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astrologia Horóscopo da Sexta: veja o que dizem os astros para o dia 24 de julho Marcela Marques comenta a conjuntura astral de cada signo, confira

ÁRIES 20/03 A 19/04

Hoje você é presenteado com um refinamento da sua compreensão intelectual, e com a consolidação de uma visão de mundo mais ampla e madura. Para otimizar esse processo, dedique-se a leituras ou outras formas de consumo de conteúdos políticos, espirituais, filosóficos e sociológicos. Vá além dos saberes tradicionais!

TOURO 19/04 A 20/05

Finalize a semana cuidando de assuntos legais, revisando sua carteira de investimentos financeiros e minimizando os danos provocados por uma despesa imprevista. Um negócio imobiliário ou nova fonte de renda familiar pode avançar vários passos hoje. Cuide da sua espiritualidade e faça processos de desapego energético!

GÊMEOS 20/05 A 21/06

Nesta sexta, vivencie sua liberdade sem ferir ninguém: é melhor ser sincero se não quiser firmar laços de compromisso agora, em vez de iludir uma pessoa que está se apaixonando por você. Para os geminianos que já estão em um compromisso, tudo é questão de organizar os combinados do relacionamento de modo claro.

CÂNCER 21/06 A 22/07

Você termina a semana com orgulho da sua produtividade, principalmente se dominar os pensamentos intrusivos que podem se insinuar sorrateiramente. Foque no que está ao seu alcance agora, cumprindo suas tarefas com maestria e mostrando que pode assumir posições de liderança. Mude um hábito e sua saúde vai melhorar!

LEÃO 22/07 A 22/08

A presença do poderoso Júpiter no seu signo é potencializada hoje pela troca energética entre esse astro e a Lua, fenômeno que desperta todo o seu charme, e movimenta sua vida amorosa com uma afinidade marcante entre você e alguém que de alguma forma o faz se sentir mais vivo. Há muito o que aprender com essa pessoa!

VIRGEM 22/08 A 22/09

Nesta sexta-feira, você estará lidando bem com questões difíceis, e contará com a ajuda de familiares para processar uma frustração ou até mesmo para prover um suporte financeiro necessário neste momento. Deixe o orgulho de lado e aceite com o coração aberto. No trabalho, nada de sentimentalismos: aja com firmeza.

LIBRA 22/09 A 23/10

Hoje sua mente funciona de forma muito afiada, e a escolha das palavras certas para comunicar aquilo que está pensando será organicamente fácil. Marque uma reunião com aquele cliente hesitante, dê andamento às negociações de uma parceria ou aproveite para conversar com seu par afetivo sobre os pontos-chave da relação.

ESCORPIÃO 23/10 a 22/11

Assuma uma postura confiante, porém sagaz e cautelosa, para fazer a gestão das suas finanças. Certifique-se de que tem liquidez para pagar uma dívida ou outra despesa que pode surgir sem aviso prévio; assim, evitará problemas. Em paralelo, saiba que este é um momento especialíssimo para a sua carreira. Aproveite!

SAGITÁRIO 22/11 A 21/12

Sextou em grande estilo para você, que recebe a força da Lua em bons aspectos com vários astros. Espere agito na vida amorosa através de uma conexão mágica com alguém. Não racionalize: permita-se sentir. Pode surgir a ideia de uma viagem a dois, que vai valer a pena! Até um rompimento, se vier, será para o bem.

CAPRICÓRNIO 21/12 A 19/01

O capricorniano estará filosófico e espiritualizado, pensando em respostas para as grandes questões da humanidade. Vale a pena estudar temas como ancestralidade, história, mitologia e religiões. Reforce sua conexão com o Sagrado através de orações e rituais. Organismo em momento frágil: cuide-se com carinho.

AQUÁRIO 19/01 A 18/02

O nativo de Aquário vive uma fase de metamorfose individual profunda, e hoje o convívio com os amigos e as boas conversas, até mesmo com pessoas aleatórias, terão forte influência sobre esse processo pessoal. Para os que estão num relacionamento sério, o momento é de maturação dos projetos a dois: sonhem juntos!

PEIXES 18/02 A 20/03

Hoje é dia de sonhar alto na vida profissional! A Lua se conecta de forma potente com outros astros, ativando para você caminhos de crescimento que virão com uma melhoria nos ganhos, já que sua experiência e domínio no seu campo de atuação irão se evidenciar. Ajuste a vida íntima para que esse progresso caiba nela.

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