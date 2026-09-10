Horóscopo da Sexta: saiba o que os astros reservam para o dia 11/09

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ÁRIES 20/03 A 19/04

Com a Lua Nova de hoje, começa um período em que o ariano vai se animar para adotar um estilo de vida mais saudável e uma rotina mais organizada. Aproveite o pique, inicie agora e não desista no meio do caminho! Aguarde também novidades no trabalho, e se está pensando em mudar de emprego, o momento é ótimo: procure.



TOURO 19/04 A 20/05

Chegou a Lua Nova, que acontece em Virgem, seu signo irmão, sendo assim muito favorável a você. Esse novo trânsito determina que o seu próximo ciclo terá como destaque os prazeres da vida: arte, diversão, romance e expressão criativa. É tempo de se permitir! Desenvolva um projeto novo que lhe traga satisfação pessoal.



GÊMEOS 20/05 A 21/06

Com a Lua Nova virginiana, você começa hoje um período que deverá ser dedicado a assuntos da família, do lar e da intimidade. Vários movimentos são favorecidos, como por exemplo uma mudança de residência, o início de um núcleo familiar ou a introdução de novidades em casa: escolha a sua prioridade e vá em frente!



CÂNCER 21/06 A 22/07

É tempo de se expressar, treinar suas habilidades de comunicação e adquirir conhecimentos novos, principalmente os de caráter prático e técnico: esses são os assuntos mais favorecidos, nas próximas semanas, pela Lua Nova. Invista energia neles e não se arrependerá. Hoje, comece um projeto digital ou de propaganda.



LEÃO 22/07 A 22/08

Receba com alegria a Lua Nova, que dá início a um ciclo muito favorável ao seu crescimento financeiro, e ele vai acontecer a partir de uma oportunidade no trabalho ou de uma nova fonte de renda. É hora de consolidar e expandir seu patrimônio! Hoje, não caia na conversa bonita de alguém: não há milagre para enriquecer.



VIRGEM 22/08 A 22/09

Finalmente, chega a Lua Nova, que acontece em seu signo, e as promessas do Universo para você começam a ser cumpridas. Abra a sua vida para novidades, mas saiba que você também tem que se movimentar! Comece algo novo e fora do comum hoje, confiando que vai dar certo. No amor, previna-se contra uma ilusão ou engano.



LIBRA 22/09 A 23/10

A Lua Nova de hoje é um prelúdio para um novo ciclo, que vai começar daqui a algumas semanas para você. Por enquanto, o libriano é convidado a se interiorizar, investir em autoconhecimento e cuidar da sua espiritualidade. Organize suas impressões sobre a vida, os relacionamentos e os objetivos que quer conquistar.



ESCORPIÃO 23/10 a 22/11

Comece hoje a ir em busca dos seus sonhos com determinação e de forma organizada: nisso você será ajudado pela Lua Nova, que proporciona as melhores energias para o escorpiano que tem algo muito importante que deseja conquistar. É tempo, também, de renovar as suas conexões sociais com novas amizades e grupos.



SAGITÁRIO 22/11 A 21/12

Você se favorece demais com as energias da Lua Nova virginiana, que vem dar uma força para o seu crescimento profissional: é hora de plantar sementes de sucesso! Nas próximas semanas, vá em busca de uma promoção, de uma mudança de emprego ou do crescimento da visibilidade do seu negócio: os resultados virão.



CAPRICÓRNIO 21/12 A 19/01

Receba com espírito aventureiro a Lua Nova em Virgem, que favorece algumas novas iniciativas, todas com o mesmo objetivo: expandir sua consciência, inteligência e visão de mundo. Nas próximas semanas, conheça novos lugares, explore culturas diferentes da sua e invista em aumentar seu repertório de conhecimentos.



AQUÁRIO 19/01 A 18/02

A Lua Nova em Virgem dá início a um ciclo que, para você, será sobre crescer financeiramente a partir de investimentos e recursos compartilhados; o momento é bom para tomar iniciativas como aplicações mais ousadas e captações de recursos, mas hoje é preciso se comprometer em ser mais realista com as possibilidades.



PEIXES 18/02 A 20/03

A Lua Nova de hoje, no seu signo complementar, assinala o melhor período do ano para dar início a parcerias que você queira que durem muito tempo, e isso passa por relacionamentos amorosos, contratos de trabalho, sociedades e cooperações comerciais. Comece a construi-las agora, e já colherá resultados em breve.

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