Horóscopo da Sexta: saiba o que os astros falam dessa sexta-feira 13

A- A+

ÁRIES 20/03 A 19/04

Chegou o Carnaval, mas para você, ariano, ainda será importante manter a postura e evitar exageros ou outros comportamentos questionáveis, já que sua imagem estará em evidência neste sábado. Aproveite para fomentar conexões, e quem sabe até fechar um negócio em meio à folia! Proteção espiritual ativa e operante.



TOURO 19/04 A 20/05

Neste sábado de Zé Pereira, o taurino pode preferir viajar ou ficar mais longe da folia, mas ao mesmo tempo, é possível que enfrente problemas de deslocamento ou transtornos no trânsito. Saia cedo! Se for brincar, coloque toda a sua criatividade e ousadia para fora com uma fantasia que chame a atenção: permita-se!



GÊMEOS 20/05 A 21/06

Você deve começar o período de folia com ponderação: enquanto a Lua ainda estiver em Capricórnio, as coisas podem sair de controle muito facilmente. Hoje, é mais razoável ficar longe da folia e investir em se preparar para os próximos dias, que serão mais animados. Reforce os seus campos energéticos de proteção!



CÂNCER 21/06 A 22/07

Para aproveitar bem o sábado de Carnaval, o nativo de Câncer poderá precisar chegar a acordos com seu par amoroso ou com os amigos com quem vai para a folia, pois os desejos possivelmente serão diferentes. Há um ponto de convergência que ajudará bastante: todo mundo estará disposto a tentar algo novo. Divirta-se!



LEÃO 22/07 A 22/08

Atenção: mesmo que o Carnaval já esteja a toda, você precisará se desincumbir de algumas tarefas e permitir ao seu corpo que termine de se recuperar do cansaço ou de algum mal-estar recente. Dedique o seu sábado a esses movimentos. Não se surpreenda se de repente chegar uma boa notícia relacionada ao seu trabalho!



VIRGEM 22/08 A 22/09

O primeiro dia oficial de Carnaval vai pegar o virginiano em um momento bom: você estará a fim mesmo de diversão, ainda que não seja daquelas do tipo extremo, e não vai faltar companhia para cair nessa também. Atenção para encontros magnéticos: podem acontecer a partir de um clima diferente com uma pessoa amiga.



LIBRA 22/09 A 23/10

Neste sábado de folia, o libriano poderá preferir fazer programas familiares, como uma festinha em casa ou um bloco das suas vizinhanças: curtir pertinho dos mais íntimos será superagradável! Uma notícia agradavelmente surpreendente ou a presença de alguém com quem você não contava pode tornar tudo ainda bem melhor.



ESCORPIÃO 23/10 a 22/11

O escorpiano estará animado para o período carnavalesco, e no sábado vale a pena ir às ruas para festejar, ou então viajar para um pouco mais longe, mas se for fazer isso, trate de adotar um meio de transporte seguro e se desloque com cuidado. O amor pode surpreender hoje: quem sabe não rola um encontro especial?



SAGITÁRIO 22/11 A 21/12

Hoje, programe a sua agenda de diversão de forma que não precise gastar muito, já que o céu ainda pede alguma contenção de despesas, mas se você cair na folia de vez, vai ser difícil se segurar. O sagitariano mais consciente pode preferir dedicar seu dia a cuidar do corpo e tentar alguma terapia alternativa.



CAPRICÓRNIO 21/12 A 19/01

O nativo de Capricórnio não começa o Carnaval com muito pique, mas não vai faltar gente por perto para lhe animar e estimular a fazer algo bacana. A energia alheia vai terminar

contaminando você! Se agora está livre afetivamente, saiba que pode acontecer um encontro que vai virar o seu coração de ponta-cabeça!



AQUÁRIO 19/01 A 18/02

Você poderá não estar tão animado hoje, já que a Lua ainda transita no seu setor do recolhimento e descanso. Pode ser mais atrativo ficar em casa ou fazer uma programação mais suave. Se for para a folia mesmo assim, certifique-se de se proporcionar o maior conforto possível, e seja moderado para o corpo não sofrer.



PEIXES 18/02 A 20/03

Você estará bem sociável neste primeiro dia de Carnaval: não haverá programa melhor do que brincar com a sua turma em um espaço coletivo! Escolha um atrativo diferente daquele que sempre prestigia: sair da rota de sempre vai desencadear boas surpresas. Poderá atrair os olhares de uma pessoa especial na multidão.

Veja também