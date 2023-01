Horóscopo da Sexta

A- A+

ÁRIES 21/03 A 20/04

Trabalho, conquistas, sucesso e reconhecimento: por estes dias, tudo isso está muito favorecido para você, ariano, e continuará ainda por algum tempo. Por isso, hoje, não custa nada dar uma pausa nessa busca e dedicar atenção aos seus pais, filhos e pessoas mais chegadas. Dinheiro pode chegar de forma inesperada!



TOURO 21/04 a 20/05

Sua percepção do mundo ao redor estará mais refinada: é que a Lua Cheia em Câncer coloca um filtro colorido sobre seus olhos. Chame um amigo e encontre tempo para passear por aí e ver a beleza das coisas, nem que seja naquela praça ou paisagem especial da sua vizinhança mesmo. Faça uma surpresa bacana para alguém!



GÊMEOS 21/05 A 20/06

Pé no chão com sua vida financeira: o dia pede cautela e investimentos pensando no futuro de longo prazo. Considere, na vida profissional, fazer menos uso da sua proverbial racionalidade; às vezes, a intuição está gritando no seu ouvido a coisa certa a fazer e você prefere ignorar. Cuide mais da espiritualidade!



CÂNCER 21/06 A 22/07

A Lua Cheia ocorre hoje no seu signo, o que faz com que tudo seja sentido mais intensamente por você, e isso repercute nas relações: os diálogos podem ser inflamados pelos excessos emocionais. Já o campo das amizades flui com alegria: entre seus chegados, você ficará mais à vontade. Tem surpresa boa chegando!



LEÃO 23/07 A 22/08

Lá vem a Lua Cheia em Câncer, mexendo no fundo do baú das suas memórias. Espere saudosismo e rompantes de afeto por aqueles que são sangue do seu sangue, vida da sua vida. A sensibilidade espiritual está fortíssima, e você sentirá pertinho a presença da sua ancestralidade ao seu redor. Virada boa no trabalho a caminho!



VIRGEM 23/08 A 22/09

O astral de hoje toca o seu senso de coletividade e de responsabilidade social, incentivando-o a se envolver em alguma ação que beneficie gente da sua comunidade. Estar com amigos também é uma boa: que tal convidá-los a se engajar? Uma oportunidade bacana de viagem ou de um curso pode aparecer sem aviso: pegue-a!



LIBRA 23/09 A 22/10

Todo mundo vai estar olhando para você; esteja pronto, então, a ocupar esse espaço de destaque sem medo. Colhe-se algo importante que foi plantado nas semanas anteriores, principalmente na vida profissional, mas a família também pede dedicação. Um problema hoje se resolve com mais facilidade do que você esperava.



ESCORPIÃO 23/10 a 22/11

Hoje, você estará cheio de vontade de mudar de ares e vivenciar algo novo e interessante. Pode ser difícil encontrar esse espaço no corre-corre das pequenas coisas, mas procure satisfazer o chamado da forma que puder: leituras, atividades ao ar livre e práticas espirituais são boas pedidas. Amor em momento ótimo!



SAGITÁRIO 22/11 A 21/12

Tem pensado no seu futuro material? Se sim, hoje é um dia de boa colheita dos esforços que fez nesse sentido; se não, a Lua Cheia vai provocar uma certa preocupação e algum movimento seu: poupar, rever despesas ou investir em algo seguro estão favorecidos. Dia bom para cuidados de saúde: tente algo alternativo!



CAPRICÓRNIO 22/12 A 20/01

Esteja preparado para ser mais flexível ao diálogo e para ouvir as necessidades emocionais das pessoas importantes para você. Com esse cuidado, mesmo que as relações pareçam conturbadas, a chave vira num passe de mágica: que tal fazer uma surpresa para o seu amor? Você está jeitoso com as palavras: aproveite!



AQUÁRIO 21/01 A 19/02

Embora o astral esteja bem positivo, a Lua Cheia em Câncer o deixa tão sensível que é capaz de você querer aproveitar este dia quietinho no seu canto, em sua própria companhia. Escute sua intuição para tomar decisões sobre os afazeres de hoje. O dia traz ainda alguma boa novidade relacionada ao seu lar ou família.



PEIXES 20/02 A 20/03

É um clima mágico o astral de hoje para você, com a Lua Cheia ativando seu romantismo e encanto pessoal: pode chamar quem anda mexendo com seu coração para aquele programa especial! Mande uma mensagem criativa ou apareça de surpresa. Confie, também, na sua sorte. Dica: dedique-se mais aos seus projetos pessoais.

Veja também

CELEBRIDADES Pedro Scooby posta voto de Cíntia Dicker amamentando Aurora: "Depois da tempestade vem a bonança"