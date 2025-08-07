Horóscopo da Sexta: saiba o que os astros reservam para o seu signo em 08/08

A- A+

ÁRIES 21/03 A 20/04

A semana vai chegando ao seu fim com uma certa tensão presente no ar: a oposição entre Marte e Saturno deve provocar no mínimo um estremecimento em uma relação importante. Não estranhe, também, se for confrontado com animosidade em situações diversas: tudo será um teste de paciência para você.



TOURO 21/04 A 20/05

Esta sexta vem com instabilidades: a combinação de impaciência com distração pode causar transtornos. Faça tudo com calma e evite tarefas muito difíceis ou complicadas. O trabalho ou seus planos de carreira devem sofrer mudanças e revisões, e é alta a probabilidade de virem a impactar nos combinados com a família.



GÊMEOS 21/05 A 20/06

É muito bem-vinda essa revisão de crenças e ideologias pela qual você vem passando, e hoje, através de um bate-papo ou do consumo de notícias e informações, sua mente será mais uma vez provocada a repensar. O entusiasmo intelectual é algo que o alimentará de vida nesta sexta! No amor, vá um pouco mais devagar, certo?



CÂNCER 21/06 A 22/07

É provável que você passe por um percalço hoje: determinadas situações poderão sair do controle, atravessadas por circunstâncias que não havia como prever. Preste atenção a sonhos, intuições e conselhos, que serão úteis para amenizar os danos, na medida do possível. Deixe os problemas em casa e foque no trabalho.



LEÃO 22/07 A 22/08

Hoje você poderá vivenciar um embate que servirá para traçar limites e tornar uma relação mais equilibrada. É fundamental internalizar que os dois lados de um vínculo precisam ter direitos e deveres equivalentes. Em qualquer diálogo desta sexta-feira, escolha bem as palavras e respeite hierarquias, ainda que informais.



VIRGEM 22/08 A 22/09

Se você puder dar a sua semana por encerrada, estará sendo prudente: a configuração astral está instável demais, podendo causar problemas difíceis de contornar. Talvez o Universo até lhe envie um mal-estar ou imprevisto para dar um freio no seu dia, e isso vai terminar sendo bom. Adie um investimento: não é a hora.



LIBRA 22/09 A 22/10

Nesta sexta, você provavelmente vivenciará o primeiro teste de funcionamento do planeta Marte em seu signo: será a sua capacidade de defender seus espaços sem perder a elegância versus a teimosia e talvez o autoritarismo de alguém. A boa notícia é que do seu lado está o fator surpresa. Vida afetiva vem com novidades!



ESCORPIÃO 23/10 a 22/11

O dia pode começar com um acontecimento bombástico em casa ou com algum dos seus parentes, que de repente até dá uma quebrada no seu planejamento de hoje. Se necessário, use seu prestígio para conseguir alguém que segure as pontas para você, mas seja transparente sobre suas necessidades para não dar o que falar.



SAGITÁRIO 23/11 A 21/12

Hoje, planeje bem seus deslocamentos, revise documentos antes de os entregar e esteja pronto para receber o impacto de notícias que vão quebrar uma expectativa sua: se for o caso, apenas reajuste os rumos para absorver as novas condições. Há a possibilidade de se desentender com alguém apenas por orgulho: cuidado.



CAPRICÓRNIO 22/12 A 20/01

O encontro da Lua com Plutão não é suave para você: sinaliza a probabilidade de um acontecimento que tem o poder de o abalar materialmente. É possível que haja um desembolso ou perda, que pode muito bem ser fruto de uma negligência do passado. É hora de consertar! Segure com paciência as pressões familiares.



AQUÁRIO 21/01 A 19/02

O encontro entre a Lua e Plutão lhe proporciona a coragem de mudar: aproveite para se posicionar com firmeza diante dos obstáculos – que podem ser pessoas ou situações. Ao dar voz aos seus pensamentos, precisará encontrar o equilíbrio perfeito: evite ser prolixo, mas não tenha medo de se expressar com sinceridade.



PEIXES 20/02 A 20/03

Nesta sexta, procure cuidar da sua saúde mental e equilíbrio espiritual, pois você estará particularmente vulnerável às más vibrações. Pergunte-se, entretanto, se parte disso não é de sua própria responsabilidade: será que não anda se entregando ao pessimismo? Reforce pensamentos positivos e a conexão com o Divino.

