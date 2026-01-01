Horóscopo da Sexta: o que esperar da primeira sexta-feira de 2026? Confira previsão

A- A+

ÁRIES 20/03 A 19/04

Um mergulho nas lembranças do passado dará o tom do seu dia, com a entrada da Lua em Câncer. Hoje, fique em casa, fale com alguém de quem sente saudades e busque um colo no qual se sinta acolhido. Questões do trabalho podem até se apresentar, mas você não precisa necessariamente lidar com elas agora. Haverá tempo.



TOURO 19/04 A 20/05

Hoje, tire um tempo do dia para visitar um irmão ou outro parente de quem sinta falta, e se a visita presencial não for possível, faça uma vídeochamada: isso trará um grande conforto para o seu coração. Pode ser que cheguem notícias de longe ou um convite para uma viagem, que vale a pena aceitar, mas planeje bem.



GÊMEOS 20/05 A 21/06

A Lua em Câncer conecta você melhor com o mundo concreto, e melhora a sua capacidade de lidar com dinheiro, bens e segurança financeira. É possível que entre hoje uma grana adicional: pense em poupá-la para atingir um objetivo do futuro. Se tem empréstimos ou financiamentos em andamento, o dia é bom para negociar.



CÂNCER 21/06 A 22/07

Abra seu coração para uma conversa nesta sexta: ela é importante e precisa acontecer. Se tem um contrato a firmar ou negócio a fechar, o dia é bom. Não estranhe se suas emoções vierem num crescendo: estamos quase na Lua Cheia, é isso é comum, mas será preciso se modular para não entrar numa espiral de sofrimento.



LEÃO 22/07 A 22/08

Hoje, o nativo de Leão se sentirá em paz e confortável em ambientes quietos e silenciosos. É hora de refletir sobre a vida, sentir a conexão com o mundo espiritual e avançar alguns passos no seu processo de autoconhecimento. Mesmo que alguma obrigação se apresente, é melhor resolvê-la de casa ou se isolar para isso.



VIRGEM 22/08 A 22/09

Sempre que a Lua está em Câncer, o virginiano é convocado a se nutrir emocionalmente da companhia dos amigos: o dia é ótimo para estar com eles, nem que seja numa pequena reunião na sua casa ou na de outra pessoa. Você passa também por uma fase movimentada na vida afetiva: vai conhecer uma pessoa interessante!



LIBRA 22/09 A 23/10

Seu mundo familiar tem demandado muito da sua atenção, mas hoje não vai dar para recusar uma oportunidade de visibilidade profissional, que também é uma forma de o Universo lhe lembrar a importância de continuar investindo energia em seus projetos pessoais. Aceite um convite para um evento ou para liderar um projeto.



ESCORPIÃO 23/10 a 22/11

Faça contato com pessoas que estão longe e aproveite para expressar o quanto elas são importantes na sua vida. Poderá também ser surpreendido com uma ligação ou mensagem de alguém que fazia tempo que não dava notícias. Se está em viagem ou pegando estrada, a oposição entre a Lua e Mercúrio aconselha cautela.



SAGITÁRIO 22/11 A 21/12

O astral do dia está pedindo que você se comprometa com ações que equilibrem suas finanças: pague dívidas, reveja seus investimentos e, se compartilha ou administra recursos junto com outras pessoas, é bom fazer um alinhamento para que não se prejudique por causa delas. Figuras familiares podem precisar de ajuda.



CAPRICÓRNIO 21/12 A 20/01

Esta é a temporada capricorniana, com vários astros no seu signo, fazendo-o se sentir mais forte e poderoso. O momento é ótimo para conquistar tudo o que quer, mas isso não significa que pode passar por cima das sensibilidades e vontades das outras pessoas. Seja compreensivo e acolha alguém que está precisando.



AQUÁRIO 20/01 A 19/02

Hoje é importante ficar perto de pessoas com quem se sente confortável e prover a si mesmo um ambiente acolhedor, seja em casa ou no trabalho. Cercar-se de energias positivas será imprescindível para manter o seu estado de bem-estar, já que até o seu corpo responderá com sintoma físicos a uma atmosfera de tensão.



PEIXES 18/02 A 20/03

A Lua em Câncer tem a propriedade de despertar em você um lado sonhador e romântico, além de incrementar a sua criatividade. Aproveite essa deixa para falar sobre seus sentimentos a alguém de uma forma bem doce: é possível que descubra que tem a reciprocidade dessa pessoa. Chegue mais perto dos filhos e amigos!

Veja também