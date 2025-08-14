Horóscopo da Sexta: o que esperar desta sexta-feira (15/08)

A- A+

ÁRIES 21/03 A 20/04

Comece a planejar o seu fim de semana pensando em não gastar muito dinheiro, já que a Lua minguante em Touro sinaliza que é aquele momento do mês em que você é chamado a ter consciência do quanto gasta e consome, às vezes sem necessidade. Pense em receber convidados na sua casa: eles trarão generosidade e alegria!



TOURO 21/04 A 20/05

Hoje você fará bem se dedicar um tempo a cuidar de si, ainda que no momento as demandas familiares estejam altas; é que para dar conta delas, seu equilíbrio precisa estar garantido, não é? Boas programações incluem ler um livro, assistir a um filme leve e romântico e marcar uma saída agradável com amigos ou seu amor.



GÊMEOS 21/05 A 20/06

Calar ou falar? Esconder ou revelar? Esses são os dilemas pelos quais você passa nesta sexta, pois sua natureza é expressiva e aberta a verbalizar o que pensa, sem filtros. A dica específica para hoje, porém, é preservar o silêncio, já que abrir segredos é arriscado agora. Prefira gastar energia para fazer dinheiro!



CÂNCER 21/06 A 22/07

Ter conexões fortes e amorosas com outras pessoas é uma das coisas que mais fortalece o canceriano, e hoje você sentirá o quão importantes são esses laços, através do suporte e carinho que receberá das suas amizades. Entretanto, tente equilibrar seu desejo de ajudar outras pessoas com as suas próprias necessidades.



LEÃO 22/07 A 22/08

As oscilações no seu mercado de trabalho ou ambiente profissional podem atingi-lo mais fortemente hoje, fazendo-o temer perder o seu protagonismo. Em vez de se abalar com isso, faça um exame das suas inseguranças para saber de onde estão vindo e busque um reforço positivo para elas. Sua estrela continua a brilhar!



VIRGEM 22/08 A 22/09

Impulsos contraditórios não significam que você está perdido ou confuso, mas sim que precisa, simplesmente, conciliar tendências diferentes entre si, mas igualmente importantes. Nesta sexta, entenda que seus questionamentos mais íntimos, que podem estar lhe incomodando, revelam a necessidade de fortalecer sua fé.



LIBRA 22/09 A 22/10

Este é o momento da fase atual em que você vai ter que abrir mão de alguma coisa ou fazer uma mudança à qual vem resistindo para poder continuar a luta pelos seus objetivos. Faz parte do processo; então, sem teimosia, entenda para onde o fluxo das coisas está seguindo e vá junto. No trabalho, aguarde virada positiva!



ESCORPIÃO 23/10 a 22/11

Seu destaque profissional está provocando olhares e ressentimentos, e assim, alguém próximo e que pode até se fazer de aliado na verdade está minando o seu território. Atente a isso e use a sua poderosa intuição. Dê uma atenção a mais ao seu casamento, pois o cônjuge está sensível. Que tal uma viagem a dois?



SAGITÁRIO 23/11 A 21/12

Os temas de hoje para você são o trabalho e a produtividade. As tarefas devem ser feitas de forma paciente, visando a um bom resultado final. Evite sair do roteiro, e se o seu trabalho tem a ver diretamente com leis, justiça ou conjuntos de normas a seguir, será especialmente importante fazer tudo bem certinho!



CAPRICÓRNIO 22/12 A 20/01

Atenção, capri: os astros fazem maravilhas na sua vida afetiva nesta sexta! Se você já tem uma relação séria com alguém, o dia será muito especial e pode até trazer alguma forma de renovação dos votos e da paixão nela, e se está sozinho no momento, talvez isso mude agora. O que quer que aconteça, que seja leve!



AQUÁRIO 21/01 A 19/02

A semana está chegando ao fim, e hoje você pode estar sentindo aquela vontade de ficar quietinho em casa, mas ao mesmo tempo ter que comparecer a um evento social ou dar uma força a alguém próximo. A dica é: priorize a si mesmo, e quem de fato se importa com você irá entender. Trabalhe de casa e cuide do seu corpo!



PEIXES 20/02 A 20/03

Hoje a Lua se torna minguante no seu setor da informação e comunicação, sinalizando que a melhor política a ser adotada nesta sexta é a da moderação na fala e na disseminação de informações. Escute mais, expresse-se apenas quando houver certeza e passe longe das picuinhas do escritório. O amor está em bom momento!

