Horóscopo da Sexta: o que os astros reservam para esta sexta-feira 24/04?

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ÁRIES 20/03 A 19/04

O amor pode surgir de um bom papo, de interesses culturais em comum e até mesmo de uma conexão feita através das redes sociais, e é isso que o trânsito de Vênus pelo signo de Gêmeos deve provar a você nas próximas semanas. Fique atento! Hoje, para limpar o caminho, alguém que não era tudo isso poderá se afastar.



TOURO 19/04 A 20/05

Vênus está deixando o seu signo e entrando no seu setor patrimonial e financeiro. Isso significa que nas próximas semanas você estará aumentando sua segurança material, o que pode vir na forma da aquisição de bens ou de novas fontes de renda. Hoje, em nome do crescimento profissional, flexibilize algo na sua vida.



GÊMEOS 20/05 A 21/06

Oba! Hoje, Vênus, astro da autoestima, encanto e valor pessoal, entra no seu signo para uma estadia de algumas semanas, e assim, tudo ficará mais fácil e agradável para você durante este período. Aguarde novas oportunidades e interesses amorosos. Mas o dia não será livre de desafios: precisará superar uma frustração.



CÂNCER 21/06 A 22/07

Recolhimento emocional e uma avaliação profunda das suas dinâmicas amorosas é a proposta de Vênus em Gêmeos para as próximas semanas, e para isso talvez você precise se afastar um pouco ou até mesmo romper com relações que estão muito desafiadoras. Hoje, um abalo nas finanças tornará necessária uma ação emergencial.



LEÃO 22/07 A 22/08

Nas próximas semanas, o leonino experimentará formas diferentes de se relacionar, com mais liberdade e leveza, e perceberá, também, como é importante o carinho e presença dos amigos; talvez as relações sociais ganhem uma nova relevância. Hoje, é alto o risco de acontecer uma crise ou rompimento afetivo ou comercial.



VIRGEM 22/08 A 22/09

Vênus passa a transitar pelo seu setor das relações profissionais, o que facilitará a sua navegação em rodas influentes e proporcionará uma maior valorização e visibilidade aos seus talentos. Promova ou compareça a eventos do seu segmento, e neles, faça conexões. Hoje, flexibilize-se para absorver mudanças de agenda.



LIBRA 22/09 A 23/10

Vênus, o seu planeta regente, passa a navegar por Gêmeos. Esse trânsito é muito positivo, porque o instiga a expandir os seus horizontes culturais e amorosos. Numa viagem, poderá conhecer alguém encantador, e poderá, também, se apaixonar por um certo ramo de conhecimento. Hoje, há chances de rupturas: será melhor.



ESCORPIÃO 23/10 a 22/11

A sexta vem com uma novidade intensa: a entrada de Vênus em Gêmeos, que para o escorpiano promete algumas semanas de muita paixão. Atenção, porém, para o fato de que nem sempre os extremos emocionais são saudáveis; cuidado para não se perder de si nesses envolvimentos. Grana promete bons retornos: saiba investir!



SAGITÁRIO 22/11 A 21/12

A entrada de Vênus em Gêmeos indica que chegou a hora de o sagitariano assumir um compromisso afetivo sério com alguém: se isso já não aconteceu, o Universo irá colocar no seu caminho a pessoa ideal. Hoje, entretanto, você poderá ver que esse alguém não é quem estava imaginando ou sonhando: confie no processo.



CAPRICÓRNIO 21/12 A 19/01

A partir desta sexta, o planeta Vênus começa novo trânsito, que pelas próximas semanas vai melhorar as relações no seu ambiente de trabalho mais próximo e possibilitar mais interação social com seus colegas de equipe. Hoje, entretanto, um perrengue financeiro pode causar preocupação: resolva com criatividade.



AQUÁRIO 19/01 A 18/02

A entrada de Vênus em Gêmeos vai trazer um ritmo especial para a vida afetiva do aquariano: ao longo das próximas semanas, espere afinidades muito bacanas que podem gerar novos envolvimentos românticos, regados a leveza e amizade. Entretanto, para que isso se concretize, talvez precise haver um rompimento antes.



PEIXES 18/02 A 20/03

A novidade astrológica de hoje é o ingresso de Vênus no signo de Gêmeos, abrindo uma fase em que você terá mais harmonia na vida familiar. Nas próximas semanas, aguarde visitas agradáveis, fortaleça os laços sociais com parentes e embeleze o seu lar de alguma maneira. Hoje, a saúde pode apontar problemas emocionais.

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