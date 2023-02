Horóscopo da Sexta

A- A+

ÁRIES 21/03 A 20/04

A sexta-feira pede aconchego e tranquilidade para os arianos. Evite se expor demais e passar do seu limite de produtividade no trabalho, ou chegará em casa carregado de energias densas: deixe esse portal fechado! Seria ótimo você dedicar um tempo hoje a atividades como meditações, orações ou limpezas energéticas.



TOURO 21/04 a 20/05

A sua mente estará bem atrapalhada hoje, com dificuldade de distinguir prioridades e de se concentrar em atividades como estudos ou leituras pesadas. Se puder, priorize um programa cultural que traga leveza e divertimento ao seu dia. Cuidado no trânsito, seja a pé ou de carro, e se estiver em viagem, dobre a cautela.



GÊMEOS 21/05 A 20/06

Hoje, procure passar bem longe de peripécias financeiras e investimentos arriscados, pois a tendência a perder está acentuada: sua racionalidade, que é um alicerce para você, fica prejudicada pela batalha entre a Lua e seu regente Mercúrio. No trabalho, sua intuição vai ajudar a tomar boas e rentáveis decisões.



CÂNCER 21/06 A 22/07

Comunicação difícil, canceriano: parece que as pessoas não entendem sua emoção, ou é você que não entende a razão delas? De qualquer forma, os diálogos hoje podem lhe parecer frios ou práticos demais; talvez isso seja até bom, visto que alguém tem que estabilizar os seus excessos emocionais. Espiritualidade forte!



LEÃO 23/07 A 22/08

Está com a sensação de que vai implodir, leonino? Culpa do trânsito da Lua ainda pelo seu setor das emoções contidas, sendo que hoje, com o embate entre ela e Mercúrio, pode ser que falar, colocar para fora, seja algo que vai ajudar você a se sentir melhor. Procure o ombro amigo de alguém sensível e que não julgue.



VIRGEM 23/08 A 22/09

Virginianos passaram um bom tempo sofrendo com a vida amorosa, mas tudo já começou a melhorar. Hoje o dia é especial tanto para os casais, que vivem momentos de romance e conexão intelectual, quanto para os solteiros, que recebem novidades na área. Atenção, entretanto, para não misturar os assuntos nem as pessoas.



LIBRA 23/09 A 22/10

A Lua crescente faz com que as responsabilidades para com seu trabalho, carreira e imagem pessoal aumentem, e ao mesmo tempo a família pede atenção e presença: o segredo para que o dia corra bem hoje é conciliar as duas demandas. Pode parecer surpreendente, mas demonstrar sua vulnerabilidade poderá lhe fortalecer.



ESCORPIÃO 23/10 a 22/11

Enquanto seu pensamento voa longe, filosofando, especulando e questionando, e a vontade de jogar tudo para o alto domina o seu coração, a realidade é diferente: tem aquela pendência para resolver, aquela burocracia para lidar, aquele imprevisto para absorver. O segredo é a paciência. O amor também traz alívio!



SAGITÁRIO 22/11 A 21/12

Finanças oscilam: para cada valor que entra, parece que surge uma despesa que zera tudo. Culpa de fatores externos ou não, a responsabilidade de ser racional e buscar equilibrar é sua. A Lua e Netuno se entendem bem no seu eixo que une família e solução de crises: a sensibilidade dos parentes pode lhe ajudar.



CAPRICÓRNIO 22/12 A 20/01

Hoje se forma um campo de batalha no céu, e você está nele: em jogo, o racional versus o emocional. Mesmo que você use argumentos lógicos e concretos, deve se abrir, também, para que os sentimentos façam parte desse cenário. Por que se proteger tanto? Tenha cuidado com o coração de quem é importante para você.



AQUÁRIO 21/01 A 19/02

Esta semana foi puxada mesmo, e ainda não é hoje que as coisas suavizam; aliás, podem piorar antes de ficarem melhores. Não adianta esquentar, porque isso só vai fazer seu organismo reclamar para lhe forçar a parar. Não é melhor estar no controle? Traga para o seu dia um momento de autocuidado e conexão espiritual.



PEIXES 20/02 A 20/03

Ser romântico e confiar nas pessoas é parte integrante da sua natureza. Vez por outra isso traz sofrimento, mas quando as coisas dão certo para você é o mesmo que viver um sonho. É o caso de hoje, com a bela troca de forças entre a Lua e Netuno, que traz uma conexão muito forte para a sua vida afetiva. Fertilidade!

