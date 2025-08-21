Horóscopo da Sexta: saiba como estarão os astros nesta sexta-feira (22/08)

A- A+

ÁRIES 21/03 A 20/04

A novidade do dia é a entrada do Sol em Virgem, que para cada signo vai iluminar um determinado setor. Para você, esse novo trânsito irá ajudar a organizar melhor a sua vida e cuidar da saúde com mais esmero. Ordem, produtividade e excelência serão as palavras-chave desta temporada! Hoje, o amor cura suas feridas.



TOURO 21/04 A 20/05

Sextou com uma boa notícia: começa a temporada de Sol em Virgem, que para o taurino é uma proposta de se permitir a diversão, a brincadeira e a empolgação das paixões. A vida afetiva vai se animar, pois a sua autoestima sobe, e seu magnetismo vai junto! Filhos e projetos criativos também recebem essa boa vibração.



GÊMEOS 21/05 A 20/06

Começa hoje a temporada virginiana, que para o nativo de Gêmeos abre a fase do ano em que suas atenções vão se voltar para assuntos da intimidade, família e lar. Nas próximas semanas, valorize sua casa, aproxime-se dos parentes amados e honre os seus antepassados. Acompanhe de perto a saúde dos mais idosos, certo?



CÂNCER 21/06 A 22/07

Nas próximas semanas, você irá exercitar sua curiosidade, versatilidade e habilidade de dialogar: a entrada do Sol em Virgem destrava sua abertura para aprender coisas novas, se envolver em diversas atividades e exercitar sua fala em conversas, apresentações e defesas de ideias ou projetos. Marque uns bons passeios!



LEÃO 22/07 A 22/08

No final da tarde de hoje, o Sol deixa o seu signo e entra em Virgem, movimento que vem colocar em evidência, ao longo das próximas semanas, os seus processos de consolidação material e patrimonial. É tempo de aprender a lidar melhor com as finanças e buscar ampliar seus ganhos! Hoje, deixe ir as emoções negativas.



VIRGEM 22/08 A 22/09

Parabéns! É hoje que o Sol chega ao seu signo: já pode festejar. Este é um dos momentos mais propícios do ano para as suas novas iniciativas, já que todo o brilho solar estará sobre você nos próximos trinta dias. Nesta sexta, ainda dá tempo de fazer os seus descarregos energéticos e organizar sua parte emocional.



LIBRA 22/09 A 22/10

A entrada do Sol em Virgem inaugura para você uma fase que costuma-se chamar de faxina astral: é que esse trânsito vem com a função de iluminar as sombras e problemas da sua vida, para que eles se evidenciem e possam ser resolvidos. Encare de forma positiva, e aproveite a fase para se aprofundar em autoconhecimento.



ESCORPIÃO 23/10 a 22/11

A partir de hoje, a sua consciência social, esperança e capacidade de fazer amigos passa a receber a influência do Sol em Virgem. Esta será uma temporada em que naturalmente você estará mais aberto a conviver com novas pessoas e a se engajar em atividades de caráter humanitário. Use sua força para transformar!



SAGITÁRIO 23/11 A 21/12

Vamos agitar a vida profissional? Chegou a hora do seu estrelato, com a entrada do Sol em Virgem, que vem trazer novas possibilidades de ascensão. Sonhe grande e vá em busca dos seus objetivos mais ambiciosos: são trinta dias de portais abertos! Nesta fase, seus maiores valores serão a organização e o detalhismo.



CAPRICÓRNIO 22/12 A 20/01

Este é o período em que você mais irá crescer em termos de espiritualidade, intelecto e bagagem cultural: o Sol em Virgem, pelas próximas semanas, marca uma temporada favorável a viagens, intercâmbios, estudos de nível superior e despertares de consciência. Pode investir nessas atividades! Hoje, resolva crises.



AQUÁRIO 21/01 A 19/02

Hoje, o Sol entra em Virgem, dando início a um período em que você perceberá com clareza o que na sua vida está precisando de reorganização, desapego e até de finalização. Não encare essa fase como negativa, mas sim como uma chance que o Universo vai lhe trazer para se reestruturar. Melhore o diálogo com o parceiro!



PEIXES 20/02 A 20/03

A partir de hoje, o Sol passa a navegar pelo signo de Virgem, que é o seu complementar. Isso significa que nas próximas semanas você viverá experiências e aprendizados a partir da dinâmica das relações de casal, de amizade e até de trabalho. É possível que comece um relacionamento sério e/ou feche novos contratos.

