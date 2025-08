Horóscopo da Sexta: veja como estarão os astros na primeira sexta-feira de agosto (1º)

A- A+

ÁRIES 21/03 A 20/04

O céu de hoje vai direcionar o nativo de Áries por uma via de crescimento pessoal que passa pela quebra de tabus e pela confiança de que há uma Força Maior direcionando tudo, que pode assumir a dianteira quando você pensa que já não há o que fazer. Deixe a vaidade e o orgulho de lado, e se entregue nas mãos dela.



TOURO 21/04 A 20/05

Você se verá às voltas com atitudes provocativas de pessoas que têm forte impacto sobre a sua vida, e terá que lidar com isso invocando sua liderança e influência sobre elas. Tudo se resolve! Saiba, entretanto, que algumas mudanças e adaptações são necessárias e inevitáveis. Em certas pessoas, confie desconfiando.



GÊMEOS 21/05 A 20/06

Para ser produtivo e eficiente hoje, você precisará driblar alguns obstáculos, como as falhas de comunicação e a sua própria tendência de se sabotar por não se sentir totalmente pertencente e compreendido. A solução é simples: comprometa-se com as tarefas, abafe pensamentos contraproducentes e foque nos resultados.



CÂNCER 21/06 A 22/07

Aquela vontade de chutar o pau da barraca vai vir com tudo nesta sexta-feira, e você pode usá-la contra si ou a seu favor: primeiro, cumpra suas tarefas com responsabilidade e empatia para com quem precisa da sua colaboração, e só depois, declare o seu sextou com toda a alegria a que tem direito. Amor em ebulição!



LEÃO 22/07 A 22/08

Para continuar firme em seus propósitos neste momento, você precisará contornar resistências familiares com sabedoria: não adianta querer dar uma de rebelde sem causa. No amor, há uma tendência a fantasiar e idealizar pessoas que podem ser inatingíveis ou estar, agora, fora do seu alcance. Volte-se para o que é real!



VIRGEM 22/08 A 22/09

Uma das maiores provas de sabedoria é saber quando calar e quando falar: hoje, seu grande desafio será o de conseguir filtrar suas palavras para expressar o que deseja sem se queimar e sem ofender ninguém. Será preciso, ainda, dosar a quantidade de confiança que você vai depositar nas pessoas: nem todas merecem.



LIBRA 22/09 A 22/10

Que tal reformular suas crenças sobre o que é prosperidade, segurança material e potência financeira? Hoje, você deverá perceber que esses conceitos são fluidos e podem ser diferentes para cada um. Tenha em mente que o que é bom para os outros, pode não ser para você: dos amigos, pegue só as influências positivas.



ESCORPIÃO 23/10 a 22/11

Hoje, o escorpiano estará no auge da sua sensibilidade energética e espiritual, captando tudo, até o que não está sendo dito ou revelado. Use essa maravilhosa capacidade, mas feche seu campo de proteção para não ser contaminado pelas energias densas ao seu redor: o preço do sucesso é atrair atenções indesejadas.



SAGITÁRIO 23/11 A 21/12

Hoje, você poderá ser tomado por um forte senso de solidão e incompreensão, o que o levará a se isolar e questionar a si mesmo. Em vez de se julgar, pergunte-se se o que falta não é encontrar pessoas que o aceitem como você é. E falando nisso, preste atenção ao seu relacionamento: se o aprisiona, ele não está bem.



CAPRICÓRNIO 22/12 A 20/01

O período leonino sempre instiga o nativo de Capricórnio a enfrentar medos, limitações e desapegos, e talvez hoje o seu grande desafio seja o de continuar acreditando nos seus sonhos, mesmo que momentaneamente eles pareçam estar distantes. Talvez você precise ousar mais. Em tempo: dê uma fugidinha com seu amor!



AQUÁRIO 21/01 A 19/02

O céu de hoje aponta que é hora de ser ousado e disruptivo na sua trajetória profissional: apresente ideias que quebrem paradigmas, afinal, uma das missões aquarianas é a de romper com os pensamentos engessados e conservadores. Convença seus parceiros de que seu ponto de vista é bom, em vez de brigar com eles.



PEIXES 20/02 A 20/03

A fé e a sensibilidade espiritual estão entre as características mais fortes do pisciano, e você bem sabe que há várias formas de viver a crença no Divino: hoje, você está sendo chamado a experimentar alternativas diferentes do padrão. Mesmo que seja preciso abandonar tudo que lhe foi ensinado sobre isso, persista.

