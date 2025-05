Horóscopo da Sexta: saiba o que os astros reservam para o seu signo nesta sexta (23)

A- A+

ÁRIES 21/03 A 20/04

Na primeira parte do dia, não force a barra consigo mesmo: estará precisando de quietude e silêncio, e, portanto, na medida do possível, execute as suas atividades de forma mais reservada. À tarde, algumas emoções virão à tona com força, e é saudável senti-las. Coloque para fora conversando com alguém de confiança.



TOURO 21/04 A 20/05

O taurino hoje estará fazendo amizades com facilidade, e se aproximando de pessoas com quem tem muito a aprender, mas com certeza também irá contribuir com as suas próprias ideias e inteligência nessas interações. Porém, à medida em que o dia for passando, você deve ir se recolhendo e começando a poupar energias.



GÊMEOS 21/05 A 20/06

Trabalho e relações sociais são os assuntos mais favorecidos hoje para você. A entrada do Sol em seu signo promove um brilho diferenciado na sua aura, que encantará as pessoas, e com isso serão construídos vínculos importantes. Entretanto, principalmente pela manhã, esquive-se de um desentendimento: não vale a pena.



CÂNCER 21/06 A 22/07

Nesta quinta, o canceriano terá a oportunidade de colocar em prática, na sua vida profissional, os conhecimentos acadêmicos e especializados que vem acumulando nos últimos tempos. Nada de modéstia: suas competências foram duramente conquistadas, e precisam mesmo ser reconhecidas. Na mente, clareza de resoluções.



LEÃO 23/07 A 22/08

É através das verdades espirituais e dos mergulhos dentro de si mesmo e que você chegará a respostas e decisões no dia de hoje. A razão não conta muito nesta quinta-feira! Fique sabendo, também, que o seu companheiro ou companheira pode passar por uma transformação de vida, que impactará positivamente sobre a sua.



VIRGEM 22/08 A 22/09

Na parte da manhã, assuma a frente para resolver algo que seu par amoroso ou de trabalho não está conseguindo: é assim que funcionam as parcerias, uma pessoa dando suporte à outra. Depois, surgirá uma chance de se livrar de vez de um problema ou de resolver uma situação de modo brilhante. Para isso, use sua intuição.



LIBRA 22/09 A 22/10

Hoje, fortaleça sua imunidade, que pode estar vulnerável, e cuide com atenção das tarefas importantes do dia, evitando distrações e devaneios, aos quais você estará mais propenso. Mais tarde, a Lua entra em Áries, indicando que é o momento de se dedicar à sua união afetiva. Tem algo que está precisando ser resolvido?



ESCORPIÃO 23/10 a 22/11

Surpresas gostosas e conversas interessantes darão o tom do dia, agitando o romance na sua vida de casal, mas as tarefas cotidianas também demandarão uma boa dose de atenção. Resolva logo as situações que têm um potencial para se agravarem, e não hesite em pedir ajuda e delegar tarefas. Confie mais nas pessoas!



SAGITÁRIO 23/11 A 21/12

Os temas desta quinta para você são a família, os filhos e o amor romântico. Aproveite cada hora livre do dia para estar perto dessas pessoas e cuidar daquilo que é mais importante na nossa vida: os laços de afeto. Um clima de enlevo vai se pronunciar entre você e o seu par ou interesse afetivo: namore bastante!



CAPRICÓRNIO 22/12 A 20/01

Hoje, consuma conteúdo edificante e artístico, e busque trocar ideias com pessoas de mentalidade sensível. Cuidado com as distrações, principalmente ao se comunicar e ao trafegar pelas ruas. Na parte da tarde, prefira estar em casa, e se envolva com tarefas que lhe tragam a sensação de organização e limpeza.



AQUÁRIO 21/01 A 19/02

Nesta quinta, você precisará superar uma tendência a ser ingênuo ou distraído com relação a assuntos financeiros. Para garantir que não tome decisões erradas, prefira poupar ou deixar rendendo no banco, em vez de gastar. Separe um tempo do dia para dar atenção aos seus filhos com boas conversas. Amor traz alegrias!



PEIXES 20/02 A 20/03

Pela manhã, sua mente estará vagando pelos territórios da sensibilidade e imaginação, e por isso pode ser mais difícil colocar foco em assuntos objetivos. À tarde as coisas melhoram, e a atmosfera favorece a lida com finanças. Todo o seu foco agora deve ser estabilizar as contas e dar mais conforto à sua família.

Veja também