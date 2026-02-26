Horóscopo da Sexta: saiba como fica a sexta-feira (27) com Mercúrio retrógrado

A- A+

ÁRIES 20/03 A 19/04

Finalize a semana escolhendo o aconchego da sua casa para descansar e se recuperar energeticamente: atividades artísticas ou espirituais e visitas de pessoas íntimas são os complementos que farão da sua sexta um dia muito agradável. Evite, hoje, se envolver com problemas financeiros dos amigos: não vai dar certo.



TOURO 19/04 A 20/05

Não é de hoje que o taurino vem se sentindo incompreendido, e nesta sexta, tal sensação pode terminar esquentando seus ânimos e gerando atritos que poderiam muito bem ser evitados. Será que não é melhor entender que agora é o momento de ceder um pouco? Arrume um jeito de se expressar e confie na sua criatividade.



GÊMEOS 20/05 A 21/06

Quando à oportunidade bate à porta, a gente tem mais é que agarrar! Hoje o Universo se movimenta nos bastidores para abrir caminhos que pareciam já ter se fechado na sua vida profissional, e os ganhos financeiros são promissores: diga sim! Em paralelo, trabalhe a sua mente para acalmar inquietudes e ansiedades.



CÂNCER 21/06 A 22/07

Sua sexta-feira tem tudo para ser incrível, pois há uma energia muito positiva pairando sobre você. Aproveite o dia com amigos, conhecendo lugares interessantes e diversificando sua bagagem de conhecimentos através de vivências reais. Atritos continuam acontecendo, mas se não o envolvem diretamente, passe reto.



LEÃO 22/07 A 22/08

Hoje você vai se sentir equilibrado e protegido, o que repercutirá de forma positiva até mesmo na sua vida profissional: tente se destacar pela criatividade e originalidade das suas ideias. Entretanto, paira no ar de forma aguda um desconforto com alguém que não tem como dissociar da sua vida: melhor resolver logo.



VIRGEM 22/08 A 22/09

O principal mandamento para você nesta sexta é fazer as coisas com calma: particularmente hoje, os descuidos ou pontas soltas podem colocar tudo a perder. Proteja-se contra acidentes domésticos e laborais. A vida amorosa se dinamizará com o ressurgimento, na sua vida, de alguém que sempre foi especial para você!



LIBRA 22/09 A 23/10

O dia de hoje tem tudo para trazer aquela sensação de orgulho: você vai resolver uma bronca e ser elogiado pela sua competência. Parece que os pontos altos desta sexta têm a ver com o trabalho, porque no amor, pode rolar um fogo cruzado: desconfianças e agressividade estão na pauta, e sinalizam um problema sério.



ESCORPIÃO 23/10 a 22/11

O nativo de Escorpião tem passado por conflitos familiares e conjugais, e hoje é um daqueles dias em que os ânimos se exaltam a ponto de evidenciar uma crise inegável. O que isso está lhe comunicando? Se é solteiro, a sexta será marcada por uma forte química com alguém, que pode ser até uma figurinha repetida.



SAGITÁRIO 22/11 A 21/12

As circunstâncias se viram a seu favor nesta sexta-feira: pode haver um ganho inesperado de dinheiro, patrimônio ou mesmo poder. Investir em tratamentos de saúde ou de aumento do seu bem-estar físico também está favorecido. Porém, há riscos de incidentes envolvendo o trânsito ou as atividades laborais: cuide-se!



CAPRICÓRNIO 21/12 A 19/01

Aproveite a energia eletrizante desta sexta para dinamizar o seu relacionamento de forma romântica e criativa: prepare uma surpresa para o seu amor! Músicas envolventes e palavras bonitas devem fazer parte do cenário. Se está solteiro agora, alguém do seu passado pode ressurgir: vale a pena uma nova tentativa?



AQUÁRIO 19/01 A 18/02

A atitude rebelde é uma das suas marcas registradas, mas hoje pode ser contraproducente. Em vez de bater de frente com quem o ama, que tal tentar entender o que, dentro de você, faz com que precise demarcar seu território de forma agressiva? Aproveite a produtividade que odia entrega para ganhar bastante dinheiro!



PEIXES 18/02 A 20/03

Nesta sexta-feira, rancores guardados poderão efervescer, e levá-lo a falar ou agir de forma destemperada: saiba que sua inconsequência pode gerar desdobramentos difíceis de reverter depois. Foque no que há de positivo hoje: o romantismo que está cercando sua vida e a possibilidade de reviver uma história de amor.

