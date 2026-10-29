Horóscopo da sexta: veja o que os astros reservam para a última sexta-feira de outubro

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ÁRIES 21/03 A 20/04

Uma preocupação com um parente ou um problema familiar pode abalar você mais do que o comum; para não estragar o começo do seu feriadão, ponha a cabeça no lugar e deixe a animosidade de lado. Como se não bastasse, há o risco de rolar uma crise numa relação afetiva por mágoas guardadas: deixe o passado no passado.



TOURO 21/04 A 20/05

Sua estabilidade emocional pode ser abalada por desentendimentos nos campos familiar e conjugal, e de fato é inevitável que um deles se atravesse no outro, deixando tudo mais complicado. Adote um tom conciliatório para pôr panos quentes na situação, e se segure para não falar sem filtro tudo que lhe vier à cabeça.



GÊMEOS 21/05 A 20/06

Se ligue nas dicas mais preciosas para que tudo corra bem nesta sexta-feira: não tire conclusões precipitadas sobre nada, não dê bola para provocações e faça as coisas com calma, elegendo prioridades que precisam receber mais atenção. Se souber conduzir bem a sua forma de transpor desafios, o dia será lucrativo!



CÂNCER 21/06 A 22/07

Com a Lua em seu signo, trocando energias com o Sol, sua sexta-feira será marcada por belos momentos a dois, seja com alguém com quem você já tem uma relação ou com uma pessoa que está surgindo na sua vida agora. Mantenha as coisas leves, combinado? Há o risco de desentendimentos amargos por motivos financeiros.



LEÃO 22/07 A 22/08

Os ânimos poderão se agitar hoje, requentando e inflamando mágoas que devem estar guardadas há muito tempo. Você tem escolhas: ou ceder à vibração mais negativa dessa tendência e transformar tudo num festival de acusações, ou usá-la para resolver o assunto em definitivo. Acesse o seu lado espiritual mais elevado!

VIRGEM 22/08 A 22/09

O seu principal desafio hoje é controlar o mau-humor e impulsividade, principalmente em situações desafiadoras como discordâncias e conflitos. Se sente que há algum assunto mal-resolvido ocupando sua mente, é melhor encerrá-lo dentro de si mesmo, em vez de pedir satisfações. Bata papo com um amigo para se acalmar.

LIBRA 22/09 A 22/10

Hoje, o moderado libriano poderá sair do sério por discussões relacionadas a dinheiro, patrimônio ou mesmo valores imateriais: estará mais difícil engolir o que, do seu ponto de vista, é errado. Para manter a paz, afaste-se dessas situações e foque energia no que está favorecido: o seu reconhecimento profissional.

ESCORPIÃO 23/10 a 22/11

Com Mercúrio retrógrado, é natural que assuntos antigos ressurjam, pois esse trânsito pede revisões e fechamentos. Hoje, uma rivalidade com alguém do seu mundo profissional pode vir à tona mais uma vez, e para que você não perca a razão, deverá agir com lucidez e racionalidade. Persista em um estudo ou leitura!

SAGITÁRIO 23/11 A 21/12

Para não desperdiçar energia, guarde suas ideias mais polêmicas, mas se estiver a fim de um debate, foque em argumentos concretos e inteligentes em vez de lançar provocações. Aproveite para observar com distanciamento emocional a dinâmica de um relacionamento afetivo: se ele é sempre instável, algo está errado.

CAPRICÓRNIO 22/12 A 20/01

Fortaleça sua relação afetiva e esteja pronto para lidar com problemas familiares ou domésticos sem que eles abalem a união entre você e o seu par. Uma pessoa problemática com quem você tem um vínculo social pode dar as caras: fortaleça se para dizer um não, a fim de se preservar de problemas que não são seus.

AQUÁRIO 21/01 A 19/02

Fique alerta à maneira com que você irá gerenciar uma diferença com um cliente ou parceiro de trabalho, já que há um clima belicoso no ar. Use sua inteligência emocional, evite cair em provocações e resolva com diplomacia. No trabalho ou demandas da vida pessoal, cautela contra distrações e ruídos de comunicação.

PEIXES 20/02 A 20/03

O clima no trabalho não estará dos melhores hoje, com cobranças excessivas, clima de guerrilha e a possibilidade de negligências cometidas no passado apresentarem suas consequências. Como atravessar essa tempestade? Com calma e jogo de cintura. No feriadão, cai bem uma viagem: você vai se divertir e se encantar!

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