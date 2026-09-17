Horóscopo da sexta: confira o que os astros reservam para o dia 18 de setembro

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ÁRIES 20/03 A 19/04

Observe o seu comportamento nesta sexta: excesso de rigidez e uma atitude autoritária podem ter o efeito de fazer as pessoas o evitarem ou desistirem de avançar em uma tratativa. Respeito se conquista, não se força. Para desopilar, insira uma viagem ou outra atividade leve, que lhe proporcione um pouco de diversão!

TOURO 19/04 A 20/05

Culpas e arrependimentos podem pesar sobre os seus ombros hoje, influenciando negativamente a sua atitude e causando problemas. Nada de remoer o passado: se for para revisitá-lo, que seja a fim de extrair os aprendizados e seguir em frente. Segure a onda das cobranças: a chefia vai estar em cima nesta sexta-feira.



GÊMEOS 20/05 A 21/06

Nesta sexta, combine algo especial com seu par afetivo, formalize uma sociedade e siga em frente com a análise e desenvolvimento dos termos de um contrato. Para o geminiano que está pensando em dar um passo a mais em uma relação amorosa, conte com a boa conexão entre a Lua e Júpiter para abençoar essa iniciativa.



CÂNCER 21/06 A 22/07

Você vai terminar a semana tendo que se desdobrar para dar conta das cobranças no ambiente profissional: o momento está de fato desafiador, mas as dificuldades atuais podem ter origem em negligências passadas. Aproveite a deixa para se autoaperfeiçoar. Tente algo ousado no trabalho e veja o faturamento aumentar!



LEÃO 22/07 A 22/08

Sua criatividade pede passagem: envolva-se com algum tipo de manifestação artística, seja consumindo-a ou sendo você o criador. Também está valendo expressar sua criança interior com atividades lúdicas ou convívio com os filhos. Vida afetiva trará alegrias! Posicionamentos ideológicos devem ser declarados com cautela.



VIRGEM 22/08 A 22/09

Mobilize recursos para pagar dívidas ou outras obrigações; essa deve ser sua prioridade em relação a dinheiro nesta sexta-feira, a fim de não gerar um problema grande para o futuro. Chegue mais perto da sua família e demonstre carinho; seus entes queridos podem estar pensando que você está sem tempo para eles agora.



LIBRA 22/09 A 23/10

O que não foi resolvido até ontem pode se complicar hoje, pois está maior a dificuldade nos diálogos e a inflexibilidade das pessoas com quem você vai interagir. A sua parte você fará, sendo equilibrado e racional, mas não espere que o outro lado facilite. Contorne como puder. Amigos e cultura vão marcar presença!



ESCORPIÃO 23/10 a 22/11

Hoje você precisará vencer a distração e a indisposição para interagir com as pessoas: o dia será puxado, e principalmente no trabalho, as cobranças vão chegar com força. Depois que der conta de tudo, permita que a sua mente descanse. Os setores financeiro e profissional continuam em excelente momento: aproveite!



SAGITÁRIO 22/11 A 21/12

Sua famosa inquietude e seu gosto por aventuras e conhecimento se manifestam com força nesta sexta: aceite convites para viajar, participe de um evento de expansão da consciência ou compareça a um encontro para debater ideias e filosofias de vida. O céu também propõe um pouco mais de descontração na vida afetiva.



CAPRICÓRNIO 21/12 A 19/01

Nesta sexta, tente negociar uma folga ou ser dispensado mais cedo; assuntos pessoais vão exigir atenção, e essa é, também, uma forma de testar seu cartaz no trabalho, mas a verdade é que você está mesmo precisando de um descanso. Reflita como vai a sua conexão com a espiritualidade, e chegue mais perto dela.



AQUÁRIO 19/01 A 18/02

A Lua em Sagitário é tudo que o aquariano gosta: vai proporcionar excelentes interações sociais, aproximar pessoas interessantes e, em boa conexão com Júpiter, joga um brilho diferente sobre alguém que vai encantar você pela autoconfiança e carisma. Hoje, seja mais contido nas redes sociais e cauteloso ao dirigir.



PEIXES 18/02 A 20/03

As finanças apertam hoje, embora essa seja uma situação que já dura um tempo; mas nesta sexta, as preocupações aumentam por causa de uma dívida cujo vencimento está chegando. Talvez seja o momento de você deixar o orgulho de lado e pedir ajuda a alguém. Vá em busca de uma melhoria na carreira: o céu está ajudando!

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