Horóscopo da Sexta: o que os astros dizem para esta sexta-feira (25)?

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ÁRIES 20/03 A 19/04

O céu de hoje é marcado pela oposição entre o Sol e Netuno, que pede do nativo de Áries transparência e verdade em seus posicionamentos. No que ainda estiver em dúvida, prefira esperar um pouco mais, e não prometa o que não tem certeza se vai cumprir. Em paralelo, descanse e continue cuidando da sua espiritualidade.



TOURO 19/04 A 20/05

O maior risco desta sexta-feira está associado às distrações, ilusões e mal-entendidos, que podem prejudicar seu desempenho no trabalho e dificultar o entendimento com as pessoas à sua volta. Tire dúvidas, não aja baseado em achismos e esclareça fatos antes de se movimentar. Um amigo poderá precisar de cuidados.



GÊMEOS 20/05 A 21/06

Flertes e interesses afetivos passam por uma fase de destaque, mas particularmente nesta sexta-feira, cuidado para não se empolgar com alguém que só quer amizade: não confunda simpatia com atração. Sabe no que você deve focar agora? Em confirmar no seu meio de atuação profissional que é alguém estável e confiável.



CÂNCER 21/06 A 22/07

Nesta sexta-feira, avalie bem as propostas de crescimento profissional que porventura surgirem, porque por mais tentadoras que pareçam, tem algo que não está bem contado. Pondere com objetividade e ouça as opiniões dos seus familiares. Se o dia parecer muito confuso de forma geral, há uma âncora infalível: a sua fé.



LEÃO 22/07 A 22/08

O céu de hoje conclama o leonino a fazer um balanço das suas convicções de todos os tipos: é hora de discernir o que realmente faz parte dos seus códigos de visão de mundo e o que você tem repetido ou acreditado apenas pela influência de outras pessoas. Hoje, mantenha os pés na realidade e não fuja dos problemas.



VIRGEM 22/08 A 22/09

Seu foco agora é ganhar estabilidade para equilibrar as finanças e melhorar seu padrão de vida. Hoje, uma oportunidade de crescimento que parece imperdível pode aparecer no caminho, mas não tem credibilidade suficiente para que você aposte nela: prefira esperar. O que vale a pena mesmo é fortalecer uma parceria.



LIBRA 22/09 A 23/10

Você é tocado diretamente pela oposição de Netuno com o Sol em seu signo, o que traz uma forte recomendação: diminua suas expectativas sobre tudo e não se encante pelas idealizações. É melhor deixar negócios para outro dia, pois não há transparência o suficiente. Continue evitando que distrações dificultem seu dia.

ESCORPIÃO 23/10 a 22/11

Hoje o escorpiano corre o risco de ter um segredo ou informação íntima exposta de alguma maneira; assim, fique atento para que ninguém tenha acesso àquilo que você não deseja que se torne público. Uma virose pode se manifestar: para não sofrer com os sintomas, comece a se cuidar logo com água e boa alimentação.



SAGITÁRIO 22/11 A 21/12

Cuidado com as armadilhas na vida amorosa: você anda romantizando demais as coisas, e pode se decepcionar. Hoje, antes de se impressionar demais com alguém, tome um chá de realidade, e cuidado para não confundir amizade com amor. Sua casa e vida familiar pedem uma atenção especial: ore pelos seus e mantenha a paz.



CAPRICÓRNIO 21/12 A 19/01

Neste momento, seu planejamento de futuro, principalmente no âmbito profissional, está indo muito bem, mas hoje há o risco de ser influenciado por alguém que vai fazê-lo duvidar disso. Ouça opiniões, mas no final das contas é o seu discernimento que vale. Relaxe com um livro ou filme: você está precisando!



AQUÁRIO 19/01 A 18/02

Hoje, fortaleça seu senso crítico, analise com objetividade as informações que chegarem até você e desconfie de promessas exuberantes ou de discursos inflamados demais, mas sem embasamento real. Também não é um dia bom para compras, nem para movimentar dinheiro: espere mais alguns dias a fim de não se arrepender.



PEIXES 18/02 A 20/03

Será muito importante você estar ciente de que, pelo menos hoje, não há caminho fácil para enriquecer ou solucionar um perrengue financeiro. Diga não a oportunidades que parecem muito boas: provavelmente, tem uma pegadinha aí. Invista energias em qualquer atividade que vá aumentar seu nível de liberdade e autonomia.

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