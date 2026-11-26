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ÁRIES 21/03 A 20/04

Hoje, dê atenção à sua família, resgate boas memórias da infância e baixe a guarda para receber carinho: todo mundo precisa, e não dá para ser forte o tempo todo. O momento também é bom para resolver burocracias relacionadas a imóveis e questões judiciais: coloque uma pessoa desenrolada para avançar nessas demandas.



TOURO 21/04 A 20/05

Encerre a semana dando andamento a textos, documentos e reuniões, pois há uma boa atmosfera energética para que você consiga organizar e expor ideias de um jeito sensível e eficiente. Esta sexta-feira também favorece uma boa conversa com seu par afetivo, seja para alinhar pontos do relacionamento ou para fazer planos.



GÊMEOS 21/05 A 20/06

O geminiano termina a semana com uma sensação de dever cumprido, tanto que pode querer se presentear com uma compra bacana ou uma saída com os amigos de trabalho: diga sim! Se você empreende, diversifique seus produtos ou serviços, pois será rentável. Repense a vida amorosa e pare de se envolver com gente complicada.



CÂNCER 21/06 A 22/07

A sexta-feira chega cheia de magia, com as energias da Lua atuando sobre você e ativando Mercúrio no seu setor dos romances e da diversão. Marque uma programação animada entre amigos ou com aquele alguém que está conhecendo melhor: tem tudo para ser muito divertido! No trabalho, renegocie um valor ou benefício.



LEÃO 22/07 A 22/08

Com a configuração astral de hoje, você alcança uma paz de espírito que vem do fato de entender melhor certas questões emocionais, e talvez conversar sobre elas com seus familiares ou outra pessoas próximas. Será agradável passar alguns momentos em sua própria companhia, mas visitas queridas também são bem-vindas.



VIRGEM 22/08 A 22/09

Nesta sexta-feira, a companhia dos amigos, com conversas profundas e reconfortantes, é o que vai alegrar e aquecer o coração virginiano. Aquela pessoa cujos conselhos são sempre os mais certeiros e sensíveis estará de braços abertos para o acolher. Priorize também o pagamento de uma dívida, antes de ser cobrado.



LIBRA 22/09 A 22/10

Você está com muito cartaz hoje no mundo profissional, e deve aproveitar a deixa para cavar espaços de visibilidade: circule por aí, compareça a um encontro do seu setor de atuação e aborde clientes, pois a ordem é fechar negócio. O dinheiro vai entrar! No seu relacionamento, uma dor antiga ainda precisa ser curada.



ESCORPIÃO 23/10 a 22/11

Você está em uma fase ótima para aprender coisas novas, com a ação de Mercúrio sobre o seu signo, e hoje a Lua em Câncer potencializa ainda mais a sua inteligência. Estude algo profundamente, compartilhe seus conhecimentos com outras pessoas e não fique só na teoria: viva experiências reais para ter a prática.



SAGITÁRIO 23/11 A 21/12

Conclua a semana encarando de frente os seus fantasmas, e saiba que estará contando com a ajuda da espiritualidade para resolver um problema ou se livrar de uma situação desgastante. Fique em dia com as suas orações, e se você domina conhecimentos do mundo esotérico, faça uso deles para abrir os seus caminhos.



CAPRICÓRNIO 22/12 A 20/01

O fim de semana está chegando, e você deve se organizar para passar um tempo de qualidade com o seu amor, se possível incluindo os amigos dos dois na programação: isso vai animar e arejar o relacionamento. Se está solteiro, continua um bom momento para oficializar um namoro com alguém: aproveite a empolgação!



AQUÁRIO 21/01 A 19/02

Você conclui a semana muito satisfeito consigo mesmo, porque conseguiu render bastante no trabalho e isso vai lhe trazer visibilidade profissional, com a possibilidade de receber convites para novos projetos ou cargos por causa do seu desempenho. Por enquanto, desromantize uma relação à distância, ou vai sofrer.



PEIXES 20/02 A 20/03

O signo de Peixes será um dos mais animados nesta sexta-feira, graças à ação da Lua sobre o seu setor da diversão: você vai cair na festa, e terá boas companhias para desfrutar desse momentos com a mesma alegria. Não pense muito antes de aceitar um convite para fazer algo diferente: coisa incrívei poderão acontecer!

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