Horóscopo da Sexta: saiba como estarão os astros no dia 4 de setembro

ÁRIES 21/03 A 20/04

O fim de semana vem batendo à porta, e você estará muito a fim de se juntar com a galera para comemorar. Convide o seu amor também, afinal, ele está cheio de energia para gastar! Esse encontro vai ser divertido e consolidará todos os vínculos. Se está solteiro no momento, olhe alguém do seu grupo com outros olhos!



TOURO 21/04 A 20/05

Não é segredo para ninguém que você é uma pessoa extremamente produtiva e confiável, e hoje são exatamente esses atributos que vão lançar luz sobre o seu desempenho e fazê-lo ser considerado para uma posição de maior importância no trabalho. Talvez seja preciso cancelar um compromisso social ou familiar: faz parte.



GÊMEOS 21/05 A 20/06

O desprendido geminiano será mordido hoje pelo bichinho da saudade: tem alguém que está distante, mas não deixar de povoar seus pensamentos e coração. Em vez de tentar racionalizar esse sentimento, que tal entrar em contato e se expressar? É quase certo que a pessoa de quem estamos falando vai adorar sua iniciativa!



CÂNCER 21/06 A 22/07

Você deve sentir que as coisas estão mais calmas hoje, e o que ontem parecia difícil de resolver agora já tem uma luz no fim do túnel. É isso mesmo! A ajuda de alguém próximo terá uma importância fundamental para que tudo dê certo nesta sexta-feira. Permita-se luxos com parcimônia para não desorganizar o bolso.



LEÃO 22/07 A 22/08

Vênus no seu signo desperta o desejo de ser notado e conquistar alguém, mas hoje você poderá se surpreender com uma atitude indecisa ou confusa dessa pessoa; pode ser charminho da parte dela, mas enquanto não houver certeza, mantenha o contato cordial. Porém, não deixe de reafirmar as suas intenções. Vai contar pontos!



VIRGEM 22/08 A 22/09

Eita, que o nativo de Virgem hoje vai sentir dificuldade de se concentrar, porque a cabeça está longe, pensando em amores, dores e incertezas. Quer um conselho? Aterre-se de uma vez e faça o que precisa ser feito. Se precisar de uma motivação a mais, pense no que está deixando de ganhar com sua improdutividade.



LIBRA 22/09 A 22/10

Parece que você está bem decidido a fazer um certo alguém cair na sua, e o céu de hoje vai ajudar o seu desejo a se tornar realidade; pode partir para a conquista, e saiba que é a sua iniciativa mesmo que vai ganhar de vez esse coração. Tire umas horas para gastar energia brincando com suas crianças. Vai ser bom!



ESCORPIÃO 23/10 a 22/11

Chegamos ao fim da semana, e o escorpiano já está sentindo aquele chamado para se aconchegar no seu cantinho, dando e recebendo carinho das pessoas que mais ama. Então, cumpra as suas obrigações e compromissos sociais e profissionais do dia, e depois se libere para curtir tudo isso. Uma tensão vai se dissipar!



SAGITÁRIO 23/11 A 21/12

Seu dom para as palavras está ativado com a Lua em Aquário; aproveite-o para falar de amor, consolidar promessas e fazer contato com alguém que está longe. A saudade não precisa doer tanto! Em paralelo, desperta uma grande vontade de ser um agente de transformação social: arregimente pessoas que pensem como você.



CAPRICÓRNIO 22/12 A 20/01

Hoje você oscilará entre o desejo de garantir sua solidez patrimonial e a vontade de ceder a um luxo de consumo, o qual, digamos a verdade, é bem merecido. Não é difícil encontrar um ponto de equilíbrio entre esses dois chamados: que tal dividir o orçamento? Guarde uma parte

e gaste outra com um pequeno mimo.



AQUÁRIO 21/01 A 19/02

Pode ser difícil discernir sentimentos hoje, pois você estará sujeito a oscilações no seu querer: o que faz bater seu coração agora é carinho, paixão, admiração ou amizade? Deixe o tempo passar e logo haverá mais certeza. Enquanto isso não acontece, dedique seu dia a algo que realmente o empolgue, seja lá o que for.



PEIXES 20/02 A 20/03

Embora o seu emocional esteja um pouco frágil hoje, será preciso fazer um esforço para se apresentar de uma forma sociável e se integrar bem às dinâmicas do dia, principalmente tratando as pessoas com gentileza e passando uma imagem amigável. Depois, descanse e recobre o seu equilíbrio. Seu santo está fortíssimo!

