fim de ganhar qualidade de vida e ser mais eficiente. Comece a colocar em prática algumas novidades, ainda que sejam apenas os primeiros passos, e trabalhe também seu campo mental para se livrar de crenças limitantes.

ESCORPIÃO 23/10 a 22/11

Nesta sexta, misturar amor e amizade pode virar uma receita indigesta; racionalize as emoções, lide de forma sensata com as suas carências e só tome uma iniciativa quando tiver certeza do que está sentindo. É importante, também, respeitar os limites do outro. Que tal investir sua energia em uma causa social?



SAGITÁRIO 22/11 A 21/12

Comece hoje a reorganizar a distribuição de tempo e energia na sua vida; sim, os avanços no campo profissional são importantes e você os merece, mas as bases afetivas também precisam estar firmes. Recarregue suas baterias junto às pessoas que o aceitam incondicionalmente, e fique longe de quem o desestabiliza.



CAPRICÓRNIO 21/12 A 19/01

Nesta sexta-feira, abra espaço para um pouco de arte e sensibilidade na sua agenda, pois para você ainda estará difícil se concentrar em assuntos que exijam objetividade e foco racional. Aguarde notícias de alguém que está longe, e se elas não chegarem, tome a iniciativa de fazer esse contato. Nada de orgulho!



AQUÁRIO 19/01 A 18/02

Sua tarefa de hoje é começar a se organizar financeiramente. Confie mais em seu merecimento à prosperidade, e resista à tentação de gastar muito com coisas de que não precisa. Dedique-se ao trabalho nesta sexta-feira, estabelecendo metas de produtividade e correndo atrás delas, e diminua expectativas amorosas.



PEIXES 18/02 A 20/03

No pós-eclipse, você ainda está muito sensibilizado, e poderá ter dificuldade de se entender com as pessoas: enquanto elas querem objetividade e racionalidade, sua mente ainda não voltou de todo à Terra. Tenha paciência consigo mesmo! Arte, romance e brincadeiras vão ajudá-lo a se aterrar, mas pegue leve em tudo.

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