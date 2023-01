Horóscopo da Sexta; confira as previsões dos astros

A- A+

ÁRIES 21/03 A 20/04

Atenção, ariano: o Sol chega em Aquário e o momento é de fazer novas amizades, diversificar os círculos sociais de que você faz parte e correr em busca dos seus objetivos mais elevados. No coletivo está a força! Hoje, você será reconhecido ou recompensado de alguma forma no trabalho pelo seu esforço e habilidades.



TOURO 21/04 a 20/05

Aproveite as próximas semanas para se exibir, taurino! Sabemos que você preza mais pela discrição, mas o Sol em Aquário ativa o seu campo do sucesso e reconhecimento profissional, e para isso, você tem que ser visto. O momento é de muita facilidade para novas conquistas na carreira. Até sua fé na vida se renova!



GÊMEOS 21/05 A 20/06

Abrem-se os caminhos para novas aventuras, saberes e explorações por aí. O Sol em Aquário torna você mais afoito e disposto a deixar suas zonas de conforto: é tempo de mergulhar mais fundo e voar mais alto! Marque uma viagem para longe, busque uma nova especialização acadêmica, comprometa-se com sua espiritualidade.



CÂNCER 21/06 A 22/07

Atenção, canceriano: turbulências no caminho pelos próximos trinta dias, mas não comece a achar que isso é ruim. O Sol em Aquário irá iluminar o que precisa ser transformado ou abandonado na sua vida, e talvez você não esteja encontrando a coragem para fazê-lo. Conte com ajuda de outras pessoas e se abra às mudanças!



LEÃO 23/07 A 22/08

Pelas próximas semanas, você será levado a perceber como é importante a presença e apoio de outras pessoas na sua vida: crescemos e nos fortalecemos a partir das nossas conexões. Novos romances e parcerias de negócios podem surgir. Hoje, no trabalho, estar disponível e ser versátil e criativo vai projetar sua imagem.



VIRGEM 23/08 A 22/09

Quando se trata de recursos que possam melhorar sua produtividade, ajudar a cuidar do seu bem-estar e melhorar sua qualidade de vida, você é bastante aberto e inovador. Com a chegada do Sol em Aquário, surgirão ideias e oportunidades incríveis para você otimizar esses setores da sua vida. Hoje, paixão e aventuras!



LIBRA 23/09 A 22/10

O Sol aquariano é excelente para você, Libra: joga brilho sobre a sua vida amorosa, aumenta seu charme, alegria e otimismo diante da vida. Nas próximas semanas, você irá se divertir mais, conhecer gente interessante para se relacionar, ou, se está num compromisso, verá as coisas se animarem bastante com o parceiro.



ESCORPIÃO 23/10 a 22/11

Com o Sol chegando ao signo de Aquário, é tempo de fortalecer laços familiares, cuidar do lar e honrar seus antepassados e tradições, sejam elas quais forem. Sua casa vai parecer o melhor lugar do mundo para você pelos próximos trinta dias! Hoje, é boa a comunicação com cônjuge e parceiros de negócios: aproveite!



SAGITÁRIO 22/11 A 21/12

Valorizar seu entorno e relações mais próximas, aprender coisas novas, se conectar com sua comunidade e redondezas: essas são as pedidas para o período de Sol aquariano, que começa hoje. Nas próximas semanas, comece um novo curso, visite parentes, conheça um ponto turístico da sua cidade e faça novas conexões.



CAPRICÓRNIO 22/12 A 20/01

Com o Sol chegando ao signo de Aquário, serão trinta dias em que a sua vida financeira está favorecida. Explore seus talentos mais criativos e não tenha medo de ousar na forma como lida com seu dinheiro: seja visionário! Hoje você se comunica bem, com a Lua e Mercúrio em reunião no seu signo. Surpresas no amor!



AQUÁRIO 21/01 A 19/02

Parabéns! Hoje o Sol chega ao seu signo, marcando o início de um novo ciclo. Tudo se renova e você está favorecido em seus novos projetos e sonhos. A Lua faz conjunção com Mercúrio no seu setor do inconsciente e diz que o dia é ideal para ouvir sua intuição e organizar suas emoções. Traga novidades para sua vida!



PEIXES 20/02 A 20/03

Hoje, com a entrada do Sol em Aquário, começa para você um período de fechamento de ciclos: é que esse setor do céu trata de seus conteúdos emocionais, inconsciente, memórias e espiritualidade. Esses assuntos serão iluminados nas próximas semanas para que você chegue a conclusões. Você ficará mais introspectivo.

