Horóscopo da Sexta

ÁRIES 21/03 A 20/04

Quando suas dores emocionais acordam, você tende a buscar culpados ou descontá-las nos outros, em vez de fazer o certo, que é olhar para dentro de si e assumir atitudes de mudança. Faça esse autoexame hoje, para não prejudicar suas relações. O dia é bom para prospectar novos negócios e parcerias. Acione seus contatos!



TOURO 21/04 a 20/05

Atenção: uma condição de saúde latente ou crônica pode se revelar através de sintomas físicos. Não negligencie nenhum incômodo: se sentir, tome providências para resolver. Recompensas financeiras são uma forte motivação para a sua produtividade: tenha uma meta concreta e corra atrás dela, que o céu favorece a vitória.



GÊMEOS 21/05 A 20/06

É dia de se juntar com pessoas que o admirem e que você admire também! Tem magia no ar na vida afetiva, com uma química bem forte com alguém, mas tem também momentos divertidos incríveis, mesmo que seja apenas na sua própria companhia. Sua relação com crianças está boa e você pode ser uma fonte de inspiração.



CÂNCER 21/06 A 22/07

Em plena sexta-feira, quando você já está ansiando pelo conforto do lar, pode surgir uma preocupação com a vida profissional ou uma vulnerabilidade na sua imagem. Não se deixe abalar, pois a questão não será resolvida de uma hora para outra, mas formule planos de contingência, use sua intuição e não se deixe abater!



LEÃO 23/07 A 22/08

Aproveite este dia incrível para divulgar seus produtos e serviços, ir em busca de novos clientes ou negócios e usar a sua capacidade de encantar as pessoas para expandir suas conexões sociais. Os bons diálogos nas relações afetivas também vêm no cardápio. A cautela hoje deve ser direcionada aos seus deslocamentos.



VIRGEM 23/08 A 22/09

É dia de colher as recompensas dos esforços concretos que você fez nas últimas semanas, e elas vêm direto para o seu bolso, na forma de dinheiro. Ao mesmo tempo, pode acontecer de você já usar essa quantia para pagar uma dívida ou despesa, e aí tudo zera de novo. Aposte na sua organização e disciplina para recuperar!



LIBRA 23/09 A 22/10

O astral de hoje aconselha a buscar novos vínculos, com gente alegre e positiva: as relações desgastadas vão trazer mais dor de cabeça do que alegrias. Você não deve assumir o fardo das mágoas dos outros, principalmente se não é o causador delas. Sua sede de novas experiências deve abranger também os relacionamentos.



ESCORPIÃO 23/10 a 22/11

Embora você esteja buscando quietude, e processando alguns pensamentos e cismas, a realidade vai bater à porta com uma preocupação relacionada à saúde ou ao trabalho. Mesmo que seja de pouca importância, já tem o poder de lhe desestabilizar, se você deixar. A boa notícia é que você adora uma crise para resolver!



SAGITÁRIO 22/11 A 21/12

Hoje suas dores de amor irão doer mais: pode buscar refúgio e algum esquecimento através das atividades sociais ou mesmo do engajamento em causas humanitárias em que você acredite, até as coisas melhorarem. Os comprometidos conseguem trazer mais empolgação para a relação se fortalecerem a amizade entre o casal.



CAPRICÓRNIO 22/12 A 20/01

A fase de Sol em Aquário é o período ideal para você investir energia em melhorar sua estabilidade financeira: tanto os caminhos de crescimento quanto os problemas a resolver ficam iluminados, bem à sua vista. Hoje, podem aparecer oportunidades novas e mais lucrativas na vida profissional. Demonstre garra!



AQUÁRIO 21/01 A 19/02

Pode colocar essa criatividade para rodar! Hoje sua mente está expandida, e a boa troca entre a Lua, Marte e o Sol inspira você a gerar ideias inovadoras, participar de discussões relevantes e abrir caminhos com sua confiança e positividade. O mar está para peixe, também, na área afetiva, mas uma ausência dói.



PEIXES 20/02 A 20/03

Com clareza de raciocínio e uma boa dose de intuição, proporcionados pela troca de positividade entre o Sol e a Lua, é dia de resolver problemas, receber ajuda de pessoas-chave que aparecem na hora certa e se conectar com seu Eu Interior, que sabe mais respostas do que você imagina. Ataque dificuldades financeiras.

