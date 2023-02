Horóscopo da Sexta

A- A+

ÁRIES 21/03 A 20/04

A fase pede que você invista energia em fazer mais dinheiro, o que é facilitado pelo bom contato da Lua com outros astros. Escute o seu sexto sentido para tomada de decisões que digam respeito a ganhos e investimentos, e também os conselhos daquele amigo que entende desse universo. Vida profissional pode ter mudanças.



TOURO 21/04 a 20/05

Agora a Lua está em seu signo, e é o momento certo para começar a colocar em movimento, com ações, as coisas que você quer ver desabrochar nas próximas semanas. Para isso, hoje você conta com a ajuda dos astros, que traz credibilidade e seriedade para a sua postura e iniciativas e movimenta pessoas para lhe apoiar.



GÊMEOS 21/05 A 20/06

Já está começando um daqueles períodos em que você prefere se recolher e processar os milhões de informações por segundo que giram na sua mente. O bom é que os astros ajudam essas engrenagens, trazendo ideias bacanas e fé para realizá-las, mas não conte muito com o suporte dos outros: seja você o seu próprio hoje.



CÂNCER 21/06 A 22/07

Renovação dos seus sonhos e ideais, com uma ajuda a mais para ir atrás deles: esse é o presente do céu de Lua em Touro para você. Espere também a construção de novas amizades e fortalecimento das já existentes: interesses ideológicos e espirituais em comum podem aproximá-lo dessas pessoas. Casamento em fase chata.



LEÃO 23/07 A 22/08

Chegou a hora de dar uma levantada na carreira: o céu de hoje vai ajudá-lo a subir alguns degraus, principalmente se você demonstrar persistência e produtividade. É um dia bastante favorável para fazer das crises oportunidades de brilhar, e isso você sabe! Só o que pode pará-lo é seu corpo; portanto, cuide bem dele.



VIRGEM 23/08 A 22/09

Tire da gaveta seus organizadíssimos planos de viagem e de aprimoramento intelectual: a Lua Nova em Touro avisa que é o momento certo de colocá-los em ação. O dia também é bom para contatos e parcerias com empresas estrangeiras e instituições acadêmicas. Não se deixe pressionar por ninguém para mudar seus projetos.



LIBRA 23/09 A 22/10

O dia traz colaboração externa, e você, tão acostumado a passar dos seus limites para ajudar os outros, deve se abrir para receber ajuda, crendo-se merecedor dela. Saúde em recuperação e fortalecimento, e paixão em alta com uma pessoa especial. Já a família ou o lar podem trazer alguma dor de cabeça: lide com calma.



ESCORPIÃO 23/10 a 22/11

A Lua em Touro renova na sua vida tudo que diz respeito à participação dos outros nela. É dia de reciclar o casamento com gestos de boa vontade, de ir atrás de novos clientes, de contar com a ajuda das pessoas e de ampliar seu convívio social. Preste bem atenção à comunicação: palavras erradas trazem transtornos.



SAGITÁRIO 22/11 A 21/12

Precisando implantar novos hábitos de autocuidado ou organizar algo na sua vida que anda fora do lugar? Pois este é o dia! Leve essa orientação de forma bem prática: a ordem começa hoje pela alimentação saudável, pelo cômodo arrumado, pela mesa de trabalho impecável. Bagunça pode até trazer perdas financeiras.



CAPRICÓRNIO 22/12 A 20/01

Este é um dia fecundo para os capricornianos, em vários sentidos: ideias novas têm favorecimento para implantação, a vida afetiva se movimenta e até mesmo a fertilidade física está ampliada. Também há sorte para as finanças e mesmo para jogos. A advertência vai para a sua postura: deixe o autoritarismo de lado.



AQUÁRIO 21/01 A 19/02

O astral de hoje está bem favorável para você: a Lua passa pela sua área familiar e doméstica, privilegiando novas iniciativas em prol desses assuntos e trazendo boas novidades, inclusive na vida financeira. Aproveite que sua moral está elevada para exercer influência positiva sobre alguém. Olho na saúde mental!



PEIXES 20/02 A 20/03

Este é um momento de abertura de portas: aproveite a Lua Nova em Touro para usar a comunicação em seu favor. Marque presença nas redes sociais, faça ações de divulgação e mobilize pessoas próximas para falar bem dos seus serviços. Se algo não está indo como você esperava, será necessário mudar algumas estratégias.

