Horóscopo da Sexta

A- A+

ÁRIES 21/03 A 20/04

Ninguém gosta de perder dinheiro ou de ser prejudicado pelas atitudes dos outros. Hoje, mantenha sua autonomia financeira e cuide você mesmo dos seus negócios. Se quer ganhar mais, diversifique fontes de renda em vez de arriscar em investimentos sem garantia. Intuição e proteção espiritual estão muito presentes hoje.



TOURO 21/04 a 20/05

Hoje, com a Lua Cheia em Escorpião, há uma janela para conversas ou negociações importantes, tanto na sua vida íntima quanto em assuntos de negócios. Busque parcerias! O dia é bom também para procurar a companhia de pessoas cuja sabedoria e competência você admira: ouça histórias, peça conselhos, faça perguntas.



GÊMEOS 21/05 A 20/06

Qualidade de vida é essencial, e a garantia dela passa pela observação do seu corpo e dos sinais que ele envia. Sua intuição está falando com você: escute. Examine quais são os ajustes que você precisa fazer no seu dia-a-dia para torná-lo mais suave e produtivo. Aguarde, também, alterações importantes na sua rotina.



CÂNCER 21/06 A 22/07

O céu abençoa você hoje com uma bela configuração entre três astros, que traz química e sensibilidade para os romances, além de seriedade e compromisso para os estudos e ajudas importantes vindas de todos os lados, para que o dia flua de forma surpreendentemente fácil. Você pode se envolver com uma pessoa amiga!



LEÃO 23/07 A 22/08

Tem feridas na relação em família ou no casamento que precisam ser sanadas? Hoje é o momento certo. Chame os envolvidos para um diálogo, que deve acontecer com bom senso e racionalidade, para não inflamar ainda mais os ânimos. O dia também é muito bom para buscar aconselhamento espiritual com alguém de sua confiança.



VIRGEM 23/08 A 22/09

Hoje você tem inspiração nas palavras: será mais fácil expressar sentimentos e estabelecer conversas interessantes. Que tal escrever sobre suas emoções de forma artística, nem que seja apenas para você mesmo? O dia é excelente para os negócios e para a vida amorosa. Além disso, notícias bacanas chegam de longe.



LIBRA 23/09 A 22/10

Agora que a Lua passou ao signo de Escorpião, sua atenção deve se voltar para a vida material e financeira. O dia é bom para ajustar pontas soltas nesses assuntos: negocie dívidas, poupe algum dinheiro ou invista em algo sólido. Assuma mais responsabilidades no trabalho para ser bem visto pelas pessoas importantes.



ESCORPIÃO 23/10 a 22/11

Intensidades, sensações e emoções são a bola da vez com a Lua Cheia passando pelo seu signo. Aproveite o dia para ter diálogos importantes: o interlocutor estará racional e disposto a ouvir. Invista energia em planos criativos e experiências que abram seus olhos para outras realidades, como viagens e leituras.



SAGITÁRIO 22/11 A 21/12

Um dia de muita sensibilidade para os sagitarianos é o que promete a configuração astral de hoje. Entre em conexão com seu espírito, ouça sua intuição e a sabedoria dos mais velhos e busque força e apoio na sua ancestralidade. Procure também conversar com pessoas em quem confia sobre seus incômodos emocionais.



CAPRICÓRNIO 22/12 A 20/01

Hoje você estará sensível a problemas sociais, e desejoso de fazer algo que possa melhorar a vida da sua comunidade. Coloque essa vontade em ação e faça algo concreto! O convívio com os amigos também será um ponto forte, e em algum momento circular com eles pode colocar você de frente com alguém interessante.



AQUÁRIO 21/01 A 19/02

A vida profissional é o assunto do dia com a Lua escorpiana. Mergulhe fundo nos seus objetivos, faça o que é preciso e utilize suas habilidades sociais para estabelecer contatos e fechar negócios. Esforce-se também na produtividade, que renderá bons frutos financeiros, e converse com a família sobre seus planos.



PEIXES 20/02 A 20/03

O dia é muito belo para os nativos dos signos de Água, como você. Uma poderosa ligação entre a Lua, Marte e Saturno ajuda a abrir seus caminhos através da coragem, ousadia e uso da criatividade. Planeje ações que o levem para longe, inclusive geograficamente falando! Pessimismo e timidez não têm vez no seu dia hoje.

Veja também

CCXP 23 Ator de "Superman e Lois" e Bruce Dickinson, do Iron Maiden, são anunciados na CCXP 23