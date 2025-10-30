Horóscopo da Sexta: o que os astros dizem para o Dia das Bruxas (31)?

A- A+

ÁRIES 21/03 A 20/04

Nesta sexta-feira, sua parte espiritual estará aflorada, de modo que pode ser necessário se resguardar um pouco para não ser atingido por energias densas. Faça seus rituais e orações! Se puder, evite percorrer longas distâncias, e será imprescindível manter discrição sobre a sua vida. Poste menos nas redes sociais.



TOURO 21/04 A 20/05

O fim de semana está aí, e a Lua em Peixes direciona energias para o aspecto social da sua vida: será um prazer estar com os amigos, e nesse movimento, algumas pessoas vão ficar ainda mais próximas. Se está num relacionamento, leve junto o seu par! Em meio a essa harmonia, se alguém destoar é porque não se encaixa.



GÊMEOS 21/05 A 20/06

Hoje, seu dia está sujeito a turbulências na vida familiar ou amorosa, que têm o potencial de prejudicar seu desempenho profissional. Será preciso colocar a inteligência emocional em primeiro plano para não permitir que isso aconteça, e na verdade você perceberá que focar no trabalho o ajudará a se estabilizar.



CÂNCER 21/06 A 22/07

A temporada astrológica atual, para o canceriano, é um convite a se divertir, se apaixonar e entrar em contato mais profundo com sua criança interior. Hoje, a Lua em Peixes indica que essas experiências podem ser vivenciadas através de uma viagem com os filhos ou com sua companhia romântica atual. Corra para marcar!



LEÃO 22/07 A 22/08

Sensibilidade, união e empatia são as palavras-chave que irão guiar o seu dia. A família ficará unida para resolver um problema ou para passar, todos juntos, por uma dificuldade, e no final haverá o que comemorar! Já as paixões e as relações sociais estão em momento muito confuso: não confie demais em ninguém agora.



VIRGEM 22/08 A 22/09

Encerre sua semana fortalecendo parcerias, fechando negócios e achando um tempo para se dedicar mais ao seu amor. Se há conversas pendentes entre vocês, o dia é ótimo para dar conta delas! Na vida profissional, é preciso estar pronto para gerenciar um contratempo com rapidez e criatividade; busque formar alianças!



LIBRA 22/09 A 22/10

Hoje você ganha um incremento na sua capacidade de produzir bem e de ser eficiente, embora precise estar atento para não se distrair com pequenas coisas. Seu foco será facilmente transformado em grana: entre para valer na busca por faturamento! Prefira atuar dentro do escritório: os deslocamentos estarão confusos.



ESCORPIÃO 23/10 a 22/11

Sua luz brilha forte hoje, e é claro que com isso não vão faltar olhares se movendo para ver você passar. Mas acontece que entre todo mundo, alguém se destacará, porque de cara a química entre vocês ficará muito evidente, e não será apenas atração física. Entretanto, vá com calma, ou poderá assustar a pessoa!



SAGITÁRIO 23/11 A 21/12

Hoje, será preciso conceder uma atenção especial ao seu lar e família, e encontrar um tempo para ficar em casa, nutrindo emoções positivas através do descanso e da troca de carinho com seus amores. Esteja preparado para dar um suporte ao seu cônjuge, que poderá passar por um momento de instabilidade emocional.



CAPRICÓRNIO 22/12 A 20/01

O ponto forte do seu dia tem a ver com os relacionamentos sociais: é através da conexão com as pessoas – amigos, membros da sua comunidade e até desconhecidos – que as melhores energias serão ativadas nesta sexta-feira. Converse, ouça os outros e demonstre o quão bom você é com as palavras, mas sem prolixidade!



AQUÁRIO 21/01 A 19/02

Este costuma ser o período em que sua vida profissional recebe um destaque especial, e hoje há uma janela de conquistas financeiras se abrindo à sua frente: não deixe de aproveitar! O dia é bom para fazer conexões que possam trazer novos ganhos financeiros, mas você vai precisar resistir à tentação de gastar demais.



PEIXES 20/02 A 20/03

Siga a sua intuição: hoje ela estará afinadíssima, e vai lhe sugerir atividades muito boas para o seu crescimento pessoal. Fique especialmente receptivo a ideias que envolvam viagens e cursos de especialização. Entretanto, algumas pressões da vida podem pesar de um modo mais incômodo nesta sexta: mantenha-se forte!

Veja também