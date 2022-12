Horóscopo da Sexta; confira a previsão dos astros

A- A+

ÁRIES 21/03 A 20/04

Hoje, as realizações vêm das conexões: é dia de estar com amigos, principalmente aqueles maduros e inteligentes, que sempre têm algo de sábio a compartilhar, e de se deixar motivar por exemplos de pessoas batalhadoras da sua família e comunidade. Procure, também, aprender algo novo que melhore uma habilidade sua.



TOURO 21/04 a 20/05

Pode ser que você instintivamente procure se preservar mais hoje: descanso, solitude e reflexões mais profundas sobre a vida estão sendo provocadas nos taurinos pela Lua em Áries. Calando um pouco sua mente e ouvindo a intuição, você poderá chegar a uma solução inteligente para uma questão de trabalho ou financeira.



GÊMEOS 21/05 A 20/06

A animação que você vem sentindo nos últimos tempos pode servir de inspiração hoje para as pessoas com quem convive nos mesmos espaços sociais: motive-as com palavras e atitudes. Saiba pegar essa energia também para aplicar na realização de um objetivo muito importante para você. Estudos superiores beneficiados.



CÂNCER 21/06 A 22/07

Pode ser que hoje as coisas fiquem meio difíceis no trabalho: preserve sua imagem resolvendo tudo com discrição e seriedade. Alguém de um grau hierárquico superior trará ajuda com uma orientação ou intervenção. O dia pode ser cansativo, mas há uma reserva energética lá no fundo: olhe para dentro e busque ativá-la.



LEÃO 23/07 A 22/08

O dia hoje deve trazer boas novidades nos negócios, com novos clientes, contratos ou parcerias que têm tudo para ser muito sólidos e trazer resultados de longo prazo para você. Busque essa captação fazendo uso de suas amplas conexões sociais, e pense até mesmo em expandir geograficamente a sua área de prospecção.



VIRGEM 23/08 A 22/09

Se tem um problema ou situação incômoda que não depende exclusivamente de você para resolver, ele poderá se agigantar hoje, mas só para chamar sua atenção, e olha que maravilha: o céu se configura para facilitar a solução. Surgirá ajuda e as coisas fluirão muito facilmente nesse sentido, se você fizer a sua parte.



LIBRA 23/09 A 22/10

As dores do seu amor estarão à flor da pele hoje. Não tem a ver com você, mas pode lhe atingir, portanto, busque acolher, mas também proteger seu próprio espaço. Não se preocupe: você saberá agir com maturidade. O dia pede, também, que você se solte um pouco mais, buscando uma atividade divertida, se possível a dois.



ESCORPIÃO 23/10 a 22/11

Esses incômodos físicos que você provavelmente está sentindo logo irão passar, mas são indicativos de que está faltando de sua parte uma atenção maior ao seu corpo. Ver um especialista de saúde está favorecido pelo astral de hoje. Se puder, trabalhe de casa: terá mais tranquilidade para lidar com as demandas.



SAGITÁRIO 22/11 A 21/12

Tem enfrentado problemas na relação amorosa ou com os filhos? Talvez esteja faltando maturidade da sua parte, mas hoje você irá enxergar onde está errando e tem boas chances de corrigir os seus rumos. Com o parceiro afetivo, mostre com atitudes que você amadureceu, e com os filhos, use autoridade com gentileza.



CAPRICÓRNIO 22/12 A 20/01

Seu regente Saturno está há tempos no seu setor financeiro, trazendo alguns perrengues, mas também ensinando a cuidar melhor e dar mais valor ao seu dinheiro. Hoje, uma ideia inovadora pode indicar caminhos lucrativos. Ouça conselhos da família em relação a investimentos e gestão financeira. Produtividade!



AQUÁRIO 21/01 A 19/02

Hoje, você amadurecerá a melhor forma de tomar uma atitude ou decisão importante, e Saturno ajudará a fazê-lo do jeito certo. Dedique-se a escrever, estudar ou estruturar um projeto criativo. Os romances continuam favorecidos, e pode se intensificar uma troca de mensagens ou aproximação com alguém interessante.



PEIXES 20/02 A 20/03

As questões materiais e financeiras continuam sendo a bola da vez, sendo que a voz da sabedoria vai ecoar na sua cabeça e você terá ideias para ganhar mais ou resolver um problema que envolva grana. Poderá chegar, também, ajuda da família ou uma boa notícia, como a venda de um imóvel ou o retorno de um investimento.

