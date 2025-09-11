Horóscopo da Sexta: o que os astros dizem para a sexta-feira (12/09)?

A- A+

ÁRIES 21/03 A 20/04

O conceito de karma também é positivo, já que se trata, simplesmente, de recebermos de volta do Universo aquilo que entregamos. Hoje, como resultado dos seus bons feitos, você poderá ser recompensado de forma bem concreta, com uma conquista material ou financeira. Fluidos excelentes também sobre sua família e saúde!



TOURO 21/04 A 20/05

Nesta sexta, o taurino ainda vive um momento emotivo, mas encontrará suporte na figura de uma pessoa amiga, que pode ser alguém mais velho, com experiência de vida. Escute os conselhos! A vida afetiva se movimenta com conversas e convites: as comunicações estão efervescendo, e pode ser que você tenha até que escolher!



GÊMEOS 21/05 A 20/06

Coloque a sua cabeça em ordem e reflita sobre o seu desenvolvimento profissional: já está na hora de dar novos passos, assumindo mais responsabilidades. Aproveite, pois você está passando por uma fase em que a prosperidade está pedindo para se expandir na sua vida, repercutindo também sobre suas pessoas queridas.



CÂNCER 21/06 A 22/07

Oportunidades de estudos, aprendizados, diálogos e até de viagens brotarão no seu caminho hoje, graças à boa ligação de Júpiter com o Sol e Mercúrio. O dia também é ótimo para resolver trâmites documentais, testar novas tecnologias e fazer um uso produtivo das redes sociais. Faça amigos por afinidade intelectual.



LEÃO 22/07 A 22/08

Você encerra a semana com os louros da vitória sobre a sua cabeça: a Lua Cheia vem trazendo a colheita de tudo que foi realizado profissionalmente nos últimos tempos. Conte com o reconhecimento e ajuda de um mestre do seu meio de atuação para validar a sua competência, e saiba que vem prosperidade das boas por aí!



VIRGEM 22/08 A 22/09

Hoje você será bastante influenciado pelas suas amizades e conexões sociais, e isso pode ser ótimo se souber escolher bem as companhias: dê preferência às pessoas inteligentes, éticas e generosas e veja como esse convívio vai ser positivo! Seu espírito de expansão também está ativado, e pode gerar novos negócios.



LIBRA 22/09 A 22/10

Os problemas parecerão menores ou mais fáceis de resolver nesta sexta-feira, porque você vai perceber que suas vivências prévias já provisionaram a experiência necessária para isso. Conselhos e orientações de outras pessoas em quem você confia também irão ajudar. Mentores espirituais abrirão caminhos profissionais!



ESCORPIÃO 23/10 a 22/11

O desejo de amadurecer um envolvimento afetivo, transformando uma paixão em algo mais sério, vai direcionar as suas ações hoje: que tal propor isso à pessoa com quem você vem desenvolvendo esse vínculo? O dia também favorece planos de viagens em grupo: pode convocar seus amigos e começar a escolher o destino!



SAGITÁRIO 23/11 A 21/12

A energia de realizações práticas trazida pelo céu ajuda o taurino a resolver muitas coisas hoje, principalmente dentro de casa: ataque as pendências, faça uma arrumação, prepare refeições saudáveis e providencie um conserto. A vida profissional também está de vento em popa: alguém vai apadrinhar seu crescimento.



CAPRICÓRNIO 22/12 A 20/01

Está forte a conexão com os filhos, crianças ou jovens com os quais você tem proximidade: aproveite o dia para conversar, aconselhar e também para ensinar pelo seu próprio exemplo de retidão e responsabilidade. O amor também está bem forte, independentemente do seu estado civil: deixe o romance entrar e ficar!



AQUÁRIO 21/01 A 19/02

Hoje você é presenteado com notícias positivas envolvendo assuntos como imóveis, dinheiro ou outros tipos de patrimônio: algo que estava demorando a ser resolvido pode avançar bastante. Além disso, a boa ligação entre o Sol, Mercúrio e Júpiter vai tornar mais fácil resolver

problemas que andam lhe preocupando.



PEIXES 20/02 A 20/03

A sensibilidade com as palavras de um jeito poético e compassivo vão marcar seu dia hoje, e como você é alguém que gosta muito de espalhar o bem, pode aproveitar essa abertura para ajudar uma pessoa querida com conselhos e uma fala amiga. Compartilhe suas experiências! Amor em fase ótima, com compromisso e firmeza.

