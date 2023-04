Horóscopo da Sexta

A- A+

ÁRIES 21/03 A 20/04

Algumas coisas ocupam sua mente hoje: a consciência social, que vai fazê-lo pensar em formas de contribuir com o bem-estar da sua coletividade, a vontade de estar com amigos e a preocupação com a sua vida financeira. Pode parecer tudo muito contraditório, mas são questões que correm paralelas e você pode conciliar.



TOURO 21/04 a 20/05

Cheio de criatividade e pensando rápido hoje, pode ser que você se sinta incomodado porque as outras pessoas não estão acompanhando o seu ritmo. Para lidar com isso, é melhor você flexibilizar do que ficar de teimosia. Problemas com alguém da família, que parece ser do contra, podem tirar seu foco de algo importante.



GÊMEOS 21/05 A 20/06

Sempre que a Lua está em Aquário, você ganha um ânimo adicional, e cresce a vontade de experimentar coisas novas: saia mesmo das suas zonas de conforto e busque atividades alegres, até porque isso vai ajudá-lo a esquecer um pouco das aflições que andam rondando a sua cabeça. Tenha ideais elevados e agarre-se a eles!



CÂNCER 21/06 A 22/07

Hoje você pode sentir um clima de imprevisibilidade, que incomoda porque você prefere quando as coisas correm de forma confortável. Não se deixe angustiar: lide com os problemas pensando nas soluções, em vez de aumentá-los com sua aflição. Mesmo que haja programações com amigos, pode ser que um imprevisto atrapalhe.



LEÃO 23/07 A 22/08

Pode ser que hoje os conteúdos mal resolvidos ou os problemas que você não quer enxergar se reflitam nas dinâmicas com o parceiro amoroso ou com as pessoas próximas nas relações sociais e profissionais. Antes de apontar o dedo, olhe para si mesmo e assuma sua responsabilidade. Parceria funciona melhor que o embate.



VIRGEM 23/08 A 22/09

Esta sexta está propensa para se dedicar a coisas que o deixam muito satisfeito: organizar sua agenda, cumprir tarefas pendentes, cuidar da saúde ou fazer algo concreto pela sua qualidade de vida. Mas não se deixe prender demais por regras, listas e cronogramas: deixe espaço também para um pouco de espontaneidade.



LIBRA 23/09 A 22/10

Este é um dia de pensamentos criativos e novidades no amor, embora possa ser marcado, também, por imprevistos ou situações delicadas cuja resolução você não poderá mais adiar. Não conte com a sorte, nem arrisque dinheiro hoje. Preste atenção, também, se na dinâmica do seu relacionamento tem algo que não está saudável.



ESCORPIÃO 23/10 a 22/11

Você é um exímio observador, e consegue sentir o que as pessoas estão pensando antes mesmo que elas se expressem, mas hoje poderá ser pego de surpresa por atitudes inesperadas dos outros. Melhor estar pronto para responder à altura. Gatilhos familiares podem se tornar motivo de desgaste com o seu par afetivo.



SAGITÁRIO 22/11 A 21/12

A Lua aquariana deixa você mais falador e expansivo, mas também mais distraído, e suas atividades podem ser atrapalhadas por essa falta de atenção. Se no seu trabalho as tecnologias e sistemas são uma ferramenta importante, tome precauções no uso delas e se prepare, também, para ter que corrigir algum problema.



CAPRICÓRNIO 22/12 A 20/01

A Lua está minguante no seu setor financeiro, convidando a fazer contas e colocar um freio nos gastos: consumir não melhora suas angústias. Pode também pensar em formas criativas de incrementar os ganhos, para implantar na Lua Nova. Filhos podem trazer gastos inesperados: conte com isso também no orçamento.



AQUÁRIO 21/01 A 19/02

O dia hoje é mais desafiador para você, com dificuldades de comunicação e possíveis imprevistos, que podem incluir desde problemas familiares a defeitos em eletrônicos. Até as relações amorosas ficam complicadas, porque nas trocas com seu amor, você poderá ser confrontado por algumas sombras. Onde está o problema?



PEIXES 20/02 A 20/03

Com a mente mais agitada hoje, pode ser bom programar uma parte do seu dia para colocar os pensamentos em ordem: lembre-se que é você quem os domina, e não o contrário. Cuidado com senhas, segredos ou informações sensíveis, pois há forte possibilidade de vazarem. Fique atento, pois distrações podem gerar prejuízos.

