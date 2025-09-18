Horóscopo da Sexta: saiba o que esta sexta-feira (18) reserva para os signos

A- A+

ÁRIES 21/03 A 20/04

A novidade astrológica de hoje é a chegada de Vênus ao signo de Virgem, inaugurando uma fase em que ficam favorecidos cuidados de beleza e estética. Além disso, espere por uma melhoria no clima da sua empresa: gentileza e parceria vão predominar. Aproveite a Lua minguante para abandonar um hábito que lhe faz mal.



TOURO 21/04 A 20/05

Está aberta a temporada de romance, taurino: a entrada de Vênus, astro da paixão, no signo de Virgem avisa que as próximas semanas serão regadas a novos encontros, frio na barriga e envolvimentos apaixonados. Se já está em uma relação, aproveite bem o clima com seu par. Projetos artísticos também ficam favorecidos.



GÊMEOS 21/05 A 20/06

Hoje tem mais um novo trânsito astral muito positivo para você: é a chegada de Vênus ao signo de Virgem, que pelas próximas semanas vai melhorar o clima em família, fazendo reinar o afeto e a gentileza. Se pensa em redecorar sua casa, será uma ótima fase para isso. Aproveite a Lua minguante para se livrar de mágoas.



CÂNCER 21/06 A 22/07

Abra os braços e o coração para a chegada de Vênus ao signo de Virgem! Nas próximas semanas, esse trânsito vai mexer com a sua vida afetiva: aguarde conversas românticas, passeios a dois e paqueras em situações corriqueiras do dia-a-dia. Se anda falando com alguém pelas redes, chegou a hora de marcar o presencial!



LEÃO 22/07 A 22/08

Hoje, Vênus chega à sua área do crescimento financeiro, e com isso, será mais fácil ganhar dinheiro pelas próximas semanas: é tempo de negociar melhorias salariais ou de implantar reajustes nos valores dos seus produtos e serviços, afinal, você é bom no que faz! Organize seu fluxo de caixa e diminua os gastos também.



VIRGEM 22/08 A 22/09

O virginiano recebe hoje a energia de Vênus, que vai agir dando aquela incrementada na sua autoestima, e assim fazendo você atrair muitos olhares. Após o eclipse, que vai acontecer em alguns dias, faça uma mudança de visual! Organize o que puder na sua vida entre hoje e amanhã; esse eclipse trará reestruturações.



LIBRA 22/09 A 22/10

Vênus, o seu planeta regente, entra em Virgem para uma jornada de algumas semanas. Para o libriano, esse trânsito indica que é hora de se recolher na vida afetiva, reavaliar os seus romances e fazer as pazes com a solitude, que é diferente da solidão. Hoje, experimente o silêncio e a paz da sua própria companhia.



ESCORPIÃO 23/10 a 22/11

Hoje é o planeta Vênus que começa um novo trânsito, entrando no signo de Virgem e ativando para o escorpiano uma fase de encantamento pelo prazer de estar com os amigos, conhecer novas pessoas e participar de forma ativa dos seus meios sociais. Em meio a tudo isso, o amor pode encontrá-lo em uma dessas rodas!



SAGITÁRIO 23/11 A 21/12

Durante as próximas semanas, você vai fazer mais sucesso no seu ambiente profissional, já que o trânsito de Vênus pelo signo de Virgem lançará um brilho diferente de carisma e gentileza sobre a sua aura. Faça o que estiver ao alcance para ser notado, do seu jeito expansivo e competente, e observe os resultados.



CAPRICÓRNIO 22/12 A 20/01

A chegada de Vênus em Virgem vai despertar a sua paixão por novos conhecimentos e experiências: procure, nas próximas semanas, mergulhar nos assuntos que o fascinam e travar relações com pessoas cuja inteligência você admira. Se está solteiro, o amor pode encontrá-lo em uma viagem ou dentro de uma sala de aula.



AQUÁRIO 21/01 A 19/02

As energias do céu de hoje vão movimentar conteúdos profundos na sua vida, que passam pelo setor financeiro, amoroso e espiritual. Ao mesmo tempo em que você deve desapegar de algo para seguir em frente, a entrada de Vênus em Virgem trará oportunidades de lucro e profundidade no campo afetivo. Siga os instintos!



PEIXES 20/02 A 20/03

Se é romantismo e companheirismo o que você busca, a partir de hoje contará com a ajuda de Vênus chegando ao seu setor das parcerias: é hora de resgatar o encantamento a dois, esteja você solteiro ou não. Como se não bastasse, esse trânsito incrementa os negócios. Hoje, dissolva laços que não estão funcionando!

Veja também