A- A+

astrologia Horóscopo da sexta: veja o que os astros reservam para a primeira sexta-feira de novembro A astróloga Marcela Marques comenta o que os astros revelam para este 06/11

ÁRIES 21/03 A 20/04

Você hoje estará bastante rígido e exigente, e com isso, sem nem perceber poderá magoar os sentimentos de alguém: é o momento de prestar mais atenção nas suas atitudes e suavizar a forma de se impor. Procure estar com pessoas que o equilibrem! A vida amorosa segue em movimento, e pode envolver o retorno de alguém.

TOURO 21/04 A 20/05

Você passará por instabilidades nesta sexta-feira, que podem se manifestar na forma de imprevistos e confusões no trabalho ou na sua rotina doméstica. Não é nada que não seja possível contornar, então seja prático e não perca o equilíbrio, certo? Se nos últimos dias negligenciou algo, hoje não dará para escapar.

GÊMEOS 21/05 A 20/06

Termine a sua semana chegando perto dos filhos e os ajudando com alguma tarefa, e aproveite também para finalizar um projeto pessoal ou trabalho artístico. Na área amorosa, pode acontecer um afastamento ou rompimento; se sentir que alguém está se distanciando, entenda que é melhor assim e nem gaste energia com isso.

CÂNCER 21/06 A 22/07

Hoje, segure broncas familiares e procure não se fragilizar; os problemas precisam ser encarados, pois não vão desaparecer se você fingir que não existem. Não é melhor resolver de uma vez? O trabalho pode ser particularmente cansativo nesta sexta-feira, o que torna ainda mais importante a paz no seu lar. Providencie!

LEÃO 22/07 A 22/08

A proximidade entre Marte e Júpiter deixa o leonino mais confiante, e pode ser o empurrão que faltava para que você tome a iniciativa de abordar alguém para um convite romântico, uma conversa necessária ou mesmo uma oportunidade de negócios. Siga em frente com o seu plano! Releia um texto: vai absorver melhor agora.

VIRGEM 22/08 A 22/09

Contas, despesas e dívidas ainda são o assunto em destaque nesta sexta-feira. As responsabilidades financeiras que você deixar de cumprir poderão pesar, ou no seu bolso, ou na sua consciência, portanto, nada de falhar com elas; dê seu jeito. Conte com habilidades que estão adormecidas e faça com que elas rendam.

LIBRA 22/09 A 22/10

Finalize a semana resolvendo uma diferença com seu par amoroso, um amigo ou um líder no trabalho: você ficará mais tranquilo se conseguir pacificar as coisas, mas é bom ter em mente que poderá precisar ser um pouco mais firme e não se intimidar. Poderá absorver boas energias se passar algumas horas com gente animada!

ESCORPIÃO 23/10 a 22/11

Se você quer entrar no novo ciclo lunar preparado para colocar seus planos em ação, hoje precisará descansar e se resguardar até mesmo do excesso de interações, para não ter suas energias desorganizadas pela influência de terceiros. Fortaleça a mente para suportar uma pressão que virá, e cuide do corpo também.

SAGITÁRIO 23/11 A 21/12

Esta sexta-feira pode ser marcada por afastamentos ou desconfortos com pessoas por quem você tem consideração, talvez porque, no momento atual, o convívio com elas esteja atrapalhando o seu foco. Resguarde-se um pouco da vida social e seja mais seletivo na escolha das suas companhias, pelo menos neste momento.

CAPRICÓRNIO 22/12 A 20/01

Seu principal foco de hoje é a vida profissional, na qual, talvez, você tenha que lidar com um final de ciclo ou esvaziamento das atividades. Para não ficar parado, faça o planejamento das próximas semanas e preste contas das suas atividades aos líderes; pode ser a hora de pedir uma avaliação do seu desempenho.

AQUÁRIO 21/01 A 19/02

Hoje, cumpra com as suas obrigações legais, acadêmicas e até mesmo espirituais: se assumiu um compromisso e não o honrar, ele será cobrado, talvez de uma forma desagradável. Na vida afetiva, há uma energia começando a se manifestar, e ela pode trazer um reencontro marcante que vai evoluir para algo mais sério.

PEIXES 20/02 A 20/03

A dificuldade de absorver os altos e baixos nas finanças é um sinal de que talvez você não esteja levando esse gerenciamento tão a sério quanto deveria. Hoje, foque em equilibrar as contas, priorize pagar dívidas e guarde algum dinheiro em um investimento seguro. O dia será agitado, mas você vai estar no pique.

Veja também