Horóscopo da Sexta: confira previsão de cada signo para esta sexta-feira (22)

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ÁRIES 20/03 A 19/04

Para garantir a continuidade do clima harmonioso que reina na sua vida familiar agora, será preciso baixar a guarda e se dispor a ser mais transparente nos seus sentimentos e intenções. Ninguém irá lhe julgar! Invista no fortalecimento da sua autoestima, reunindo a coragem de chamar aquela pessoa para um encontro.



TOURO 19/04 A 20/05

Ficar perto das pessoas que você mais ama e com quem tem uma história de vida compartilhada, como os familiares, por exemplo, vai lhe fazer muito bem. Está em andamento um processo de cura de memórias dolorosas: preste atenção! Bate-papos e eventos sociais serão agradáveis, mas seja discreto sobre sua vida agora.



GÊMEOS 20/05 A 21/06

A semana termina bem para o geminiano, pois o astral favorece atividades que você ama, como lazer, bate-papos e eventos culturais. Aproveite o clima leve para esclarecer desconfortos com um amigo e assim voltar às boas. Dica valiosa: reveja como andam suas projeções financeiras para comprar aquilo que tanto deseja.



CÂNCER 21/06 A 22/07

Não há dúvida de que este é um período em que você está sendo muito bem-visto: é um presente concedido por Vênus ao canceriano. Mas nesta sexta-feira, é preciso colocar o bom-senso acima da autoconfiança, pois há o risco de se ver envolvido pela bajulação de pessoas que no fundo têm algum interesse questionável.



LEÃO 22/07 A 22/08

Nesta sexta, você está solto com as suas emoções: isso o aflige ou o conforta? Como a sensibilidade estará aflorada, será importante se observar e não deixar que isso o atrapalhe em nada. Seja racional principalmente com relação a gastos e aos sentimentos amorosos, que podem estar bastante contagiados pelas ilusões.



VIRGEM 22/08 A 22/09

A sexta-feira chega para você com um ar de cansaço, principalmente mental e emocional; assim, será inteligente de sua parte diminuir as atividades e dedicar um tempo a cuidar de si. Práticas espirituais devem ajudar bastante! Abra os olhos com relação a um amigo ou conhecido: pode não ser exatamente o que parece.



LIBRA 22/09 A 23/10

O libriano está em evidência no campo profissional, atraindo atenções e sendo cogitado para crescer; hoje, esse destaque pode provocar sentimentos negativos em pessoas que estão ao seu redor e ambicionam os espaços que você vem conquistando. Sem perder sua elegância, posicione-se. Amizades verdadeiras o defenderão!

ESCORPIÃO 23/10 a 22/11

Aproveite que está em um momento de boa reputação profissional para sugerir a correção de falhas de procedimentos ou reparar um erro; essas ações vão contribuir, também, para renovar seu entusiasmo pela carreira. Examine com racionalidade os seus sentimentos por alguém que está distante: pode ser só carência.



SAGITÁRIO 22/11 A 21/12

Antes de tomar decisões que impliquem sua vida afetiva, será preciso se munir de uma carga extra de ponderação: há camadas e camadas de ilusões otimistas demais ou de desconfianças infundandas em ação agora. Vale muito mais tirar o dia para refletir e colocar os pés no chão. Divirta-se fazendo algo diferente!



CAPRICÓRNIO 21/12 A 19/01

Os astros agem sobre você nublando a sua tradicional objetividade, e com isso há risco de errar nas tarefas e de se enganar sobre o caráter de algumas pessoas. Desconfie principalmente de quem se mostra sem defeitos, bonzinho demais. Demonstre sua liderança e poder de influência diante de uma situação crítica.



AQUÁRIO 19/01 A 18/02

Nesta sexta, há um favorecimento para melhorar sua relação afetiva através de uma boa conversa, que possa dirimir dúvidas de forma objetiva. O mesmo vale para entendimentos com amigos, clientes e parceiros comerciais. Vindos das pessoas com quem tem um convívio profissional, receba elogios com uma dose de ceticismo.



PEIXES 18/02 A 20/03

O pisciano está vivendo uma fase em que é desafiado pelo Universo a organizar sua vida financeira, sendo mais racional e ponderado. Hoje, cuidado para não cair na tentação de gastar com coisas desnecessárias: dá para se presentear e se divertir gastando pouco. Invista tempo em fazer algo produtivo para se sentir bem.

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